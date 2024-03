Educação, lúdico, crianças e o ESG

Para termos um mundo melhor é fundamental darmos bons exemplos para as próximas gerações, sejam netos, filhos, sobrinhos ou filhos de amigos já que muitos casais optam por não terem descendentes, mas convivem com crianças e jovens.

Assim, além de exemplos da convivência em sociedade vale já conversarmos com a geração do futuro sobre temáticas relacionadas as questões ambientais, sociais e governança (ESG). Assim como introduzir temas como impacto social e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Dentro de casa é possível inserir perguntas sobre consumo, desperdício de alimentos, reutilização de sacolas, garrafas, copos. E, ainda, quais são nossas escolhas de passeios, transporte e eficiência energética.

Como a gente trabalha nossas relações sociais, a diversidade, a inclusão e o respeito às pessoas no nosso cotidiano. Assim como a ética e a transparência. Quanto mais atitudes positivas, melhor influenciaremos as crianças no desenvolvimento de adolescentes e adultos mais conscientes.

Educação na base

Para trabalhar com a base da Educação sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Impacta ODS, iniciativa idealizada pela Aldeias Infantis SOS em parceria com o Instituto Mauricio de Sousa (IMS), quer alcançar empresas, instituições de ensino e outras organizações sociais, com o objetivo de disseminar a temática dos ODS entre crianças, adolescentes, jovens e adultos.

A iniciativa conta com 17 revistas especiais, um almanaque da Turma da Mônica e cursos para formação de agentes multiplicadores. Até o momento, mais de 500 mil pessoas foram impactadas pelo projeto, que mira chegar aos milhões até 2030.



Para o desenhista Mauricio de Sousa, a parceria é uma forma de colocar na casa das pessoas o tema do desenvolvimento sustentável da ONU.

“Pensar o futuro do país e do mundo é pensar junto com as crianças. Sempre. Para isso, é preciso informá-las dessas metas, para acompanharem o processo, e ajudarem a implementar com sucesso até 2030. Pela importância desse tema, muito nos honra estar nessa parceria pela sustentabilidade”, diz o criador da Turma da Mônica.

O CEO da Dreams&Purpose, Leonardo Lima, diz estar ansioso para contribuir com a implementação do projeto.

“Colocar a minha experiência de mais de 40 anos no mercado corporativo à disposição da Aldeias Infantis SOS é algo que me enche de orgulho. Tive o privilégio de ser um dos primeiros a implementar o Impacta nas empresas e sou testemunha da impressionante transformação que o projeto realiza, além de ter uma motivação adicional, que é a de poder contribuir com uma organização internacional, reconhecida pela qualidade do cuidado oferecido às crianças e adolescentes”, resume.

Ceará



Os alunos do Instituto Educa Mais Esporte participaram de mais uma etapa do projeto Ruas Interativas Comunitárias em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC). Dessa vez, eles ajudaram com a sua visão sobre a comunidade e de maneira lúdica, a construir a identidade do projeto.

Desde 2018, Raquel Souza, executiva social, está à frente de todas as ações do Instituto Educa Mais Esporte. “Essa ação significa promover o sentimento de pertencimento e valorização dos espaços comunitários. Significa promover aos moradores, crianças e jovens a dignidade de se sentir bem e valorizados pelas suas histórias e culturas”, destaca Raquel.

Passeio em família



Para conhecer e se inspirar em histórias e trajetórias femininas e de destaque no Ceará, acontece a Exposição RioMar Mulher, de 13 a 31 de março, no Piso L2 do RioMar Fortaleza. O espaço contará com fotos, assinadas por Igor de Melo, narrativas e vídeos de cada homenageada no 8º Prêmio RioMar Mulher.

Adriana Forti (Saúde), Dodora Guimarães Esmeraldo (Arte & Cultura), Fernanda Cavalieri (Trabalho Social), Lêda Maria Souto (Comunicação), Luma Andrade (Educação), Márcia Cavalcante (Arquitetura & Design), Onélia Leite Santana (Gestão Pública), Renata Paula Santiago (Economia & Negócios), Rena Gomes Moura (Justiça & Cidadania) e Silvania Meire de Deus Costantini (Moda) estão entre as homenageadas desse ano.

Além disso, também em alusão ao mês da mulher, o RioMar Fortaleza contará com um selfpoint interativo no mall, como forma de estimular a ideia de que a conquista de uma abre, de fato, caminhos para todas.