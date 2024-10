Eleição de Fortaleza terá equilíbrio até o fim, aponta Agregador de Pesquisas

Após a divulgação de oito pesquisas neste segundo turno em Fortaleza, a média móvel do Agregador de Pesquisas do O POVO, aponta para proximidade entre André Fernandes (PL), com 47,95%, e Evandro Leitão (PT), com 43,81%, das intenções de voto do fortalezense

O cenário eleitoral de Fortaleza para o segundo turno das eleições de 2024 permanece acirrado, com um embate marcado pela proximidade dos números entre os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). De acordo com o Agregador de Pesquisas do O POVO, que compila e analisa os dados de diferentes levantamentos, a disputa pela Prefeitura deve se manter indefinida até o dia 27 de outubro, quando os eleitores voltarão às urnas para decidir o próximo prefeito da capital cearense.

Com uma metodologia que atribui pesos diferenciados a cada pesquisa, o Agregador oferece uma visão abrangente e detalhada do comportamento do eleitorado. No momento, a média móvel da ferramenta aponta André Fernandes com 47,95% das intenções de voto, enquanto Evandro Leitão aparece com 43,81%, uma diferença que se mantém dentro da margem de erro em quase todas as consultas. Esse equilíbrio reflete a estabilidade das candidaturas ao longo do segundo turno, reforçando a incerteza do resultado final.

André tem 47,95% e Evandro tem 43,81%, no Agregador de Pesquisas O POVO

Até agora, oito pesquisas foram realizadas pelos institutos Datafolha, Paraná Pesquisa, Real Time, 100% Cidades, AtlasIntel e Quaest. Em quase todas, a disputa segue empatada tecnicamente, com variações mínimas e dentro das margens de erro que oscilam entre 3 e 4 pontos percentuais, dependendo do instituto.

No entanto, uma exceção foi registrada no levantamento do instituto 100% Cidades, divulgado no dia 16 de outubro, com André Fernandes despontando com 51,8% das intenções de voto, 11 pontos à frente de Evandro Leitão, que aparece com 40,8%. Esse foi o único levantamento a apresentar uma diferença tão significativa.

Apesar desse ponto fora da curva, a maioria das pesquisas aponta para um equilíbrio na disputa, o que pode sugerir que o eleitorado fortalezense se mantém cauteloso ou dividido. Essa estabilidade reflete a dificuldade dos candidatos em conquistar novos votos ou provocar grandes mudanças de intenção.



Para entender: No gráfico do Agregador de Pesquisas O POVO, cada ponto é colorido com a cor dos partidos e representa o desempenho do candidato em determinada pesquisa. Com uma leitura da esquerda para direita, em que quanto mais à direita, mais recente a pesquisa é, os pontos são acompanhados ainda por uma linha horizontal que indica as tendências dos candidatos: se estão em crescimento, queda ou estáveis.

Agregador de Pesquisas O POVO no 2º turno em Fortaleza

