Instituto Katiana Pena lança seu primeiro negócio social

Foto: Marília Camelo/Divulgação Katiana Pena Katiana Pena conta que a loja D’Kebrada nasce com o propósito da sustentabilidade, com o compromisso de destinar 100% do lucro obtido para as ações desenvolvidas pelo Instituto nos bairros do Grande Bom Jardim

O Instituto Katiana Pena (IKP), Organização da Sociedade Civil (OSC) dedicada ao combate à desigualdade social por meio da dança, arte e esporte, lança seu primeiro negócio social, a loja D’Kebrada.

Prevista para abril, a loja tem como foco a sustentabilidade financeira, desenhado para apoiar as atividades e projetos do IKP nos bairros do Grande Bom Jardim e será localizada estrategicamente ao lado da sede esportiva do Instituto.

A diretora geral do IKP, Katiana Pena, ressalta que a loja D’Kebrada nasce com o propósito da sustentabilidade, com o compromisso de destinar 100% do lucro obtido para as ações desenvolvidas pelo Instituto nos bairros do Grande Bom Jardim.

Além de produtos exclusivos da marca, como blusas, agendas, ecobags, vai realizar um bazar de roupas novas e seminovas. A iniciativa visa atender à demanda por produtos de qualidade e sustentáveis e reforçar o compromisso do IKP com práticas empresariais socialmente responsáveis.

O Instituto Katiana Pena está arrecadando doações de roupas, calçados e acessórios durante todo o mês de março para viabilizar o bazar. Para mais informações acessar o Instagram @InstitutoKP ou pelo telefone (85) 99277-9793.

“O nosso bazar não só contribui para o sucesso do nosso primeiro negócio social, mas também garante que o ciclo de doação e reutilização de itens em bom estado tenha um impacto positivo tanto ambiental quanto social”, reforça Katiana Pena.

