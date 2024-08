Direita tem maioria das candidaturas femininas, negras e quilombolas no Ceará

Ao todo, são mais de 13 mil candidatos disputando os votos dos eleitores cearenses aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em 2024. Com 62% do total de registros do TSE, a direita concentra a maior parte das candidaturas, contando ainda com uma maior pluralidade

A participação das minorias na política tem sido pauta dos discursos de quase todos os espectros ideológicos, da direita à esquerda. Na prática, porém, a distribuição das candidaturas desses grupos no Ceará revela uma inclinação evidente para um dos lados. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a maior parte das mulheres, dos negros e dos quilombolas que concorrem aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador no Estado está alinhada aos partidos de direita.

Ao todo, são mais de 13 mil candidatos que disputam o voto do eleitor cearense em 2024. Desse total, 4.537 são de candidaturas femininas, das quais 2.792 estão associadas às siglas conservadoras. Ou seja, das mulheres que colocaram seus nomes na disputa eleitoral, 61,5% são ligadas à direita. Essa predominância também aparece nos recortes das candidaturas de pessoas negras (55,8%) e quilombolas (49,3%).



No Brasil, há uma dificuldade excepcional para identificar os partidos políticos em um prisma que se colore com tons vermelhos de um lado e vai se transformando em azul na direção contrária. Diante disso, O POVO+ recorreu a um estudo das Universidades Federal do Paraná (UFPR) e Estadual de Maringá (UEM) que traça uma classificação ideológica das dezenas de agremiações que compõem o cenário político do País.

No artigo “Uma nova classificação ideológica dos partidos políticos brasileiros”, publicado pelos professores Ednaldo Ribeiro (UEM), Adriano Codato e Bruno Bolognesi (ambos da UFPR), foram catalogadas 35 siglas existentes no Brasil em 2018. Os especialistas realizaram entrevistas com membros da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), os quais relacionaram cada partido a uma coloração ideológica.

Em uma reta de 0 a 10, em que zero representa a esquerda e dez a direita, cada entrevistado assinalou partido por partido. Mais detalhes sobre a metodologia estão descritos no final desta reportagem.

Ao considerar essa identificação ideológica, OP+ realizou um cruzamento das informações divulgadas no estudo juntamente com os dados disponibilizados pelo TSE à respeito das legendas que disputam as eleições cearenses de 2024. No total, são 29 partidos na corrida por voto no Estado neste ano, os quais podem ser vistos abaixo de acordo com sua categorização.

Classificação ideológica dos partidos políticos que disputam as Eleições 2024 no Ceará

Use o filtro abaixo para selecionar um partido e ver onde ele está identificado no espectro ideológico



De modo geral, a direita cearense registrou 8.076 candidaturas, o que representa 62% dos candidatos contabilizados pelo TSE. Desse total, 253 (52,3%) são para o cargo de prefeito, 295 (60,8%) para vice-prefeito e 7.528 (62,6%) para vereador, demonstrando assim sua relevância significativa.

Já a esquerda aparece em desvantagem numérica, com 4.592 candidaturas, o que representa 35% do total. Esses números incluem 229 candidaturas a prefeito (47,3%), 184 a vice-prefeito (37,9%) e 4.179 a vereador (34,7%).

Em meio a essa polarização, os partidos de centro surgem com apenas 335 candidaturas. Ao todo, são 3% do total de candidatos no Ceará. São somente dois candidatos a prefeito (0,4%), seis (1,2%) para vice-prefeito e 327 (2,7%) para vereador.

Total de candidaturas a prefeito, vice e vereador no Ceará em 2024

Maioria das candidatas mulheres é de direita

A direita se destaca como a força política que mais concentra candidaturas femininas nas Eleições Municipais do Ceará em 2024. Conforme dados do TSE, mais da metade das mulheres que disputam os cargos eletivos estão registradas em partidos do campo conservador. São mais de 2,5 mil candidatas associadas a partidos de direita.

Neste ano, são pouco mais de 13 mil pessoas registradas nos bancos de dados da Justiça Eleitoral, com 8.466 homens e 4.537 mulheres. Ao todo, a direita concentra 8.076 candidatos, que se dividem em 5.284 candidaturas masculinas e 2.792 em candidaturas femininas. A vantagem sobre os partidos de esquerda (2.973 candidatos e 1.619 candidatas) e de centro (209 candidatos e 126 candidatas) é evidente.

Candidaturas da esquerda, centro e direita divididas por gênero



Os números representam percentuais significativos no quesito da representatividade feminina, uma vez que 61,5% dos registros no TSE são de candidatas alinhadas com a direita, enquanto 35,6% ligadas à esquerda e apenas 2,7% ao centro.

Candidaturas femininas na esquerda, centro e direita



Ao colocar uma lupa sobre os cargos pleiteados pelas mulheres na disputa de 2024, nota-se que a direita conta com maioria das candidatas em todos os níveis da corrida eleitoral. Seja para cargos de prefeita, vice-prefeitura ou vereadora, a força conservadora se sobressai no Estado.

Conforme apontam os dados do TSE, a maior diferença é conferida entre as candidatas à vice-prefeita, com a direita abraçando 62,5% das candidaturas. Entre as candidatas ao Legislativo, são 60,82% da direita. Para o cargo de prefeita há o menor percentual das siglas conservadoras – ainda assim com a direita na frente: 52,3%.

Se a direita aparece com vantagem, a esquerda vem logo atrás, com seu maior percentual nas disputas pelos executivos municipais. Ao todo, são 47,3% das candidaturas a prefeito ligadas à esquerda. Essa participação, porém, diminui consideravelmente nos cargos de vice-prefeita (34,73%) e de vereadora (37,94%).

Percentual de candidaturas femininas para prefeita, vice e vereadora no Ceará em 2024



Embora a direita englobe a grande maioria das mulheres, dois partidos de esquerda concentram mais candidatas em seus quadros. Trata-se do PSB e do PT, os quais contabilizam 600 e 589 candidaturas, respectivamente. Na sequência, vem um partido de direita, o PSD, com 391 mulheres concorrendo.

Na parte de baixo da tabela, figuram quatro partidos do campo chamado progressista. A dupla PCB e PCO consta com apenas duas candidaturas nas eleições, sendo que nenhuma é encabeçada por mulheres. Logo depois, UP e PSTU aparecem com duas candidatas. Ao todo, esses dois partidos contam com quatro e cinco candidatos em 2024, respectivamente.



Candidaturas femininas por partido no Ceará





Agora para tentar entender a dimensão desses números, também é preciso saber o total de candidaturas registradas pelos partidos e fazer a divisão entre homens e mulheres. Desse modo, é possível perceber as distâncias ainda existentes para se alcançar a equidade de gênero.

Em números absolutos, o gráfico abaixo mostra a diferença entre candidaturas femininas (pontos roxos) e masculinas (pontos azuis) nas siglas presentes na corrida eleitoral do Ceará. Em partidos com menos candidaturas, menor a diferença total entre homens e mulheres; enquanto isso, em legendas mais expressivas, as distâncias aumentam.

Distância entre homens e mulheres em cada partido no Ceará em 2024



Vale ressaltar que, independentemente da coloração partidária e ideológica, as mulheres não são a maioria em absolutamente nenhuma sigla. Por isso, para compreender as distâncias reais entre homens e mulheres, é preciso olhar também sobre a proporcionalidade das candidaturas masculinas e femininas nas legendas.

Nesse sentido, mesmo estando com apenas quatro candidatos, o partido Unidade Popular (UP) é o único a apresentar uma divisão paritária. São 50% de homens e 50% de mulheres nas candidaturas. Esse equilíbrio, porém, não se reflete em nenhuma outra sigla, seja da esquerda, seja da direita.

Ainda assim, três partidos demonstram mais esforços nessa direção, sendo dois de esquerda e um de direita. Trata-se dos progressistas PCdoB (41,9%) e PSTU (40%), além do conservador PRTB (41,8%), que contam com uma presença feminina acima 40% dos seus quadros de candidatos.

Já na ponta de baixo, surgem outros três partidos: PCB e PCO (os quais, como mencionado acima, não contam com nenhuma filiada inscrita na corrida eleitoral); e Cidadania, cuja participação feminina é de 32,3%. Todos eles são de esquerda.

Abaixo, veja as proporções de homens e de mulheres candidatas em cada um dos partidos cearenses.

Proporção de mulheres e homens candidatos nos partidos cearenses em 2024



Direita tem mais negros e pardos concorrendo no Ceará

Os dados das candidaturas para as eleições de 2024 no Ceará revelam uma predominância da direita em termos de representatividade racial. Ao se analisar especialmente as candidaturas de pessoas pardas e pretas, a direita lidera. Das 927 candidaturas de pessoas negras, 518 (55,9%) estão ligadas aos partidos de direita, 366 (39,5%) à esquerda e 43 (4,6%) ao centro.

Já os candidatos registrados como pardos, são 8.083 em disputa no Ceará. Abocanhando maior parte dessa fatia, a direita surge com 5.098 (63,1%) dos postulantes pardos, enquanto a esquerda 2.805 (34,7%) deles. O centro surge com 180 candidatos (2,2%).

A vantagem da direita se repete entre os candidatos de cor/raça amarela (57,1%) e branca (61,8%), com a esquerda ficando na frente somente entre os candidatos autodeclarados indígenas (55,9%) e aqueles que não informaram esse dado (50%).

Raça/cor dos candidatos que concorrem nas eleições cearenses de 2024

Maioria dos candidatos quilombolas estão na direita

Os dados extraídos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam que o Ceará tem 79 candidaturas de pessoas quilombolas no pleito de 2024. Nesse recorte, a direita também aparece com uma força significativa, contando com mais da metade dos candidatos nascidos em quilombos.

Ao todo, a direita conta com 46 candidatos na disputa, o que representa 58,2% do total das candidaturas, o que indica um forte vínculo entre essa comunidade e as plataformas políticas mais conservadoras.

Logo atrás, a esquerda vem para a corrida eleitoral com 32 (40,5%) candidaturas; seguida pelos partidos de centro, que soma apena uma candidatura de quilombola (1,3%).

Candidatos quilombolas que concorrem às Eleições 2024 no Ceará





Metodologia da classificação ideológica dos partidos

Classificar os partidos políticos no Brasil, em termos de esquerda e direita, é um desafio que está profundamente enraizado nas dificuldades que o próprio sistema impõe. Com uma alta fragmentação das legendas, partidos com programas vagos e comportamentos eleitorais pragmáticos, O POVO+ optou por basear esta reportagem no artigo “Uma nova classificação ideológica dos partidos políticos brasileiros”, das Universidades Federal do Paraná (UFPR) e Estadual de Maringá (UEM).

Publicado pelos professores Ednaldo Ribeiro (UEM), Adriano Codato e Bruno Bolognesi (ambos da UFPR), o estudo utilizou o método de survey aplicado a 519 especialistas da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), que foram convidados a classificar 35 siglas existentes no País em 2018. Os participantes da pesquisa utilizaram uma escala de 0 a 10, onde zero representava a esquerda e dez a direita. Cada um atribuiu uma nota a cada partido, permitindo uma análise mais precisa das posições ideológicas no espectro político brasileiro.

Os autores mencionam que outras metodologias poderiam incluir a análise de manifestos partidários ou coligações. Porém, esses métodos também apresentam problemas de validade e podem não refletir a real dinâmica ideológica. Eles reconhecem que a pesquisa com especialistas tem vantagens e desvantagens, mas defendem que consultar especialistas aumenta a chance de que a classificação tenha sido realizada sem contaminações típicas das arenas políticas, como a lógica de alianças eleitorais e legislativas, o peso de decisões difíceis quando o partido está no governo ou a frivolidade com que os manifestos partidários são tratados.

Os resultados obtidos pelos autores revelam a complexidade do sistema partidário brasileiro. Diante disso, a pesquisa não apenas atualiza a classificação ideológica, como contribui para o debate sobre a representatividade e a dinâmica política no Brasil contemporâneo. Para acessar o estudo completo, basta clicar aqui.

Vale lembrar que a pesquisa foi realizada em 2018, portanto, antes do início do Governo de Jair Bolsonaro e da onda de extrema-direita que se intensificou no Brasil.

Metodologia da coleta e processamento de dados

Para este material foi utilizada a base de dados Candidatos registrados para o pleito municipal de 2024, obtida diretamente do portal de dados abertos do TSE.

Após o cruzamento entre bases a partir do número identificador dos candidatos (SQ_CANDIDATO / TSE), foi possível obter a lista nominal de candidaturas em todas as cidades brasileiras, com seus respectivos dados de cargo pleiteado, partido, gênero, se é ou não pertencente a comunidades quilombolas, dentre outros.

Para garantir transparência e reprodutibilidade, os códigos utilizados para processar, agrupar, segmentar e analisar os dados estão disponíveis neste link. Dúvidas ou sugestões: alexandre.cajazeira@opovo.com.br.