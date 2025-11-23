COP30 termina sem acordo sobre "Mapa do Caminho"

Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP O líder indígena e ambientalista brasileiro Cacique Raoni, ao lado da ministra Marina Silva, participa da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Belém

A COP30 encerrou-se neste sábado (22), em Belém, com a aprovação do texto final do acordo climático, mas sem o “Mapa do Caminho” para redução do uso de combustíveis fósseis, principal aposta da presidência brasileira.

Para evitar o colapso das negociações e garantir consenso entre os 195 países, o Brasil converteu proposta em uma iniciativa voluntária, que seguirá sendo apresentada como referência política nos próximos anos.

A retirada do dispositivo evidencia a profunda divisão entre países produtores de petróleo e gás e o bloco que defende maior ambição climática.

O documento define metas e indicadores globais, cria estruturas de alerta precoce para desastres, orienta políticas de segurança alimentar e apoia países em desenvolvimento na formulação de seus planos de resiliência climática. O acordo também reafirma o compromisso de triplicar o financiamento internacional para adaptação até 2035, tomando como base os níveis de 2025.

Marina Silva ovacionada

Em seu discurso final, a ministra Marina Silva destacou que realizar a COP no coração da Amazônia ampliou o reconhecimento internacional do papel de povos indígenas, comunidades tradicionais e afrodescendentes na governança climática. Ela citou o lançamento do Tropical Forests Forever Fund (TFFF), mecanismo de remuneração para quem conserva florestas tropicais, como um dos principais marcos da edição brasileira.

Marina chamou atenção, ainda, para os avanços em adaptação, entre eles o compromisso dos países desenvolvidos de triplicar o financiamento até 2035 e a adoção inédita de indicadores globais de adaptação, que, segundo ela, ainda exigem aperfeiçoamento.

E lembrou que 122 países apresentaram Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) atualizadas com metas até 2035, movimento que considera relevante para o multilateralismo, embora insuficiente para manter vivo o limite de 1,5°C.

Ao encerrar sua fala, Marina evocou o legado da Rio-92 e defendeu persistência na construção de consensos. “Apesar dos atrasos e contradições, ainda estamos aqui”, disse, agradecendo o empenho das delegações reunidas “no coração do planeta”. A ministra foi ovacionada por mais de três minutos.

Para Beatriz Azevedo, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB-CE, que acompanhou toda a plenária final da COP30, a aprovação das decisões do evento no Brasil apresentou vários marcos.

O principal deles foi a adoção dos indicadores da Meta Global de Adaptação, o que ainda nos deu um susto. Porque países que não estavam de acordo com a decisão levantaram pontos de ordem que poderiam inviabilizar a adoção do documento.

“Após mais de uma hora de suspensão, em que as partes conversaram informalmente sobre o procedimento, foi decidido manter a adoção da meta global de adaptação e do plano de trabalho de mitigação. O documento de mitigação também apresentou pontos interessantes, salientando a importância da mitigação no setor de resíduos e suas sinergias com o setor de saneamento”, relata.

Por último, ela salienta a decisão do Mutirão que previu o triplo de financiamento para adaptação até 2035. “Tendo em vista todas essas decisões, a COP30 foi muito relevante para o tema de adaptação, prevendo indicadores e financiamento, assim como a Visão Belém-Addis, que deve operacionalizar esses indicadores até a COP32 na Etiópia”, finaliza.



O que inclui a Decisão Mutirão

O texto final incluiu ainda a confirmação do cancelamento voluntário de 130 mil créditos de carbono (CERs) vinculados ao projeto da Caixa Econômica Federal registrado no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da ONU. Cada crédito corresponde a uma tonelada de CO₂ evitada ou removida da atmosfera.

A decisão brasileira de tornar voluntário o antigo “Mapa do Caminho” não passou sem controvérsias. Países como Colômbia, Uruguai e Argentina criticaram a ausência do mecanismo no texto final e protestaram publicamente durante as plenárias de encerramento.

Além do acordo central, a COP30 lançou duas iniciativas globais de aceleração para os próximos dois anos: a Missão Belém para 1,5°C, voltada a manter o aquecimento dentro do limite crítico, e o Acelerador Global de Implementação, cujo objetivo é impulsionar investimentos, cooperação internacional e execução de metas climáticas.

Com o resultado, a conferência entrega avanços importantes em adaptação, mas deixa em aberto o tema mais sensível do regime climático: o enfrentamento direto aos combustíveis fósseis. A continuidade da discussão caberá à COP31, que será sediada pela Turquia, responsável por conduzir a próxima rodada de negociações globais sobre clima.