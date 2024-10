Novos vereadores de Fortaleza: saiba o que defendem os mais votados

Fortaleza elegeu seus novos representantes para a Câmara Municipal em 2024, e cinco candidatos se destacaram nas urnas, sendo os mais votados na cidade. Com uma diversidade de partidos e perfis, os novos vereadores trazem propostas que refletem as demandas de diferentes setores da sociedade fortalezense. Confira quem são eles e um resumo de suas bandeiras políticas.



Conheça os cinco vereadores mais votados em 2024

​

Priscila Costa (PL) - 36.226 votos

Priscila Costa, vereadora eleita pelo Partido Liberal (PL), foi a mais votada da cidade, com 36.226 votos. Em seu discurso de campanha, ela destacou temas como combate à corrupção, defesa da família e da moralidade. Ela se coloca contrária à Taxa do Lixo e defende políticas públicas de saúde mental para os jovens.

Gabriel Biologia (Psol) - 30.682 votos

Gabriel Biologia, do Partido Socialismo e Liberdade (Psol), foi o segundo mais votado, recebendo 30.682 votos. Com um histórico de atuação em causas ambientais e comunitárias, Gabriel promete "uma forte atuação na defesa do meio ambiente e da justiça social". Eleito para o segundo mandato, o vereador promete combater os efeitos da emergência climática e tornar Fortaleza "a cidade mais verde do Brasil". Pelas regras do coeficiente, conseguiu reeleger a vereadora Adriana Gerônimo, que defende pautas ligadas aos direitos humanos, feministas e em defesa da comunidade LGBTQIA+.

Bella Carmelo (PL) - 28.138 votos

Representando também o Partido Liberal (PL), Bella Carmelo, que usa o nome de urna para aludir ao esposo, o deputado Carmelo Neto, conquistou 28.138 votos. Bella repete os feitos do marido, e se destaca como uma nova liderança jovem no espectro da direita. Assim como a correligionária Priscila Costa, Bella diz defender "os valores cristãos" e pautas ligadas à moralidade.

Ronaldo Martins (Replubicanos) - 20.288 votos

Ronaldo Martins, do partido Republicanos, foi reeleito com 20.288 votos. Seu perfil conservador e a defesa de pautas ligadas à segurança pública e à moralidade são marcas de sua campanha. As principais pautas do parlamentar são: a defesa dos interesses das igrejas, segurança pública, juventude, empreendedorismo e os direitos do consumidor.

Emanuel Acrizio (Avante) - 16.083 votos

Com 16.083 votos, Emanuel Acrizio, do partido Avante, fecha o grupo dos vereadores mais votados em Fortaleza. Ele promete continuar trabalhando por melhorias na infraestrutura urbana e no desenvolvimento econômico da cidade. Sua atuação foca em "criar um futuro melhor para todos, através as políticas públicas justas e inclusivas", conforme suas publicações de campanha.

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO O Plenário Fausto Arruda, da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) será o local de trabalho dos vereadores na legislatura 2025-2028

Fecham a lista dos 10 candidatos mais votados - e eleitos - Gardel Rolim (PDT), com 16.053 votos, Marcel Colares (PDT) com 15.259 votos, Adail Jr. (PDT), com 14.262 votos, Bruno Mesquita (PSD) com 14.189 votos, Erich Douglas (PSD) com 13.250 e Paulo Martins (PDT), que computou 12.935 votos.

A nova composição da Câmara Municipal de Fortaleza promete debates intensos e uma variedade de perspectivas que refletem os anseios da população. O acompanhamento das atividades dos novos vereadores será fundamental para entender como as promessas de campanha serão transformadas em ações concretas ao longo do mandato.