Direito à liberdade: OP+ acompanhou a soltura de animais vítimas do tráfico

Periquito-da-caatinga, papagaio, corrupião, trinca-ferro, coleira, tuím, jandaia-verdadeira, arara-vermelha, araracanga, canindé… Enfim. Dê o nome de alguma ave cearense (ou não) e provavelmente o IPS terá alguma experiência com ela.

Assim como os macacos, as aves também costumam chegar do tráfico com estereotipias e sinais de maus-tratos. Na base de reabilitação Atipó, o secretário do IPS Jefferson Moraes aponta para um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) com penas manchadas de amarelo: sintoma de hepatite causada pelo excesso de semente de girassol.

Depois de passarem por uma quarentena e por exames médicos à procura de doenças infecciosas, como o fatal circovírus "Conhecida como doença do bico e das penas, é uma doença fatal e sem tratamento. Tem quadros sintomáticos com enfraquecimento de penas e ossos, e inflamação dos bicos; mas também existem casos assintomáticos. Disseminação ocorre por meio das penas e o pó das plumas de descamação, das secreções do papo ou das fezes." , as aves são encaminhadas para os recintos de reabilitação.

Lá, elas aprenderão a se comportar como pássaros e fortalecerão os músculos das asas. “O tráfico tira isso delas: lembrar que são aves”, lamenta Jefferson. “Aqui, as aves vêm para recintos maiores, comem alimentos mais naturais. É para entender como é a natureza, para entender que voar é isso”, descreve.

Infelizmente, a soltura não chega para todas. Embrenhados nos corredores de papagaios, periquitos e araras, Jefferson nos indica um papagaio com penas amputadas. Nunca poderá voar — portanto, jamais será solto.





Aves em reabilitação no IPS





No seu trauma, aquele indivíduo ainda cumpre um papel importante. Ele é especialmente arisco e desconfiado com os humanos, o que o torna responsável por ensinar às outras aves que humanos significam encrenca.

“O ótimo líder de bando é o que tem aversão aos humanos”, comenta Jefferson. Nesse aprendizado mútuo, centenas de aves são monitoradas até os técnicos identificarem aquelas prontas para voltar ao lar.

Procuram-se as que estejam voando bem, com comportamentos de sobrevivência e alimentação adequados e baixa interação com as pessoas.

O grande dia da soltura

Naquela manhã de novembro de 2024, na soltura do IPS em parceria com o Ibama e a Secretaria de Proteção Animal do Ceará (Sepa-CE), os sortudos eram periquitos-da-caatinga (Eupsittula cactorum), sabiás-laranjeira (Turdus rufiventris), dois gaviões-carijó (Rupornis magnirostris), dois cassacos (Didelphis albiventris) e uma iguana-verde (Iguana iguana).





A operação começou cedo, e nós estávamos lá para acompanhar a soltura dos animais. O ideal é que as solturas ocorram durante a manhã para aproveitar o clima mais ameno possível. No caso da soltura de macacos, elas tendem a ocorrer a partir de fevereiro, quando começa a chover e a Caatinga tem o máximo de recursos possível.

De forma que às 7h30min, na Base de Reabilitação do IPS: Atipó, os membros das instituições já carregavam os carros sob uma leve garoa. De lá, uma viagem de cerca de uma hora para o ponto de soltura.

Foto: JULIO CAESAR Equipe de soltura em novembro estava formada por profissionais da Sepa, representada por Karine Montenegro,coordenadora da Célula de Silvestres da secretaria e equipe; do Ibama,representado por Alberto Klefaz, diretor do Cetas do Ibama e equipe; e do IPS, do representado por um dos cofundadores, Jefferson Morais, e equipe

Nenhum dos endereços pode ser divulgado, pela segurança dos animais e dos tratadores. Segundo Karine Montenegro, advogada animalista, as instituições recebem ameaças diárias dos traficantes.

Os primeiros a serem libertados foram os periquitos-da-caatinga. Não sem uma certa dificuldade: mesmo com as portinholas abertas, os pássaros demoraram para entender que podiam sair.

Então os técnicos do IPS e do Ibama colocaram gravetos saindo das gaiolas, como pontes, e acomodaram dois pedaços de mamão na área externa. O primeiro curioso passou a explorar o pedaço de madeira e, aos poucos, colocou a cabeça pela portinha.

Com certeza, o periquito não sentiu uma grande mudança de paradigma, mas a cena segue simbólica. Depois de sabe-se lá quanto tempo, o primeiro ar da liberdade. Aos pouquinhos, aquela ave convenceu-se de que podia voar. E voou.





As risadas e os sorrisos dos profissionais coroaram o momento. Alguns com décadas de atuação, a sensação de fechar o ciclo segue recompensadora. O dia parece mais azul, o sol parece queimar menos. E as outras aves acompanham o primeiro voo para a vida que nunca deveriam ter perdido.

De lá, seguimos para a soltura dos outros animais. A iguana foi lenta e achou aquele amontoado de seres humanos a encarando meio esquisito. Os cassacos, por outro lado, correram quase apavorados, mostrando dentes e olhando para trás como que conferindo que não estão sendo seguidos.

A equipe mal viu quando o primeiro gavião-carijó saiu da caixa transportadora. Voou para pousar em um galho próximo, observando aquela gente. O segundo, por sua vez, ficou um bom tempo no chão, encarando as técnicas com o bico meio aberto e as asas esticadas. Saiam fora, parecia dizer.





Na volta para o local de soltura dos periquitos-da-caatinga, o analista ambiental do Ibama, Alberto Klefasz, dá um sorriso amarelo. Um dos periquitos foi predado por um falcão-de-coleira (Falco femoralis), avisou. Todos riram desacreditados.

Aí está, a vida seguindo o curso natural. “De cada dez bichos soltos, se dois sobreviverem já é bom”, indica Karine. “É importante, porque os outros periquitos-da-caatinga viram ele ser predado. É um treinamento agonístico”, comenta Alberto.

Com o apoio da comunidade e de armadilhas fotográficas, as instituições acompanham os resultados das solturas.

Todo animal merece uma segunda chance

Todos os animais merecem a chance de ser reabilitados e voltarem para a natureza. Não apenas porque têm um papel ecológico para cumprir, mas principalmente porque são vidas com direitos claros.

Foto: JÚLIO CAESAR A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, de 1978, estabelece que os animais têm direito à vida digna, livre no seu próprio ambiente natural. Na foto, ave aguarda momento da soltura

No entanto, os direitos dos animais silvestres têm sido feridos por decisões judiciais brasileiras que ordenam a devolução de bichos apreendidos aos seus algozes.

Foi o que ocorreu em agosto de 2024 em Viçosa do Ceará, quando o juiz federal Sérgio de Norões Milfont Júnior, de Sobral (CE), mandou o Ibama devolver um macaco-prego adulto ao homem que o mantinha em ambiente hostil e em condições de maus-tratos.

O caso foi noticiado pelo O POVO e teve repercussão entre os ambientalistas, incluindo o portal de notícias especializado na pauta animal, Fauna News.

Na ocasião, o infrator processou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e pediu a devolução do animal, alegando depressão após a retirada do macaco.

“A gente recebe muita decisão de juizes para devolver os animais”, declara a advogada Karine Montenegro. “A justificativa é que são bichos inaptos, porque estavam em cativeiro.” No entanto, a própria experiência do IPS e do Ibama indica o contrário.

Foto: ICMBIO/IBAMA Macaco-prego era mantido preso por cordas e correntes em uma oficina

Mesmo aqueles animais com estereotipias são capazes de ter uma vida próspera em natureza.

Karine conta a história de um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) que esteve em cativeiro por 20 anos. Nesse tempo, ele foi ensinado a dizer “menininho de papai”, um comportamento atípico que poderia ser considerado inapto para a soltura.

No entanto, as instituições de conservação apostaram nele. Fora essa mania, ele cumpria todos os requisitos para retornar ao habitat natural. Deu tão certo que foi justamente o “menininho de papai” o primeiro a acasalar em vida livre — para a conservação, esse é um momento importantíssimo.

É verdade, ele acabou ensinando os filhotes, primeira geração de vida livre, a falar a famigerada frase. No entanto, eles seguem bem. É a isso que a primatóloga Vitória Nunes se refere ao pedir “coragem” das instituições nas solturas.

A natureza não está intocada. A expansão humana e urbana chegou a todos os espaços, e esperar um indivíduo “perfeito” para a soltura é impedir que centenas, talvez milhares, de animais ocupem seu verdadeiro lugar no mundo. O da liberdade.

