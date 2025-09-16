Pecém é autorizado a operar supernavios de 366 metros

Foto: AURÉLIO ALVES New Panamax tem 366 metros de comprimento e já aportou no Pecém

O Porto do Pecém recebeu autorização da Capitania dos Portos para operar regularmente os navios New Panamax, de 366 metros de comprimento. A certificação era almejada desde o ano passado, quando o terminal cearense fez uma operação de 50 horas consecutivas e bateu recorde diário de movimentação de contêineres ao descarregar e carregar mais de 4 mil unidades.

"A autorização para receber regularmente navios dessa dimensão é um marco para o Porto do Pecém e para o Ceará. Ela reforça que estamos preparados, tanto do ponto de vista técnico quanto operacional, para lidar com embarcações de grande porte com total segurança", diz Max Quintino, presidente do Complexo do Pecém, à esta coluna.

Com a decisão da Capitania, os berços do Terminal de Múltiplo Uso (Tmut) vão receber os supernavios, com a chegada sempre durante o dia, entre 5h30 e 16h30, e partida permitida durante a noite. A operação fica a cargo da APM Terminals, braço da dinamarquesa Maersk que domina a operação de contêineres no porto.

Os navios New Panamax possuem 366 metros de comprimento, o que é equivalente a três quarteirões, 51 metros de largura e, ao chegar no Pecém carregado com mais de 4 mil contêineres, pode ter altura de cerca de 50 metros - o equivalente a um prédio de 17 andares. A última embarcação do tipo recebida no Pecém foi em agosto deste ano. Com origem na Ásia, passou pelo Ceará e seguiu para Pernambuco e Bahia.

Este é o tipo de rota que mais interessa o Complexo do Pecém, hoje. Ter destinos asiáticos, especialmente a China, significa abertura de mais negócios com mercados consumidores novos e que podem gerar bons negócios para os produtores cearenses, além de gerar mais conexões com produtores de todo o País com saída pelo porto cearense.

"Isso significa mais competitividade para o nosso terminal, mais eficiência para os nossos clientes e também mais sustentabilidade, já que navios maiores transportam mais carga com menor emissão de gases por tonelada", completa Quintino.

Cumbuco

A HUB Engenharia e Incorporações lançou o Wave Cumbuco, com valor geral de vendas estimado em R$ 12 milhões. O empreendimento aposta na exclusividade e é voltado para segunda moradia e rentabilidade, com apenas 20 apartamentos a partir de R$ 550 mil e entrega ainda em 2025. Entre os atrativos estão vista mar, dunas e garden com áreas privativas, chegando a até 90,00 m², além de três piscinas, deck, área de lazer e espaço exclusivo para guardar equipamentos de kitesurf.

Sorvete

Responsável pela produção de 5 milhões de picolés e 2 milhões de quilos de açaí, o setor de sorvete se reúne hoje, 17, e amanhã, 18, na Fiec para a Exposorvetes 2025. O evento é gratuito. A projeção é girar mais de R$ 4 milhões em negócios neste ano.

600

milhões de reais é a expectativa de Maquintex, Signs e Pack&Graph girar em negócios. As feiras dos setores têxtil, embalagens, comunicação visual e gráfico acontecem entre 23 e 25 de setembro e contam com 96% dos estandes vendidos. Até hoje, 500 marcas e 120 expositores confirmaram presença.

17

por cento é a expectativa da Romazi, em 2025, para superar os R$ 68 milhões de faturamento contabilizados no ano passado. A empresa conta com um parque fabril de 10 mil m² com capacidade de fabricar 24 milhões de peças de materiais elétricos por ano, com destaque para tomadas e interruptores.