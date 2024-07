Gastão defende Gabriella e garante Célio na campanha de Evandro: "PSD marchará unido"

Foto: Samuel Setubal Luiz Gastão (PSD) chegou a defender nome de Cláudia Brilhante como vice de Evandro Leitão (PT)

O presidente do PSD Fortaleza, deputado federal Luiz Gastão (PSD), elogiou a pré-candidata a vice-prefeita, Gabriella Aguiar, também do PSD, anunciada como companheira de chapa de Evandro Leitão (PT). Gastão ainda garantiu a participação do deputado federal Célio Studart (PSD-CE) na campanha petista.

Segundo o parlamentar, o fato de não ter nascido em Fortaleza “não diz nada” sobre a deputada, que está representando “um partido”. Gabriella é natural de Tauá e, nas eleições de 2022, teve mais votos na cidade do que em Fortaleza.

“Essa questão de não ser uma deputada 'nata' de Fortaleza, isso não quer dizer nada. Ela foi bem votada em Fortaleza e tem um amor por esta cidade e um amor por servir, muito maior do que qualquer outra coisa”, defendeu Gastão.

“É natural que aqueles que não tem proposta, que aparecem de três em três anos e não conhecem bem Fortaleza, vão querer criticar”, completou.

O parlamentar citou participação de Gabriella na gestão da mãe, prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar, como um dos fatores que levaram à escolha dela como postulante a vice, em detrimento de outros nomes como a assessora institucional da Fecomércio, Cláudia Brilhante. Cláudia chegou a ser defendida pelo próprio Gastão que, após, fechou no nome de Gabriella.

Segundo ele, houve apresentação de outros nomes devido à gravidez de Gabriella, que deixou dúvidas se ela realmente desejava ingressar na campanha.

“Como nós tínhamos que marcar posição, nós lançamos o nome da Cláudia. Assim que conversamos com a própria Gabriella, para conversar com ela e com a Cláudia, membros do partido no município, vimos que o nome da Gabriella seria o que somaria mais forças e representaria melhor o partido”, disse.

Além das possibilidades no PSD, o nome de Gabriella competia com postulantes no PSB, de Eudoro Santana. Dentre as que se puseram à disposição, havia a ex-secretária de Cultura, Luisa Cela, e a vereadora Enfermeira Ana Paula.

Gastão garante participação de Célio na campanha de Evandro Leitão

Outra hipótese dentro do PSD era a de uma candidatura cabeça de chapa, com o deputado federal Célio Studart concorrendo a prefeito. Célio chegou a pontuar com 8% em pesquisa Datafolha, encomendada pelo O POVO.

Postulação foi retirada “após consenso” no PSD, segundo nota divulgada pelo partido. Apesar disso, na convenção que firmou a candidatura da chapa de vereadores em Fortaleza e a decisão da sigla concorrer ao lado do PT, Célio não estava presente.

Gastão garante que a ausência no evento não significa ausência na campanha petista. “O Célio, como eu disse, é um bom quadro. Ele não pôde estar presente na convenção, mas não quer dizer que não estará presente na campanha. Muito pelo contrário, ele vai estar junto na campanha”, disse Gastão.

E completou: “O PSD é um partido que vai marchar unido. E agora, com a efetivação da Gabriella, a chapa passa também a ser nossa.”