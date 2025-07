Quem será o rosto do bolsonarismo no Ceará em 2026?

Foto: Roque de Sá/Agência Senado / Luciano Melo e Érika Fonseca/ Câmara Municipal de Fortaleza / Aurélio Alves/O POVO O senador Eduardo Girão (Novo) e os vereadores de Fortaleza, Priscila Costa (PL), Marcelo Mendes (PL) e Julierme Sena (PL) estão entre nomes já ventilados para disputar o governo pelo PL.

O anúncio do deputado federal André Fernandes (PL) de que o PL terá candidatura própria ao governo e ao Senado em 2026, mexeu com as estruturas da oposição no Ceará. A declaração ocorreu após a divulgação de um vídeo gravado por Ciro Gomes (PDT) criticando postura do ex-presidente Bolsonaro (PL), enquanto o bloco opositor realiza tratativas sobre uma aliança de diferentes líderes que se contrapõem à administração do PT no Ceará.

"O candidato ao Senado foi uma escolha do próprio presidente Bolsonaro, e com diálogo com os mandatários do PL e com nossas lideranças, também escolheremos o melhor nome para disputar o Governo", disse Fernandes ao O POVO neste mês. Embora a indicação para o governo ainda esteja indefinida, nomes já foram ventilados em determinados momentos; tanto de políticos já filiados ao PL quanto de pessoas ligadas a outros partidos.

Até então, a tendência era de o partido apoiar ou o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, que deixou o PDT para se filiar ao União Brasil, ou Ciro Gomes. Mas os recentes acontecimentos indicam que a situação pode mudar.

Um quadro político da oposição no horizonte do PL, visando a disputa pelo Palácio da Abolição em 2026, é o senador Eduardo Girão (Novo). Questionado pelo O POVO, sobre a possibilidade, o senador destacou ter boa relação com o partido e mantém diálogo aberto.

"Tenho conversado com o líder André Fernandes, meu colega de Congresso e que tem demonstrado coragem e determinação nas boas pautas para o Ceará e para o Brasil. Também tenho dialogado com outros integrantes da oposição na busca pelo entendimento, mas creio que já é chegada a hora da centro-direita liderar uma nova forma de governar o Ceará com boas práticas de gestão", pontuou.

Girão frisou que ainda há tempo até que a oposição bata o martelo sobre o candidato. "Ainda estamos há um ano das convenções partidárias, quando realmente serão definidas as candidaturas e eventuais mudanças partidárias . Estamos trabalhando e tudo será definido no tempo certo", reforçou.

A hipótese de Eduardo Girão se filiar ao PL e sair candidato não é nova. Em 2022 a possibilidade chegou a ser debatida, mas acabou não se concretizando. Na visita mais recente de Bolsonaro ao Ceará, o tema voltou à tona. Em uma reunião com os parlamentares do PL no Ceará, foram mencionados os nomes de Ciro e Roberto Cláudio para avaliação e demonstração de apoio. O nome de Girão chegou a ser citado, mas as manifestações não foram favoráveis.

Um dos fatores apontados foi o desempenho recente na eleição para prefeito de Fortaleza, quando Girão recebeu apenas 1,06% dos votos. Além disso, pensamentos distintos em temas como liberação das armas travaram a aproximação. Girão tem histórico contrário à pauta e o bolsonarismo favorável.

Há alguns meses, Fernandes já havia se manifestado em defesa de que o PL liderasse a cabeça de chapa para o Executivo no Ceará, embora posteriormente tenha feito acenos ao entendimento, até a recente reviravolta. Na ocasião, o parlamentar citou como possíveis nomes, três vereadores de Fortaleza: Marcelo Mendes, Julierme Sena e Priscila Costa.

André Fernandes e Carmelo Neto (PL), duas das principais forças eleitorais do partido, sendo os deputados mais votados para federal e estadual respectivamente, não podem se candidatar a governador porque não terão a idade mínima de 30 anos. Por isso, as opções já começaram a ser ventiladas no início deste ano. André, inclusive, assumirá a presidência do PL Ceará, em setembro, para preparar o partido para o pleito.

"Temos bons quadros para disputar os cargos majoritários, como por exemplo a vereadora mais votada da história de Fortaleza, Priscila Costa", afirmou à coluna Vertical em fevereiro, citando Marcelo Mendes (PL), Julierme Sena (PL), "entre tantos outros" como nomes competitivos para a disputa majoritária.

De lá para cá, Priscila Costa manifestou o interesse em disputar o Senado Federal. Ela, inclusive, foi lançada como pré-candidata à Casa Alta pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto.

Os possíveis candidatos do PL ao Governo do Ceará

Eduardo Girão, senador ainda filiado ao Partido Novo

Julierme Sena, vereador em segundo mandato consecutivo em Fortaleza

Marcelo Mendes, vereador de Fortaleza eleito em 2008 e 2024

Priscila Costa, vereadora mais votada de Fortaleza