Profissionais tendência para 2026

O mercado de trabalho brasileiro caminha para 2026 redefinido por uma intensa disputa por talentos qualificados, um cenário impulsionado pela digitalização acelerada e pela busca incessante por eficiência operacional. Em meio a esse contexto, o fator humano e a especialização tecnológica tornaram-se os pilares centrais do sucesso corporativo.

As tendências de contratação para 2026, conforme indicado pelo Guia Salarial da Robert Half, são impulsionadas principalmente pela transformação digital e pela necessidade de otimização das operações organizacionais. A tecnologia e a Inteligência Artificial (IA) deixaram de ser nichos para se consolidarem como habilidades fundamentais em praticamente todos os setores.

Outro ponto relevante é que 2026 marca o início da Reforma Tributária. Com ela, se intensifica a busca por especialistas capazes de ajustar processos e garantir conformidade com a nova legislação. De acordo com o estudo da Robert Half, no Brasil, 38% das empresas planejam ampliar equipes de finanças e contabilidade no próximo ano.

Além de mudar a forma de consumo, a Reforma Tributária, que começa em 2026, impacta profundamente a carreira dos profissionais da área. Os agentes do fisco, por exemplo, estão na expectativa da aprovação do projeto de Lei Complementar 108/2024, em tramitação no Congresso Nacional.

De acordo com Carlos Brasil, diretor de Organização do Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf), o PLP trata, entre outros temas, da uniformização das carreiras que integrarão a administrações tributárias dos entes federados, consolidando conceitos tais como o de autoridade tributária e preservando competências de fiscalização e arrecadação para os servidores que já atuam na área.

“Os impostos serão tributados, fiscalizados e arrecadados concomitantemente pelas atuais administrações tributárias . Em caso de interesse simultâneo de mais de um ente (estados e municípios) em fiscalizar um contribuinte, o conselho gestor irá definir a precedência de fiscalização”, explica

De acordo com Kássia Sales, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, no Ceará (ABRH-CE), o mercado de trabalho está se transformando em um ritmo sem precedentes. “Funções que antes eram consideradas estáveis, há apenas uma década, vêm sendo automatizadas, enquanto novas carreiras emergem impulsionadas pela tecnologia, pela saúde e pelas indústrias digitais”, comenta.

O conhecimento em IA é extremamente valorizado, em grande parte devido à sua escassez no mercado. Consequentemente, profissionais com domínio em ferramentas e práticas de Inteligência Artificial tendem a ter um poder de negociação salarial significativamente maior.

Embora o conhecimento técnico avançado seja indispensável, as empresas buscam talentos que combinem essa proficiência com habilidades comportamentais, ou soft skills. Atributos como inteligência emocional, pensamento crítico, visão sistêmica, resiliência e alta capacidade de adaptação são considerados essenciais para 2026.

“Os empregadores deixarão de priorizar apenas diplomas e passarão a valorizar, de forma decisiva, habilidades específicas, estratégicas e de alto impacto para o crescimento e a inovação dos negócios”, afirma Kássia.

A presidente da ABRH-CE diz que para os profissionais, a mensagem é clara: o desenvolvimento contínuo de competências deixou de ser um diferencial e se tornou uma necessidade. Segundo ela, as habilidades certas podem elevar significativamente o nível de empregabilidade, aumentar a remuneração e oferecer maior segurança frente às constantes mudanças do mercado.

Para quem está em busca de novas oportunidades, Kássia recomenda se preparar adequadamente, mantendo o currículo e os dados profissionais sempre atualizados.

“É fundamental pesquisar sobre a empresa antes da entrevista, compreender sua cultura organizacional e avaliar se a proposta da vaga está alinhada às expectativas e aos valores pessoais. Além disso, ter uma postura profissional, comunicação clara e saber realizar uma boa apresentação pessoal são fatores decisivos para uma avaliação positiva durante o processo seletivo”, aconselha.

Do lado dos empregadores, o desafio é constante, pois a disponibilidade de profissionais com o conhecimento necessário é escassa. Profissionais especializados, com formação superior completa e mais de 25 anos, já enfrentam taxas de desemprego historicamente baixas, que se situavam abaixo de 3% em outubro de 2025. Essa escassez de mão de obra qualificada é o motor da atual dinâmica salarial e de contratação.

Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), afirma que há escassez de mão de obra qualificada em áreas estratégicas da economia cearense. “Muitos setores já sentem dificuldade para encontrar profissionais preparados para acompanhar as novas exigências produtivas, o que limita a competitividade e o ritmo de crescimento”, destaca.

Em seu discurso no almoço oferecido pela Fiec ao governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), Cavalcante anunciou a instalação do Instituto Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Inovação no campus do ITA, em Fortaleza.

“A presença de um Instituto dessa natureza dentro do ITA simboliza a convergência entre excelência acadêmica, pesquisa aplicada e as demandas reais da indústria. Segundo ele, para viabilizar esse projeto, estão previstos aportes superiores a R$ 40 milhões, realizados conjuntamente pela Fiec e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).



Tendências de remuneração no Brasil

Empresas em todo o Brasil estão repensando estratégias de remuneração para atrair e reter profissionais qualificados em um mercado cada vez mais competitivo e diverso, além de se prepararem para as novas exigências relacionadas à transparência salarial.

Com a transformação digital avançando em diversos setores, cresce a demanda por competências especializadas e as expectativas salariais estão sendo redefinidas. Essas percepções têm como base a pesquisa da Robert Half com 500 gestores de contratação e 1.000 profissionais em diferentes regiões do país.

89%

dos empregadores definem faixas salariais com base em benchmarks internos e guias disponíveis online.

83%

dos empregadores estão mais propensos a oferecer salários maiores a profissionais com habilidades especializadas.

Embora os salários apresentem sinais de estabilização, as faixas continuam variando de forma significativa entre setores, regiões e cargos. No Brasil, as empresas utilizam benchmarks internos e guias online como base para definir a remuneração.

No entanto, muitas estão dispostas a ampliar o orçamento quando encontram profissionais com habilidades técnicas especializadas e em alta demanda. Para cargos de perfil mais técnico ou de nicho, o conhecimento do mercado tem se mostrado um fator decisivo para garantir uma oferta competitiva.

O poder da negociação está no preparo

63%

dos profissionais se sentem confiantes para negociar um salário melhor em 2026.

50%

apontam que o medo de perder a oferta e a quebra de confiança são os principais desafios na negociação salarial.

Embora as expectativas salariais estejam em alta e muitos profissionais se sintam mais confiantes para negociar, essa segurança ainda pode ser instável. Dúvidas sobre como justificar um salário maior, o receio de perder uma oferta ou o desafio de conduzir conversas difíceis continuam sendo comuns. Em um mercado em constante transformação, conhecer o próprio valor e negociar com dados e clareza nunca foi tão importante

Mudança de emprego x permanência

67%

acreditam que continuar na empresa atual pode resultar em salários mais altos em 2026.

74%

dizem que tiveram aumento salarial na última troca de emprego.

Profissionais projetam crescimento salarial ao permanecer. Porém, a última experiência de troca mostra outro sinal: a maioria recebeu aumento ao mudar de emprego. Esse contraste reforça os dilemas entre lealdade, estabilidade e ganho imediato e alerta para a importância de oferecer mais do que promessas.

Estratégias de recrutamento do mercado

Em guia salarial da consultoria Robert Half para 2026, apresentando as expectativas para o mercado e suas estratégias de recrutamento, a pesquisa indicou ao público quais as áreas com maior demanda de contratação e as habilidades técnicas mais procuradas.

Na área de Finanças e Contabilidade no Brasil, a flexibilidade de trabalho continua sendo prioridade, mas a remuneração pode mudar esse cenário. Muitos profissionais aceitariam voltar ao modelo 100% presencial se houvesse aumento salarial, porém, a maioria só considera a mudança viável com reajustes significativos. Para as empresas, equilibrar modelos de trabalho e expectativas de remuneração é fundamental para atrair e reter talentos.



Finanças e Contabilidade



O cenário para profissionais de Finanças e Contabilidade no Brasil em 2026 segue em evolução, marcado pela busca contínua por eficiência e rentabilidade. As empresas intensificam esforços para otimizar operações e ampliar a automação, garantindo maior competitividade em um mercado dinâmico.

Com isso, cresce a procura por talentos altamente qualificados. Hoje, não basta dominar os fundamentos financeiros: é essencial combinar esse conhecimento com o uso de tecnologias avançadas, capazes de transformar processos, gerar insights estratégicos e impulsionar os resultados organizacionais. A remuneração pode chegar a R$ 86.950,00 - para cargo de diretor financeiro.

Além disso, a implementação da reforma tributária amplia a necessidade de especialistas nas áreas fiscal e tributária, reforçando a busca por profissionais capazes de orientar empresas diante desse novo cenário regulatório.

Áreas funcionais com mais demanda de contratação

Contábil/Fiscal

Planejamento Financeiro (FP&A)

Controle Financeiro

Auditoria



Habilidades técnicas mais demandadas



Análise de Dados

Análise Financeira e de Negócios

Domínio de Agentes Autônomos de IA

Orçamento e Projeções



48% dos gestores de contratação em Finanças e Contabilidade no Brasil estão dispostos a oferecer salários mais altos a candidatos que possuem certificações ou conhecimentos especializados.

Competências que garantem salários acima da média



Aplicações de IA Generativa

Conhecimento da Reforma Tributária

Análise Financeira e de Negócios

Idiomas



Habilidades que os profissionais buscam desenvolver ou aprimorar



IA Generativa para Relatórios

Excel (avançado)

Modelagem Financeira

Análise de Dados

Tecnologia



A procura por profissionais especializados permanece elevada, sobretudo em áreas como cibersegurança, engenharia de dados e desenvolvimento em inteligência artificial. Essas competências têm se tornado essenciais para que as organizações ganhem eficiência, escalabilidade e vantagem competitiva em um mercado em rápida evolução, com salários que podem chegar a R$ 37.950,00 (gerente de dados).



Vendas e marketing

A área de vendas e marketing está cada vez mais orientada para a geração de novos negócios, colocando a experiência do cliente no centro das estratégias. Profissionais de vendas atuam de forma consultiva, realizando prospecção ativa, identificando necessidades e oferecendo soluções personalizadas que fortalecem o relacionamento e impulsionam resultados.

O marketing, por sua vez, amplia o alcance da marca, gera leads qualificados e apoia o time comercial na conversão de oportunidades. Juntas, essas funções criam um ciclo contínuo de atração, engajamento e fidelização, fundamentais para o crescimento sustentável e a expansão das empresas. A remunerção pode chegar até R$ 80.950,00 (gerente geral).

Engenharia

O mercado de engenharia no Brasil passa por uma transformação acelerada, em que a inovação é cada vez mais valorizada. Além das competências técnicas tradicionais e do domínio do inglês, ganham destaque conhecimentos em análise de dados, automação, inteligência artificial e gestão de projetos complexos. Essas habilidades tornam os profissionais mais preparados para atuar em ambientes digitais e em constante mudança. A escassez de talentos qualificados, somada à rápida evolução tecnológica, intensifica a competição por profissionais de ponta.

Aqueles que se mantêm atualizados encontram mais oportunidades, enquanto as empresas precisam investir em estratégias de retenção e oferecer ambientes inovadores para atrair e manter os melhores profissionais. A remuneração pode chegar R$ 54.950,00 (Diretor(a) de Supply Chain/Suprimentos).