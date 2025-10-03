Raimundo do Queijo diz que vereador pediu desculpas por incidente

Foto: Julio Caesar/O POVO Raimundo do Queijo é dono de estabelecimento no Centro de Fortaleza

Foco das atenções após ter tido minuto de silêncio respeitado na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mesmo sem ter morrido, o comerciante Raimundo Oliveira Araújo, conhecido como "Raimundo do Queijo", disse que a situação foi chata e que o deixou de "cabeça inchada".

"Eu me senti muito ruim, porque minha família é do Interior, aí uma notícia dessa fica todo mundo preocupado, os amigos ficam ligando. A gente fica com a cabeça grossinha, eu fiquei uns dois dias com a cabeça inchada aqui, grogue com tanta conversa, com tanta ligação", disse Raimundo em participação ao programa O Povo no Rádio, da rádio O POVO/CBN, na manhã de ontem.

Pedido de desculpas

Raimundo revelou que o assunto está superado, inclusive com o vereador Professor Aguiar Toba (PRD), que foi ao estabelecimento do comerciante, localizado no Centro, para pedir desculpas pelo ocorrido.

"Ele esteve aqui ontem, mas eu não estava. Aí veio hoje. Já passou, o rapaz veio pedir desculpa agora. Aí pediu desculpa e tudo, é isso mesmo, aconteceu. Não posso fazer nada, não é? Todo mundo erra, aí a gente tem que aceitar. Mas foi chato", admitiu.

Reconhecimento e comemoração

O comércio de Raimundo foi inaugurado em 1978 e, em 2020, foi reconhecido pela Prefeitura de Fortaleza, ainda na gestão Roberto Cláudio (na época, no PDT), como patrimônio turístico do município. Diante da repercussão da suposta "morte", outros parlamentares organizaram, para o próximo domingo, 5, a festa da "ressurreição" de Raimundo.

"Todo domingo sempre tem movimento aqui, todo domingo tem um cara que vem tocar. Aí eles disseram que vêm tudo para cá, aí vamos festejar esse dia, não é?", continuou o comerciante na entrevista. Raimundo completou 90 anos de idade no último dia 2 de agosto.

Ele revelou que, apesar da idade, segue trabalhando diariamente. "Eu trabalho todos os dias, eu gosto de trabalhar. Se eu parar, acho que eu fico mais velho", concluiu.

Confira entrevista no programa O POVO no rádio