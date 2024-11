Antaq: Pecém é exemplo para demais portos em sustentabilidade

Foto: AURÉLIO ALVES Porto do Pecém é o centro do complexo industrial localizado na Região Metropolitana de Fortaleza

O Porto do Pecém é o exemplo dado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) aos outros terminais quando o assunto é sustentabilidade. No relatório "Diagnóstico de Descarbonização, Infraestrutura e aplicações do Hidrogênio nos Portos", elaborado pela Antaq em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), o porto cearense só é alvo de destaques positivos e elogios.

"O Pecém é um bom exemplo. A gente está pegando os exemplos de Pecém para usar nos outros portos. Se Pecém continuar neste caminho vai ser muito bom, mantendo inventário de emissões (de carbono) em dias e traçar metas de descarbonização. Então, hoje, estamos pegando as boas práticas de Pecém, Açu (RJ), Paranaguá (PR), Santos (SP) e Itaqui (MA), para fazer um guia de recomendação aos demais que estão menos avançados em questão de descarbonização", ressaltou à esta coluna Bruno Pinheiro, superintendente de Estudos e Projetos Hidroviários da Antaq.

Ele aponta a formação do hub de hidrogênio verde como o principal motivo de o Pecém se configurar como uma "referência nacional" no setor. Destaca ainda a parceria com o Porto de Roterdã - o qual detém 30% das ações do terminal cearense e forjou o chamado corredor verde de envio do combustível para a Europa - como uma forma de assegurar o sucesso dos planos de exportação de H2V.

Mas a execução de outras práticas sustentáveis como adoção de equipamentos elétricos e um plano voltado à descarbonização também são mencionadas como destaques frente aos demais terminais.

A ação do Pecém coloca o Brasil em uma situação confortável internacionalmente, diz o superintendente, uma vez que portos do mundo todo trabalham na execução de legislações que regulamentem a produção e aplicação de combustíveis verdes. Ele considera ainda o hidrogênio verde como "promissor no Brasil" e aponta o modelo de porto-indústria como o mais adequado para abrigar iniciativas do tipo.

Neste formato, no qual o Pecém também se encaixa, os portos são o centro de complexos industriais nos quais as fábricas instaladas possuem sincronia no que diz respeito a insumos para geração de energia ou produção, assim como no envio dos produtos.

"Posso falar que o que Pecém está fazendo está muito bom obrigado. Foi uma referência para o estudo e está sendo uma referência para os demais portos fazerem a descarbonização", arremata o superintendente de Estudos e Projetos Hidroviários da Antaq.

