Foto: Renata Sampaio/RioMar/Divulgação Vonný já inaugurou no RioMar Fortaleza, no piso L1

O Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, anunciou a abertura de uma megaloja do segmento de beleza e cinco operações para a área de gastronomia.

Com mil metros quadrados (m²) de espaço, e vinda de São Paulo, a Vonný inaugura, no centro comercial fortalezense, a primeira unidade do Nordeste, no piso L1, próximo das lojas Americanas e Pague Menos.

A empresa reúne setores de maquiagem, perfumaria, cuidados com as unhas e cabelos.

Dentre as marcas disponíveis estão Bruna Tavares, Niina Secrets, Ruby Rose, e produtos capilares de Wella, Inoar, Salon Line, entre outras.

Já no espaço gastronômico, inauguram em novembro as operações do Sorvete Juarez e do Café Monte Carlo.

Os restaurantes Kina do Feijão, Entre Amigos e Parrileiro estão previstos para abrir as portas no início do próximo ano. No momento, todos estão em fase de obras.

Quem passar pelo centro comercial já poderá ver esses espaços com tapumes e as marcas expostas.

"Com essas novidades, o RioMar Fortaleza reforça sua posição como um destino completo de compras, lazer e entretenimento para toda a família, reunindo conveniência, conforto e variedade em um só lugar", complementou o empreendimento, em nota à coluna.

