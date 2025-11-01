Abertura das atas de Padre Cícero marca início da nova fase no processo de beatificação

Foto: Dicastério da Causa dos Santos / Vaticano ￼AS ATAS foram abertas ontem, 31

A causa de beatificação do Padre Cícero Romão Batista deu um passo importante nesta sexta-feira, 31, com a abertura oficial das atas do inquérito sobre sua vida no Dicastério para as Causas dos Santos, no Vaticano. O ato marca o início da chamada fase romana do processo, que passa agora a ser analisado por teólogos e cardeais da Santa Sé.

LEIA TAMBÉM | Padre Cícero indutor do catolicismo no Cariri

Em entrevista exclusiva ao O POVO, o padre Wesley Barros, vice-postulador da causa e porta-voz oficial da Diocese de Crato para o processo, explicou que o evento simboliza o começo de um novo momento na longa caminhada de reconhecimento da santidade de padre Cícero, declarado servo de Deus em 2022.

“Abrimos a causa no dia 30 de novembro de 2022 e trabalhamos cerca de dois anos e meio até concluirmos a fase diocesana, no dia 7 de junho de 2025. Agora, com a abertura das atas no Vaticano, inicia-se a fase romana deste primeiro inquérito, que trata da vida, das virtudes e da fama de santidade do Padre Cícero”, explicou.

As atas foram seladas em cerimônia solene na Basílica de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, e enviadas à Santa Sé por meio da Nunciatura Apostólica, a embaixada do Vaticano no Brasil. O material, que totaliza 4.762 páginas, chegou ao Vaticano no dia 1º de agosto.

CONFIRA| PADRE CÍCERO: MAIS UM PASSO PARA A BEATIFICAÇÃO

No dia 20 de outubro, o prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, assinou o documento autorizando a abertura, e nesta sexta-feira,31, ela foi oficialmente realizada. Com a abertura das atas, o processo passa a ser estudado por uma equipe de teólogos nomeados pelo Dicastério.

Um relator será responsável por elaborar a Positio, uma tese com cerca de 300 páginas que reúne, de forma sistematizada, as informações sobre a vida e as virtudes do sacerdote cearense.

“Essa tese é estudada por uma comissão de teólogos, que emite pareceres individuais sobre o servo de Deus. Depois, o material segue para o congresso de cardeais. Com base nesses pareceres, o Papa Leão poderá reconhecer oficialmente as virtudes heroicas do Padre Cícero, conferindo-lhe o título de ‘Venerável Servo de Deus’”, explicou.

CONFIRA| Menina Benigna: uma santa que permanece 81 anos após a morte

Encerrada essa primeira fase — caso haja aprovação —, a causa avança para o segundo inquérito, que trata da comprovação de um milagre atribuído à intercessão do Padre Cícero.

“Estamos à procura de um possível milagre. Quando houver reconhecimento em fase diocesana e, posteriormente, na fase romana, poderemos então celebrar a beatificação”, explicou.

Para os fiéis, o padre Wesley ressalta que, por ora, nada muda quanto às práticas devocionais, podendo continuar rezando a oração pela beatificação e canonização do servo de Deus.

VEJA | 180 anos de Padre Cícero, o santo popular

Mais de 60 testemunhos também foram colhidos pela equipe do tribunal, com relatos de pessoas que conviveram como outras que tiveram contato direto com o Padre Cícero. Essas histórias ajudaram a compor o panorama humano e espiritualidade sua vida.

Segundo o padre, a abertura das atas, embora esperada, é um momento de renovação da fé para os devotos. “Tudo o que está acontecendo agora é previsto pelo ordenamento da Igreja, mas o fato de noticiarmos isso lança luz no coração das pessoas e mantém viva a chama da esperança. Seguimos em oração, confiando que o processo avance conforme a vontade de Deus”, concluiu.