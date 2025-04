Desnutrição, diabetes e colesterol alto: assim sofrem os macacos "pets"

Moradora de Icó (CE) de 60 anos, ficou conhecida nas redes como Vovó das Comidas. Em vídeos no TikTok para os mais de 230 mil seguidores, a vovó oferecia ao “neto”, chamado Pedrinho, todo tipo de guloseimas: Coca-Cola, sorvete, chocolate, pamonha, maionese…

Nos comentários, seguidores acham uma beleza. Entendem que Pedrinho está feliz, sendo bem tratado e enchendo a pança com comidas deliciosas. O problema é que Pedrinho é um macaco-prego (Sapajus libidinosus) oriundo do tráfico de animais, e a dieta da vovó resultou em desnutrição e colesterol alto.

Foto: Reprodução / TikTok Em vídeos compartilhados no TikTok, o macaco-prego é alimentado com Coca-Cola, sorvete, maionese e outros ultraprocessados

O macaco-prego foi apreendido pelo Batalhão de Polícia do Meio Ambiente do Ceará no final de fevereiro, após confirmar que o suposto documento de compra legal do animal era falso.

No Brasil, há somente um criadouro legal de macacos-pregos e saguis. Ele está localizado em Santa Catarina, mas a nota fiscal de Avani indicava o nome de um suposto criadouro do Rio de Janeiro. No entanto, a chave de acesso da nota fiscal era de Quixelô (CE).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE), a ação de apreensão e resgate ocorreu após uma denúncia aos policiais militares, informando que alguém na região estaria “criando e comercializando ilegalmente animais silvestres”.

Foto: SSPDS / Divulgação O macaco-prego foi resgatado em Icó, no interior do Ceará, e encaminhado ao Ibama de Pernambuco

Pedrinho foi recebido pela ONG BiodiverSe, do Cariri cearense, e mais tarde encaminhado ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) Tangara, do Ibama de Pernambuco, onde passou por exames médicos.

O laudo emitido pelo órgão no dia 28 de fevereiro de 2025 descreve: “Peso: 1,548 Kg. Em exame físico, foi observado baixo escore corporal e desidratação de 8% com perda de elasticidade cutânea. Em exame bioquímico sérico, foi observado alta taxa de Triglicerídeos. HDL e VLDL aumentados.”

Significa que Pedrinho, por mais bem alimentado que parecesse ao público, estava desnutrido, desidratado e com colesterol alto.

Além das imagens de Pedro na mesa de exames, demonstrando as condições da pele, pelos, mãos e arcada dentária, o laudo também anexou prints dos vídeos da Vovó das Comidas. Em uma delas, o animal está com as mãos e a boca sujas de chantilly. Em outra, ela vira uma lata de Coca-Cola na boca de Pedro.

“Em achados de patologia clínica, a hipertrigliceridemia está associada à má alimentação caracterizada pelo consumo de alimentos altamente industrializados e de alto teor calórico, e cujos riscos são AVC e doenças cardiovasculares”, descreve o documento médico.

O conjunto de provas materiais e os exames físicos indicavam que Pedrinho tinha suas liberdades feridas. “Deste modo, conclui-se que o indivíduo estava sob condições de maus-tratos”, determina a médica veterinária responsável.

As cinco liberdades do bem-estar animal

A história de Pedrinho não é um caso isolado. É muito comum macacos resgatados de cativeiros domésticos chegarem aos centros de triagem e reabilitação com desnutrição, colesterol alto e diabetes.

“Muitas vezes o pessoal tem uma visão debilitada do que são os maus-tratos”, reflete o médico veterinário Carlos Vinícius Santana, associado à ONG BiodiverSe e pós-graduando em clínica médica e cirurgia de animais silvestres pelo instituto Ates. “A alimentação é uma das bases da saúde do indivíduo.”

Leia mais Por que compartilhar memes de macacos estimula o tráfico? Sobre o assunto Por que compartilhar memes de macacos estimula o tráfico?

Segundo ele, é principalmente a partir dos anos 2000 que a literatura sobre diabetes e alto colesterol em macacos ganha mais força. Não apenas pelo estudo de silvestres tratados como pets, mas também de primatas que vivem em parques ecológicos e têm contato com humanos.

“E aí o pessoal chega (nos parques ecológicos, vê um macaco) acha bonitinho e dá uma bolacha, um salgadinho, alguma coisa. Então, a gente tem estudos até voltados para essa população de animais, e aí você consegue ver as alterações que são encontradas nesses animais”, descreve Carlos.

Foto: Reprodução / TikTok Em vídeos compartilhados no TikTok, o macaco-prego é alimentado com Coca-Cola, sorvete, maionese e outros ultraprocessados

Foi o que se percebeu em Foz do Iguaçu (PR), no Parque Natural Municipal do Bosque dos Macacos. Pesquisadores da Universidade Federal de Integração Latino-Americana (Unila) acompanharam um grupo de 18 macacos-prego (Sapajus sp.) da unidade de conservação, rodeada por casas e construções, para avaliar a dieta deles.

Após 556 horas de observação, os pesquisadores identificaram que os macacos-prego consumiam uma taxa maior de comidas encontradas em ambiente humano (57,5%) em detrimento das encontradas nas florestas (42,4%), “a ponto de serem classificados como dependentes do ambiente antrópico”.

A dieta do grupo consistia principalmente em plantas (69,8%) e em matéria animal (20,6%), mas os alimentos processados ainda corresponderam a 9,5% das comidas. Os resultados foram publicados em junho de 2022 na revista científica American Journal of Primatology.

Se humanos podem, por que outros primatas não?

O consumo de alimentos ultraprocessados — como doces, refrigerantes e biscoitos — foi responsável por aproximadamente 57 mil mortes prematuras de adultos em 2019. É o que indica pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), publicada na revista científica American Journal of Preventive Medicine em janeiro de 2023.

Essas são mortes evitáveis a partir da redução de consumo de ultraprocessados em favor de uma alimentação saudável e balanceada.

Se esse é o efeito em seres humanos, que desenvolveram gradualmente a capacidade fisiológica de digerir essas comidas, imagine o impacto dessa dieta em animais não adaptados.

Leia mais Desertos e pântanos alimentares: a fome que persiste mesmo com o prato cheio Sobre o assunto Desertos e pântanos alimentares: a fome que persiste mesmo com o prato cheio

“Os alimentos ultraprocessados têm grande quantidade de carboidratos e de gorduras. Dependendo da espécie, o organismo animal não vai estar adaptado para digerir aqueles alimentos”, explica o médico veterinário.

“Por exemplo, uma espécie com hábitos mais herbívoros não está acostumada a receber essa quantidade de carboidratos, e aí isso vai causar uma dibiose "Desequilíbrio na microbiota intestinal, ou seja, no conjunto de bactérias que vivem no trato gastrointestinal." no animal e pode levar à baixa da imunidade, provocando algumas doenças”, descreve.

No caso dos primatas, é quando ocorre o desenvolvimento de doenças de seres humanos, como o sobrepeso, a diabetes e o colesterol alto. Tudo acompanhado da desnutrição.

Má alimentação também adoece outros grupos de animais

Aves e répteis silvestres em ambientes domésticos também sofrem os maus-tratos da alimentação inadequada. De acordo com Carlos, é muito comum receber jabutis (das espécies Chelonoidis carbonaria e Chelonoidis denticulata) com piramidismo.

O piramidismo é uma doença metabólica que causa deformação no casco de jabutis. Ela é provocada pela alimentação inadequada, com excesso de proteínas, cálcio, gordura e fósforo.

Foto: Kratsjovic / Domínio Público Na foto, uma tartaruga mediterrânea (Testudo hermanni) com piramidismo. Normalmente, o casco de tartarugas e jabutis são mais "lisos", mas com o piramidismo ficam cheias de elevações anormais

“(As pessoas pegam os jabutis) e acabam dando de tudo que tem na casa, o almoço vai para os animais: arroz, carne, feijão”, comenta o médico veterinário. “Ele é um animal onívoro, mas com predileções herbívoras. Então imagina o que acontece com um animal desse que vai se alimentando diariamente de arroz, frango…”

Há situações críticas nas quais o animal, em crescimento, fica “preso” no casco deformado que permanece do mesmo tamanho. Nisso, os órgãos e a coluna são comprimidos. “A gente já pegou animais que não conseguiam mais andar, então ficou totalmente inviável para gente fazer a soltura deles”, lamenta Carlos.

Já para as aves, uma doença metabólica recorrente é a hepatite. Papagaios são geralmente alimentados por humanos com uma quantidade inadequada de sementes de girassol, um grão muito gorduroso.

Foto: JÚLIO CAESAR O processo de reeducação alimentar difere entre os indivíduos, mas entre os papagaios há um desafio a mais: eles têm o paladar muito desenvolvido. Na foto, papagaios em reabilitação no Instituto Pró-Silvestre

Ocorre que papagaios têm o paladar muito desenvolvido e realmente acham as sementes de girassol gostosas. No entanto, o alto teor de gordura do grão provoca a doença do fígado gorduroso, chamada de lipidose hepática. As aves ficam com manchas amareladas nas penas.

O tratamento em boa parte dos casos é a reeducação alimentar: “É como uma criança que está reaprendendo a comer. Varia de indivíduo para indivíduo, mas acontece muito de alguns animais não conseguirem aceitar as comidas naturais”, cita Carlos.

“Com certeza, esses animais sentem dor (ao desenvolver essas doenças)”, reforça o médico veterinário. “Às vezes, nós mesmos é que não conseguimos detectar a expressão (de dor) daquele animal, né? Os répteis, por exemplo, é muito difícil para a gente identificar visualmente que ele está com dor.”

Leia mais Crime organizado: o esforço do Ceará para desmantelar o tráfico de animais

Direito à liberdade: OP+ acompanhou a soltura de animais vítimas do tráfico Sobre o assunto Crime organizado: o esforço do Ceará para desmantelar o tráfico de animais

Direito à liberdade: OP+ acompanhou a soltura de animais vítimas do tráfico

Ao pegar animais silvestres para cuidar — o que é crime ambiental —, mesmo pessoas bem intencionadas maltratam os bichos. “As pessoas acabam espelhando os seus comportamentos e hábitos no animal”, reflete Carlos, mas o melhor cenário para um animal silvestre sempre será a vida livre.

Perguntei ao médico veterinário qual era a sensação de assistir aos vídeos de macacos-prego comendo biscoitos e bebendo Coca-Cola, sempre com comentários aplaudindo a cena. A resposta foi certeira: agonia.

Foto: Samuel Setubal Saguis também costumam ser traficados para serem comprados como pets. Na imagem, um sagui em reabilitação no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) do Ibama Ceará

“Por mais que a gente já tenha essa vivência (de receber animais que sofrem maus-tratos), toda vez dá aquela sensação de agonia. Você fica pensando: ‘Como é que a pessoa consegue fazer isso e achar normal?’. É uma conduta totalmente inadequada, que vai fazer mal tanto para ela, quanto para o animal… Então, para mim, é bem difícil conseguir assistir esses vídeos.”

Assista no OP+ ao vídeo "Operação Papagaio: Comércio ilegal de animais nas feiras de Fortaleza"

Confira o caderno especial Operação Papagaio

Publicado em março de 2015, o caderno especial Operação Papagaio é resultado da apuração do jornalista Demitri Túlio, que, em jornada de jornalismo investigativo, acompanhou, anonimamente, por dois anos a rotina de um traficante de aves da fauna brasileira. O especial foi finalista do Prêmio Esso de Jornalismo, na categoria nacional Criação Gráfica 2015. Clique nas setas para navegar pelas páginas do caderno especial

Explore n'O POVO+: como as redes sociais influenciam e lucram com os maus-tratos aos animais?

No YouTube, maltratar animais é lucrativo: após analisarem 411 vídeos no YouTube com algum tipo de maus-tratos, pesquisadores brasileiros descobriram que o mercado de crueldade animal é rentável para produtores de conteúdos e, por vezes, é financiado por empresas comprometidas com a causa animal.



Por que compartilhar memes de macacos estimula o tráfico?: entenda por que a publicação e compartilhamento de vídeos e memes de macacos com roupas, comendo doces e convivendo com humanos como um animal de estimação estimula a compra e venda ilegal.

O esforço do Ceará para desmantelar o tráfico de animais: apesar de ser tipificado pela Lei de Crimes Ambientais, o tráfico de animais silvestres tem penas baixas para a real periculosidade do crime. Órgãos públicos e instituições do Ceará criam uma rede de inteligência investigativa e técnica para resgatar vítimas do tráfico e prender as quadrilhas criminosas.