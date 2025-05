Arte e palavra: um presente nosso para você

Imagem e texto são um constante retroalimentar. As imagens existem em misturas de paisagens, sons, cheiros e sensações, mas é somente a partir da palavra que elas passam a ser. Com palavras, as imagens viram uma memória, um lar, um sonho…

Da mesma forma, o texto concretiza-se na imagem de uma letra desenhada em ideias pontuadas. A criação da máquina de impressão de tipos móveis no século XV revolucionou ao possibilitar que as ideias ganhassem corpo sem limitações.

Leia mais

Sobre o assunto

Jornalismo com +: o lugar da reportagem na era digital

Foi a união de imagem e texto amplamente disseminados que nos possibilitou chegar a este momento: O POVO+ completa 5 anos produzindo não apenas reportagens, mas construindo conhecimento. E isso só é possível porque, antes de tudo, vocês nos veem.

Algumas capas icônicas de reportagens d'O POVO+

abrir (Foto: FCO Fontenele)Capa do segundo episódio do especial Dunas da Sabiaguaba, com intervenção de Cristiane Frota (Foto: Camila Pontes)Capa da reportagem 'Como dois cearenses participaram da tentativa de golpe de Estado, segundo a PF' (Foto: Isac Bernardo)Capa da reportagem Do avestruz ao tigrinho: as complexas relações do Brasil com jogos de azar (Foto: Camila Pontes)Capa da reportagem 'Finanças, saúde mental e física: o time por trás de um jogador de futebol' '' (Foto: Jansen Lucas)Capa do primeiro episódio do especial Especulação Imobiliária em Fortaleza (Foto: FOTO FABIO LIMA / INTERVENÇÃO JANSEN LUCAS)Capa da reportagem Cânions urbanos: paredão de prédios na orla barra o vento e torna Fortaleza mais quente (Foto: Cristiane Frota)Capa do episódio Desertificação, do especial Mudanças Climáticas no Ceará (Foto: Isac Bernardo)Capa do primeiro episódio do especial Cariri Pré-Histórico (Foto: Isac Bernardo)Capa do primeiro episódio do especial Década do Oceano

OP+ também é feito de designers talentosos e criativos. O trabalho deles é garantir que uma só capa comunique o que milhares de palavras dedicam-se a aprofundar. Um dos mestres desse ofício é Carlus Campos, artista visual e ilustrador do O POVO.

Há um mês, publicamos um especial comemorativo aos 299 anos de Fortaleza. Convidamos oito cronistas do OP+ para escrever sobre a Capital, publicações todas ilustradas por Carlus — o “nono cronista”, como definido pelo jornalista Demitri Túlio.

Foto: Camila de Almeida/O POVO Carlus Campos, artista gráfico

“O designer está em tudo, em todos os produtos de comunicação. E eu fico muito feliz quando eu sou convidado para participar de algum projeto especial do OP+ porque é um espaço muito interessante, muito inovador”, comenta o artista.

A identidade artística de Carlus representa perfeitamente com a abordagem da plataforma: além das linhas coloridas, ele incorpora colagens, fotos, texturas e diferentes elementos nas obras.

“Eu acho que (essa identidade) é o resultado de mais de três décadas trabalhando com ilustração”, reflete. “O editor de arte ou quem vai escrever uma crônica me pede alguma colaboração e eu já percebo qual é o caminho que eu tenho que seguir. O importante para mim é sempre surpreender o leitor.”

E foi exatamente o que ele fez ao ilustrar as crônicas da coletânea Fortaleza: crônicas de uma paixão anunciada. Ao ler cada um dos textos, Carlus construiu narrativas visuais que transmitissem a emoção dos textos e acabou esbarrando em algo muito maior: a admiração dos leitores.

Pelo sucesso da recepção das ilustrações, O POVO+ decidiu presentar os leitores com as ilustrações do especial. Acesse um drive com as versões originais e para wallpaper de celular das nove crônicas visuais de Carlus Campos.

Essa é uma das formas que encontramos de agradecer aos leitores por nos acompanhar e fortalecer o jornalismo aprofundado e inovador do OP+. "Eu torço que cada leitor espalhe esse conteúdo para além do Ceará", deseja Carlus. Que assim seja!

