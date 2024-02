Inspiração, homenagens e ESG

Foto: FCO FONTENELE  SILVANIA de Deus é estilista e ativista da Praia de Iracema

A desigualdade de gênero é uma das pautas mais latentes do ESG quando se fala em mercado de trabalho. Constantemente vemos nas mídias estudos, relatórios e dados vindos do IBGE, Pnad e Dieese que confirmam em números o que muitas mulheres vivenciam na prática.

Como salários inferiores aos dos homens; subocupações; pouco acesso a cargos de alto nível nas empresas, entre outras questões como a da maternidade solo e da sobrecarga de acúmulo de tarefas em casa e no trabalho.

Apesar de todos os empecilhos e desvantagens, muitas delas são pioneiras em suas atividades, conquistas e posições. O que serve de estimulo para que outras continuem na luta por dias melhores para todas.

No Ceará, anuamente, há oito anos, o Prêmio RioMar Mulher, promovido pelo Grupo JCPM e o shopping RioMar Fortaleza, destaca em dez áreas de atuação personas que fazem a diferença no Estado. O mote deste ano é “A conquista de uma abre caminhos pra todas”.

Entre as dez homenageadas de 2024, estão a primeira doutora travesti do Brasil, Luma Nogueira de Andrade, atuante no campo da educação e cidadania, com reconhecimento nacional e internacional, e a estilista Silvânia de Deus, a Sil, que é pioneira na moda autoral local, com mais de 20 anos de dedicação à moda colaborativa, à autoestima feminina e à economia criativa.

Fernanda Cavalieri, membro e cofundadora da Associação Fortaleza Azul (FAZ) entidade que luta para acolher, defender os direitos e fortalecer a causa autista. No âmbito da Cultura, quem receberá o Prêmio RioMar Mulher este ano é Dodora Guimarães, presidenta do Instituto Sérvulo Esmeraldo, espaço responsável por salvaguardar a memória e as obras do artista (in memoriam).

E na categoria Comunicação, a homenageada será a colega e colunista social do O POVO, da editoria Vida & Arte, Lêda Maria.

Falta de prioridade

O Relatório Anual de Diversidade para a Indústria de Publicidade/Marketing, da Associação de Anunciantes Nacionais (da sigla em inglês, ANA), aponta que a diversidade na indústria do marketing dos Estados Unidos caiu pela primeira vez em anos.

Fator que chama a atenção para uma possível falta de prioridade nas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. As pessoas não-brancas representaram 30,8% no ano passado, abaixo do recorde histórico de 32,3% em 2022.

A diversidade na publicidade registrou um crescimento regular desde que atingiu o mínimo de 27,9% em 2019. Este foi o valor mais baixo desde que a ANA começou a realizar o levantamento, há seis anos.



Energia renovável



Nas instalações de Fortaleza e no Eusébio, a Organização Educacional Farias Brito utiliza energia proveniente de uma torre eólica. Já a recém-inaugurada sede no Cariri destaca-se na implementação de medidas para otimizar o consumo de água, por meio de um sistema de reutilização e estação de tratamento.

E, ainda, toda a energia consumida na nova sede é exclusivamente proveniente de fontes renováveis, impulsionada por mais de 600 placas fotovoltaicas.

Além disso, o Farias Brito incorpora práticas sustentáveis na construção, preservando árvores existentes e mantendo o equilíbrio ecológico, reafirmando seu compromisso com a responsabilidade ambiental.

Amazônia



O Mecanismo de Financiamento “Amazônia Viva”, projeto de financiamento híbrido desenvolvido pela Natura, em parceria com a VERT Securitizadora e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), entrou em operação ao beneficiar 10 cooperativas e associações agroextrativistas na Amazônia, impactando positivamente os meios de vida de mais de 1.800 famílias na região.

A fase piloto da iniciativa conta com o aporte inicial da empresa de cosméticos, além de investimentos da Good Energies Foundation e do Fundo Vale, que totalizam R$ 12 milhões, sendo metade por meio de certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) e a outra, através de um fundo de recursos não-reembolsáveis (filantrópico).



A diretora de sustentabilidade da Natura &Co América Latina, Angela Pinhati, explica que sistemas de financiamento são ferramentas fundamentais para fortalecer os negócios e cadeias da sociobiodiversidade amazônica ao facilitar o acesso de cooperativas e associações agroextrativistas e seus associados ao mercado global de ativos florestais, estimado em 175 bilhões de dólares, o que gera mais renda e prosperidade para as populações locais.



Inclusão



O Grupo O Boticário, que já havia lançado pinceis para maquiagem para pessoas com deficiência visual, cegas ou com baixa visão, expande o projeto de inclusão e colocou no mercado na última semana novas ferramentas.

Disponibilizados gratuitamente, em algumas lojas na BA, DF, SP, PA e PA, esses acessórios facilitam a abertura, o manuseio e a aplicação de diversos produtos com foco em pessoas com deficiência, limitação motora nos membros superiores ou fraqueza muscular.



Os acessórios inclusivos foram desenvolvidos, durante dois anos, em parceria com a Mercur, empresa fabricante de produtos inclusivos nas áreas de saúde e educação. Participaram do participaram do processo fisioterapeutas, designers, engenheiros, terapeutas ocupacionais e pessoas com deficiência e/ou limitação motora.

A Comunidade Beleza Livre também participou dos testes para garantir a precisão e usabilidade dos dois itens.

Curta



O cearense Preto Zezé, co-fundador da Central Única das Favelas (Cufa), assume amanhã, 20, a unidade da entidade no Rio de Janeiro. Como vice-presidente Elaine Caccavo.



Certificação

A Federação das Insdústrias do Estado do Ceará (Fiec) irá conceder o Selo ESG-Fiec para mais duas empresas locais, a Durametal e a Naturaguá. A cerimônia de entrega acontecerá hoje, 19, na sede da entidade.