Lia Gomes diz estar com Cid e minimiza críticas de Ivo e Ciro ao governador

Foto: FÁBIO LIMA ￼LIA Gomes tenta equilibrar posição entre os irmãos influentes na política

A secretária das Mulheres do Ceará, Lia Gomes (PSB), que é deputada estadual licenciada, afirmou que acompanha o posicionamento do irmão senador, Cid Gomes (PSB), ao ser questionada sobre a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).

"Sim, estou com Cid", disse a deputada estadual licenciada, na última sexta-feira, 16, durante a posse do novo procurador-geral de Justiça do Ceará, Herbet Santos.

Lia evitou aprofundar o assunto para não gerar, segundo ela, "confusão" na família, mas, falando acerca do posicionamento dos outros irmãos, asegurou que as críticas fortes do ex-prefeito de Sobral Ivo Gomes (PSB) ao governo Elmano e a própria postura do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), que pode ser o candidato da oposição ao governo, "não" abalam o posicionamento.

"Cada um tem sua individualidade para falar... E a minha irmandade não depende da opinião política de nenhum deles", afirmou ela, que se admite incomodada com a situação determinada pelas circunstâncias políticas.

A declaração de Lia ganha importância porque ocorre depois da série de entrevistas de Ivo a emissoras de rádio de Sobral, mas quais anunciou que não considera ter mais "nenhum compromisso" com Elmano em razão da aproximação da gestão estadual com o prefeito Oscar Rodrigues e o deputado federal Moses Rodrigues, ambos do União Brasil, que são adversários políticos da família Ferreira Gomes no município.

"Para mim, hoje, eu não tenho mais compromisso com Elmano. Nenhum compromisso. Uma pessoa com quem eu trabalhei, cujo apoio causou uma imensa confusão na minha família, que repercute até hoje. Na hora em que eu mais fui atingido por essas pessoas, que passaram um ano me atacando, mentindo diariamente e tentando destruir a minha reputação, houve essa aliança", disse Ivo.

Apesar das críticas, Ivo afirmou não descartar votar no petista em 2026, mas ressaltou que não tem como apoiá-lo enquanto o governador mantém aliança com seus adversários políticos em Sobral.

Já diante da possibilidade de Ciro disputar o governo contra o próprio Elmano, o ex-prefeito sobralense destacou que, até aquele momento, apenas o governador era considerado candidato oficialmente. Contudo, também não descartou apoiar o irmão.

Em outra entrevista, ele foi mais direto ao ser questionado sobre de que lado ficaria. "O Ivo Gomes fica, indubitavelmente, eleitor do Ciro. Claro, não tem o que discutir. Por mil razões".

Também nessa sexta, o ex-presidenciável disse que críticas do ex-prefeito de Sobral a governistas foram "gesto de dignidade".

"Tem nada a ver comigo (sic), nem com nossas diferenças ou afinidades. Tem a ver com o fato de que o Camilo Santana está confraternizando com a oposição ao Ivo em Sobral", afirmou Ciro.



