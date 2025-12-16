Tanto na decisão da Liberta, quanto do Brasileirão, Rubro-Negro superou o Palmeiras, seu rival direto em busca da hegemonia do futebol brasileiro no Século XXI

O Flamengo está no topo dos campeões do século XXI, entre as equipes brasileiras, após vencer o seu rival direto na busca pela hegemonia do futebol nacional.

A conquista da sua quarta Copa Libertadores (a terceira nos últimos 25 anos) em cima do Palmeiras por 1 a 0, com gol do experiente zagueiro Danilo, fez a equipe não apenas superar o antigo líder, o Corinthians, como abrir mais de 300 pontos de vantagem.

A equipe que venceu em Lima, a final da maior competição sul-americana, ganhou mais 512 pontos no Ranking dos Campeões do Século XXI e chegou, inicialmente, a um total de 3.988 pontos, ante 3.664 pontos do Timão.

Quatro dias depois, o Flamengo ampliou ainda mais a vantagem ao conquistar também o Brasileirão, com uma rodada de antecedência, batendo o Ceará por 1 a 0, com direito a quebra de recorde de público no Maracanã: 73 mil espectadores.

De quebra, desbancou novamente o Porco, que disputava o título nacional contra o Urubu, embora com desvantagem de 5 pontos.

Quatro dias após vencer a Libertadores, Fla sagrou-se campeão brasileiro ao bater o Ceará, no Maracanão lotado

Com este segundo título, em menos de uma semana, o Fla chegou a impressionantes 4.244 pontos, abrindo quase 600 pontos de vantagem para o Corinthians, que pode reduzir um pouco essa vantagem do Fla, caso conquiste a Copa do Brasil e o Flamengo não vença o Intercontinental.

A competição internacional vale 768 pontos, o que deixaria o Flamengo com uma vantagem estratosférica sobre os rivais. O poderoso Paris Saint German, da França, é o principal obstáculo para o Mengão vencer essa taça, um pouco menos prestigiada que o antigo Mundial de Clubes. A final acontece nesta quarta-feira, 17.

Quase paralelamente à competição internacional, dezembro trouxe também a reta final da Copa do Brasil. Além do Corinthians, o Vasco tenta retomar o caminho dos títulos, após ser ultrapassado pelo Coritiba no Ranking dos Campeões. A decisão acontece em duas partidas. A primeira em São Paulo, na quarta-feira, e a finalíssima no Maracanã, no próximo domingo, 21.

Foto: Coritiba/Flickr oficial O Cortiiba venceu o Amazonas por 2 a 1 fora de casa e se sagrou tricampeão da Série B

Por falar no Coxa, a equipe paranaense conquistou sua terceira Série B, tornando-se não apenas a maior campeã da competição no século, mas também na história do torneio. Na última rodada da Segundona, o Coritiba ainda disputava o título com seu arquirrival, o Athletico Paranaense, mas a vitória por 2 a 1 sobre o Amazonas fora de casa não deu chance ao Furacão. Agora, o Coxa ocupa a 15ª posição, com 456 pontos.

Foto: Marcos Ribolli/Ponte Preta Ponte Preta conquistou o primeiro título nacional de sua história ao bater o Londrina na final da Série C

Na Série C, uma equipe tradicional, mas de poucos títulos é uma das estreantes no Ranking dos Campeões do Século XXI: a Ponte Preta, tida como o clube mais antigo ainda em atividade a praticar futebol no País. A Macaca de Campinas (SP) agora ocupa a 52ª posição, com 68 pontos, pouco abaixo de outro rival no Interior paulista, o Oeste, que soma 70 pontos. A equipe derrotou o Londrina na decisão da Terceirona e levou o seu primeiro título nacional na história.

Foto: Léo Piva/FCF Barra, de Santa Catarina, conquistou a Série D ao bater o tradicional Santa Cruz, de Pernambuco

Na Série D, o Ranking também tem um estreante, mas nesse caso trata-se de uma das equipes mais jovens do futebol brasileiro, o Barra (SC), criado em 2013. Em apenas 12 anos de história o Pescador como é conhecido levantou a sua primeira taça ao bater na final o tradicionalíssimo Santa Cruz.

Com a conquista, o Barra estreou na 58ª posição, com 38 pontos, empatado com Tupi (MG) e Aparecidense (GO).







