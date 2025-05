Bastidores da Notícia: um relato dos repórteres do O POVO+

Ao longo de cinco anos, a equipe de Reportagens Especiais do O POVO+ cresceu, mudou e aprendeu na prática a fazer um jornalismo autoral, ético e inovador. Neste episódio da série especial em comemoração aos cinco anos da plataforma, nossos repórteres contam os bastidores de algumas notícias que marcaram a história do OP+

Há cinco anos, o Grupo de Comunicação O POVO tomava uma decisão considerada ousada por uns, genial por outros, mas, sobretudo, necessária. O POVO queria ser mais.



Mais moderno, mais digital, mais presente e mais acessível. Assim, em 13 de maio de 2020, surgia a primeira plataforma de streaming de jornalismo da América Latina. Com O POVO+, as notícias passaram a chegar com cada vez mais agilidade ao leitor.

Em cinco anos, já fizemos de tudo. Curta-metragens, séries, documentários, filmes, webdocs, webstories, podcasts e até telejornal entraram no cardápio do assinante ao simples toque de uma tela.

Foto: FERNANDA BARROS ParaTodosVerem: Jornalistas do O POVO posando na redação

E a espinha dorsal da plataforma, como não poderia deixar de ser, é o jornalismo. Para fazer chegar ao leitor, todos os dias, impreterivelmente, conteúdos originais, inéditos e exclusivos, O POVO+ conta com uma equipe de sete jornalistas, um cientista de dados e dois estagiários.

É essa equipe que, diariamente, faz a curadoria dos principais assuntos do Ceará, do Brasil e do mundo para levar a você reportagens e colunas que vão direto ao ponto.

Foto: FCO Fontenele/O POVO Equipe de jornalismo do O POVO+. Da esquerda para a direita: Ludmyla Barros, Bianca Nogueira, Mateus Mota, Catalina Leite, Fátima Sudário, Révinna Nobre, Karyne Lane, Ayuri Reis e Wanderson Trindade

Em comemoração aos cinco anos dessa história, nossos repórteres compartilham os bastidores de algumas notícias que refletem o que fazemos de melhor: contar as histórias da vida real, que fazem pensar e fazem sentir.

Afinal, O POVO+ é feito de gente e de narrativas que aproximam, provocam e permanecem, porque são contadas com compromisso, escuta atenta e um olhar sensível para o que realmente importa.

Catalina - O clima que muda o tempo e as vidas

Wanderson - A emoção do futebol narrada pelos números

Karyne - Investigar a cidade e instigar a mudança

Ludmyla - Tudo é política, mas nada é para sempre





Mateus - Na superfície das telas estão discussões profundas

Bianca - Olhar para a cidade pelos olhos de quem a vive

Confira no O POVO+

Para aproveitar ainda mais o conteúdo exclusivo do O POVO+, o coordenador de comunicação da Quitanda Soluções Criativas e colunista do OP+, Renato Abê, a colunista e ex-editora-chefe do O POVO+, Regina Ribeiro e Mateus Mota, que assina este episódio, selecionaram três conteúdos para você conferir.

