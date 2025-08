Tarifaço impulsiona exportação no Aeroporto de Fortaleza em 78%

Foto: Divulgação Terminal de cargas do Aeroporto de Fortaleza

A corrida para enviar aos Estados Unidos as últimas cargas dos produtos que vão sofrer com o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump não aconteceu apenas ao Porto do Pecém. No Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, o aumento na movimentação de cargas saltou 78% entre a primeira e a segunda quinzena de julho.

Os itens que mais influenciaram nesse fluxo foram pescados e sapatos, segundo revelou à esta coluna a Fraport Brasil, que administra o aeroporto. Os itens são justamente dois dos mais impactados pela ordem executiva publicada pela Casa Branca na semana passada. Sem sinal de que possam entrar na lista de exceções do governo americano, os setores tentam novos mercados e alternativas internas, como serem alvo das compras governamentais - sugestão do governador Elmano de Freitas (PT) a Geraldo Alckmin, vice-presidente e titular do MDIC.

Mas as cargas enviadas nos últimos dias não são novidades para o terminal. A Fraport ressalta que "recebe uma gama variada de cargas, incluindo produtos do segmento alimentício, pescados, frutas, calçados, metal mecânico, eletrônicos, ferramentas, medicamentos, têxtil, couro, máquinas e equipamentos, insumos e matérias-primas para indústria de energia eólica, perecíveis, automotiva, agropecuária, hospitalar, alimentícias e cargas perigosas de todas as classes embarcadas em aeronaves."

No Terminal de Cargas (Teca) Internacional, onde os itens citados são movimentados, a Fraport diz contar com 2.300 m² para importação e outros 3.077 m² para exportação, com um "complexo de câmaras frigoríficas" de 420 m². "O Teca Internacional está plenamente preparado para atender às demandas, com infraestrutura e equipe qualificadas para lidar com operações logísticas de alta complexidade", reforça.

"O detalhe que tem escapado para muitos é que boa parte dos produtos que foram contemplados nas isenções (do tarifaço dos Estados Unidos) são itens que nós compramos dos americanos. Por exemplo? O querosene de aviação, que nós importamos de lá 90% do que consumimos. Se o Brasil fosse aplicar a reciprocidade, nesses produtos não poderia. Tudo que nós compramos está contemplado. Foi muito sagaz da parte deles" Augusto Fernandes, CEO da JM Negócios Internacionais "

Energia

A energia gerada por usinas eólica, solar e microgeração deve responder por 42% da energia elétrica gerada no país em 10 anos, segundo Thiago Ivanosky, diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais da EPE na abertura do Fórum Latino-Americano de Smart Grid. Potencial que merece atenção, especialmente, na de transmissão de energia.

Eletroponto

A instalação de um eletroponto para veículos elétricos foi a estratégia adotada pela Iracema Solar para atrair clientes à sua nova sede, no bairro Edson Queiroz. Localizado na rua Nelson Studart, 79, e estará à disposição da população, entre 9h e 18h, de segunda a sexta. A empresa atua na instalação de placas solares e contabiliza 10 mil equipamentos instalados.

Franquia

Aracati e Limoeiro do Norte vão contar com unidades da Acal Home Center. Ambas serão franquias, no modelo que a rede cearense de materiais de construção encontrou para traçar a expansão do negócio. Hoje, são 10 unidades, das quais apenas uma é franquia - o que deve mudar com o novo posicionamento de mercado.

3

milhões de reais foi o investimento do empresário Vinícius Ferreira para trazer uma franquia da Boa Vista Planejados para Fortaleza. Especializada em móveis de luxo, a marca estreia na cidade apontando no poder aquisitivo do público. "Estamos animados com o potencial do mercado cearense", diz Marcelo Santos, representante e gestor comercial da Boa Vista Planejados na

região Nordeste