À procura de drogas, PM encontra e apreende 190 aves vítimas de tráfico em Tamboril

Foto: Polícia Militar do Ceará / Divulgação As aves estavam em condições de maus-tratos, presas em várias gaiolas

O Raio 02, da Polícia Militar do Ceará (PMCE), estava investigando uma informação de tráfico de drogas em uma casa no Centro de Tamboril quando se deparou com outra atividade ilegal tão lucrativa quanto: o tráfico de animais silvestres. Lá, foram apreendidas cerca de 190 aves na madrugada de quinta-feira, 28.

Principal grupo almejado pelo tráfico no Ceará, as aves eram recém-capturadas e foram encontradas em situação de maus-tratos. O suspeito afirmou à PM que os pássaros seriam vendidos em Fortaleza.

O tráfico de animais é o terceiro comércio ilegal mais lucrativo do mundo, atrás apenas do tráfico de drogas e de armas. É comum que as práticas andem em conjunto, e apesar da PM não ter encontrado drogas durante a vistoria, foram achadas diversas mochilas com oqueiras, um tipo de recipiente usado para transportar os pássaros em bolsas.

O tráfico de animais silvestres é crime ambiental pela Lei 9.605/98. No artigo 29, destaca-se que é proibida a venda, exportação, aquisição, guarda em cativeiro ou transporte de ovos ou larvas sem a devida autorização dos órgãos responsáveis. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Crateús para os procedimentos cabíveis.

Ele não foi preso, pois o crime foi caracterizado como “de menor potencial ofensivo”.

Leia mais Por que compartilhar memes de macacos estimula o tráfico? Sobre o assunto Por que compartilhar memes de macacos estimula o tráfico?

Entre as 190 aves, foram identificadas 15 espécies: Galo de campina (Paroaria dominicana), Tizil (Volatinia jacarina), Abre-fecha (Eucometis penicillata), Golinha (Sporophila melanogaster), Sabiá laranja (Turdus rufiventris), Corrupião (Icterus jamacaii), Sanhaço (Tangara cyanoventris), Azulão (Cyanoloxia brissonii), Primavera (Passerina cyanea), Papacebo (Pipra fasciicauda), Cancão (Sporophila cinnamomea), Asa de telha (Saltator similis), Papa-arroz (Sporophila nigricollis), Tuim (Brotogeris tirica) e Papacapim (Coryphospingus leucopthalmus).

A PM encaminhou os animais para o Instituto Pró-Silvestre (IPS), organização de resgate, manejo e reabilitação da fauna silvestre. Após avaliação positiva e por serem animais recém-capturados, o IPS fez a liberação das aves na manhã desta sexta-feira, 29.

Leia mais Tráfico de animais no Ceará: apreensões revelam grave realidade Sobre o assunto Tráfico de animais no Ceará: apreensões revelam grave realidade

Um levantamento do O POVO+ de 2023 já mostrava o cenário subnotificado de animais silvestres traficados no Ceará. Entre 2015 e 2022, o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ceará (Cetras/CE), do Ibama, recebeu 30.565 animais traficados no Estado. Destes, 26.779 eram aves.

Muitos destes animais são encaminhados para o IPS para receber tratamento veterinário e passarem por reabilitação. Desde a fundação, em 2021, o IPS recebeu mais de dois mil animais, com média de 250 a 300 por mês.