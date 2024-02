Lixo, nós, ESG e questões climáticas

Foto: Davi Capistrano - OPositivo Filmes e Verdear Eventos Sustentáveis RECICLA Solar promoveu ação de coleta sustentávem em Aracati

É preciso falar sobre o lixo que produzimos e seu descarte correto, pois ele está diretamente ligado às questões de saúde e as altas temperaturas que estamos vivenciando em todo o mundo atualmente. O Brasil descarta 33,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos de forma inadequada.

Este montante, representa quase 40% de todo o lixo gerado no país. Para se ter ideia, é o equivalente a 11.362 piscinas olímpicas de lixo compactado ou 233 estádios do Maracanã lotados que vão parar em lixões a céu aberto, valas, terrenos baldios e córregos urbanos, ameaçando a saúde pública e o meio ambiente.

Os dados são do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2023, lançado pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema). É preciso que todos nós repensemos a forma que estamos gerando e descartando os lixos.

As melhorias nas práticas sustentáveis de gestão de resíduos e recursos apoiarão a melhoria na saúde pública, proteção ambiental, mitigação das mudanças climáticas e gestão sustentável de materiais em todo o mundo, diz a Associação Internacional de Resíduos Sólidos, do inglês International Solid Waste Association (ISWA).

Para isso, é preciso garantir que os serviços de coleta e tratamento adequado de resíduos estejam disponíveis para todos, apoiando os esforços de eliminar lixões e aterros controlados e interromper a queima de resíduos a céu aberto.

E, ainda, apoiar a transição para a gestão sustentável dos recursos e a economia circular, pois milhões de toneladas de produtos e materiais reutilizáveis, recicláveis e recuperáveis estão sendo desperdiçados. Com essa gestão adequada, será possível proteger a saúde humana e melhorar a qualidade de vida.

E proteger a natureza e os ecossistemas, fornecer matérias-primas secundárias, nutrientes e materiais para melhoria da qualidade do solo, produzir energia e combustíveis verdes e renováveis. Além de mitigar as mudanças climáticas e contribuir para o desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda para as cidades e regiões.

Hoje, entre os desafios estão a baixa cobertura de coleta, a alta de destinação adequada para todos os resíduos gerados e a poluição causada por práticas inadequadas. Além da baixa demanda por matérias-primas secundárias e a falta de financiamento e recursos mínimos necessários para a coleta ideal.

Exemplo cearense

Durante o Carnaval, Aracati, que recebeu mais de 480 mil pessoas diariamente, teve à gestão de resíduos com suporte do projeto Recicla Solar, da Solar Coca-Cola, e pelo menos dez toneladas de resíduos foram coletadas. Uma equipe de 40 agentes de reciclagem em prol da economia circular.

A engarrafadora apoiou a montagem de uma central de triagem de resíduos no local, dando mais celeridade ao processo de separação dos materiais recicláveis. E promovendo condições mais dignas de trabalho para os profissionais da reciclagem.

Todos os catadores receberam cestas básicas, refeições, bem como foram contemplados com treinamento e EPI’s, fruto da parceria da Solar com a Verdear Eventos + Sustentáveis. Ao todo, foram coletados 1.523,40 kg de PET, 111,20 kg de outros tipos de plástico, 80,5 kg de papel, 2.714,7 kg de vidro e 177,5 kg de metal.

Somente na entrada da cidade cerca de 5.320 kg foram recolhidos. No que diz respeito aos resíduos orgânicos, 115 kg foram compostados e 35 kg doados à agricultura familiar, contabilizando 10.042,3 kg de resíduos recolhidos.

A iniciativa contou também com ações de educação ambiental envolvendo o público, a fim de promover interação com os foliões e instigar a sensibilização para a sustentabilidade. O Recicla Solar contabiliza em três anos, 20 mil toneladas coletadas em oito Estados do Brasil.

“Acreditamos que unir o propósito do Recicla Solar com grandes eventos como o Carnaval de Aracati intensifica nosso compromisso com a sustentabilidade. É uma oportunidade de conscientizar sobre o consumo e descarte correto dos resíduos gerados no Carnaval, potencializando a mensagem da economia circular e da geração de renda. Para além dos patrocínios de marca, temos muito orgulho em celebrar nossa conexão com o estado do Ceará, contribuindo com a economia circular e com a geração de emprego e renda dentro da cadeia de reciclagem”, destaca Alana Barros, coordenadora de Sustentabilidade da Solar Coca-Cola.

Descarte de eletrônicos

Mais de 12 toneladas de pequenos equipamentos eletrônicos, como celulares, cabos, fones e baterias, foram descartados pelos consumidores nas 1,8 mil lojas da Vivo espalhadas pelo país, em 2023, por meio do programa Vivo Recicle.

O peso é equivalente ao de 11 carros populares. Para 2024, a expectativa é ampliar em até 10% o volume coletado, por meio de campanhas e do engajamento cada vez maior da sociedade em práticas de consumo consciente.

Já o Instituto Robótica Sustentável lançou este mês a campanha E-Lixo Zero Fortaleza. Iniciativa que chama a população para contribuir com o descarte de resíduos corretamente, de forma gratuita e que gere impacto.

O foco será empresas, condomínios e escolas e a meta 20 toneladas. Em 2023, coletaram 15 toneladas de resíduos eletrônicos. Hoje, possui 13 pontos de coleta voluntária de resíduos eletrônicos em Fortaleza e um em Maracanaú. Confira a relação nesta coluna no online.

"Não iremos descansar até conseguirmos demonstrar para a população que é possível tratar os resíduos e gerar impacto", ressalta André Cardoso, professor, biólogo e mestre em Ecologia e Recursos Naturais e fundador do Instituro Robótica Sustentável.



Pontos de Coleta da Robótica Sustentável:

1. Ninna Hub - Av. Dom Manuel, 1020 - Centro

2. Transforme Coworking - Rua Torres Câmara, 600 - Casa 47 - Aldeota

3. Sede Robótica Sustentável - Rua Francisquinha Portela, 1050 c Altos

4. CeArt - Av. Santos Dumont, 1589 - Aldeota

5. IEL Ceará - Av. Barão de Studart, 1980 - Mezanino - Aldeota

6. Sindiverde - Av. Barão de Studart, 1980 - 1° ANDAR - Aldeota

7. Unifametro - R. Carneiro da Cunha, 180 - Jacarecanga

8. Alece - Av. Des. Moreira, 2807 - Dionísio Torres

9. Cogerh - R. Adualdo Batista, 1550 - Cambeba

10. Unifor - Bloco J - Sala J-08 - 371, Av. Dr. Valmir Pontes, 227 - Edson Queiroz

11. Conjer - Rua Moises, 290. QUINTINO CUNHA, FORTALEZA

12. Sebraelab - R. Antônio Augusto, 290 - Meireles

13. Elephant Coworking - R. Barbosa de Freitas, 1741 - Aldeota

14. IST Senal- Av. Sen. Virgílio Távora, 1395 - Distrito Industrial I, Maracanaú

Novos hábitos

A ZapSign, startup de assinatura de documentos por meios digitais, já poupou o equivalente a mais de 5 milhões de folhas de papel, ou o correspondente ainda a 500 árvores, com a assinatura eletrônica de mais de 500 mil documentos em Fortaleza.

As informações são do banco de dados da empresa de tecnologia e que apontam o impacto ambiental originado pelo trabalho da startup junto clientes existentes no município. A ZapSign possui 22 mil usuários ativos em Fortaleza.

Energia limpa

A PepsiCo anuncia a implementação de energia limpa com a substituição de combustíveis fósseis por gás biometano em suas fábricas e frota própria de caminhões movidos a gás. O projeto será iniciadono próximo mêsna planta de Itu, interior de São Paulo.

A previsão é que o início da operação aconteça em outubro. Com a iniciativa, a companhia planeja neutralizar suas emissões na fabricação de snacks na localidade e contribuir para uma redução de cerca de 44% no total de emissões de gases de efeito estufa (GEE) provenientes das fábricas da PepsiCo em todo o Brasil até 2025.

Além disso, em 2023, implementou painéis solares nos telhados de suas fábricas de Sorocaba (SP) e de Recife (PE) e mantém, atualmente, uma das maiores frotas de veículos elétricos e a gás do setor de alimentos e bebidas com mais de 160 caminhões.

Curtas

Além do tradicional MBA em ESG e Impact, a Trevisan oferece mais dois novos programas para quem deseja se especializar na área: o MBA em Liderança com Impacto e o MBA em Liderança para o Mercado ESG.

Associação Caatinga realiza no dia 29 de fevereiro, às 18h30, no canal da Associação Caatinga no youtube, o resultado do projeto Encontros de Suporte à Primeira Infância, que promoveu reuniões mensais com famílias de comunidades rurais próximas a Reserva Natural Serra das Almas, localizada entre Crateús (CE) e Buriti dos Montes (PI).

A Carmehil promoveu a ação “Carmehil Solidário”que doou 1.126 kg de alimentos não perecíveis para quatros instituições sociais cearenses - Lar Três Irmãs, Casa do Menino Jesus, Instituto Cristo Rei e Grupo Espírita Casa da Sopa.

No dia 29 de fevereiro, a partir das 16h, o Programa em Rede de Apoio à Incubação e Aceleração de Startups (PRAIA), vinculado ao Instituto Atlântico, promoverá o “Praiô 2024 - A melhor onda do empreendedorismo”, no Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, em Fortaleza.

No Praiô, serão apresentadas as startups aceleradas no Batch#4 e os principais marcos do Programa, celebrando os sucessos e aprendizados que moldaram a trajetória das startups, parceiros e mentores durante a jornada de 2023, realizada de julho a janeiro.