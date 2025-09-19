Piloto cita presidente do União Brasil em esquema com aviões usados por facção

Foto: Divulgação/União Brasil ￼ANTÔNIO Rueda é presidente nacional do União Brasil

O piloto Mauro Caputti Mattosinho, 38, afirmou que o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, estaria entre os donos ocultos de quatro jatos executivos operados pela Táxi Aéreo Piracicaba (TAP), empresa citada em investigações sobre lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Mattosinho concedeu entrevista aos portais ICL Notícias e Uol.

Segundo ele, seu chefe na TAP dizia que Rueda liderava um grupo que “tinha muito dinheiro para gastar” em aeronaves avaliadas em milhões de dólares. O piloto relatou também ter transportado, em dezenas de voos, os foragidos Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, e Mohamad Hussein Mourad, o Primo, apontados como chefes do esquema.

Mauro disse ainda que levou parentes de Beto Louco ao Uruguai na véspera da operação “Carbono Oculto”, da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo, e que presenciou conversas sobre encontros de Beto Louco com o senador Ciro Nogueira (PP-PI). O parlamentar nega qualquer relação e processa o ICL.

Rueda, em nota, negou ser dono de aeronaves, afirmou que só viajou em voos fretados ou comerciais e que “repudia qualquer tentativa de vincular seu nome a ilícitos”.

Na manhã desta quinta-feira, 18, Rueda chamou denúncia de "ilações irresponsáveis e sem fundamento". Ele publicou na rede social X o seguinte texto: "Estou sendo alvo de ilações irresponsáveis e sem fundamento. Não há qualquer lastro fático. O que há, sim, é um pano de fundo político nestas leviandades que estão sendo orquestradas, usando-se uma operação policial séria, para atacar adversários. Estou tomando todas as medidas cabíveis, para a proteção de meu nome e da reputação do Partido que presido, contra campanhas difamatórias".

Conexões cearenses

Entre as aeronaves citadas por Mattosinho está um jato Raytheon 390 Premier, registrado em nome da Fênix Participações, sociedade do advogado Caio Vieira Rocha e do ex-senador cearense Chiquinho Feitosa (Republicanos). Os sócios negam ligação de Rueda com o negócio.

Outra aeronave foi adquirida da RZK Empreendimentos, de José Ricardo Rezek, doador do União Brasil e amigo próximo de Rueda. Por meio de nota, a comunicação de Chiquinho Feitosa apontou que o ex-senador é apenas sócio minoritário. "A gestão e a utilização da aeronave é de responsabilidade do sócio administrador designado, não cabendo ao senhor Chiquinho qualquer envolvimento na sua operação", diz o texto.

É colocado ainda que a "aeronave nunca esteve à disposição de Antônio Rueda, que não possui qualquer vínculo com a empresa".

Expansão e mensagens internas

O piloto disse que, em dois anos, a frota da TAP passou de cinco para dez aviões. Ele entregou ao ICL mensagens de WhatsApp do empresário Epaminondas Chenu Madeira, dono da TAP, nas quais ele menciona “Beto” e “Moha”, em referência a Beto Louco e Primo.

Mattosinho também afirmou que Rueda demonstrou interesse em comprar um Gulfstream 550, modelo usado em voo para a Grécia no mesmo período em que o político comemorou aniversário em Mykonos. Rueda diz que viajou em voo comercial e que nunca comprou a aeronave.

As investigações ainda apontam o uso de fundos de investimento para ocultar patrimônio. Um dos nomes citados é o advogado Rogério Garcia Peres, ligado ao Ministério da Economia no governo Bolsonaro (PL) e hoje foragido.

Presença disputada no Ceará

Curiosamente, Rueda esteve presente em Fortaleza na última semana. O dirigente participou de uma festa, mas chamou mesmo a atenção pela disputa de sua atenção entre base e oposição no estado.

Em meio às discussões sobre o posicionamento da recém-criada federação União Progressista, que envolve o União Brasil de Rueda e o Progressistas (PP) de Ciro Nogueira, o governo Elmano tenta trazê-los para perto, aproveitando-se do fato de ter o PP como base no Ceará, além de alguns importantes filiados do União.

A oposição garante ter a palavra de Rueda de que a federação seguirá a tendência nacional de oposição ao PT, com Capitão Wagner sendo designado para comandá-lo no Estado.

No sábado, 13, o secretário da Casa Civil Chagas Vieira publicou uma foto ao lado de Rueda e do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil). Na legenda, afirmou ter havido "boas conversas" sobre o Ceará e o Brasil. No dia seguinte, Rueda esteve reunido com o bloco de oposição, incluindo Capitão Wagner, deputados oposicionistas ainda no PDT e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, que anunciou há alguns meses que irá se filiar ao partido.