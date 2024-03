Companhias e a relação com o meio ambiente

Foto: Divulgação Naturágua NATURÁGUA preserva a Floresta do Curió, em Fortaleza

Famosa pelo danos que causa ao meio ambiente, como contaminação do solo, consumo de água, de energia, emissões atmosféricas de poluentes e resíduos sólidos, a indústria da moda, assim como de outros setores, tem revisto a sua cadeia de produção para minimizar esses danos.

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), roupas velhas, retalhos e peças de couro compõem as mais de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis descartados por ano no Brasil. A reciclagem de resíduos têxteis ainda acontece de forma experimental no Brasil.

O descarte de roupas e resíduos têxteis se dá com a destinação a aterros sanitários onde podem permanecer por centenas de anos até se decompor, como as fibras de poliéster, ou com a prática da incineração, que libera gases tóxicos. Assim, a Calvin Klein, fez uma parceria inédita com a Vicunha no desenvolvimento de peças especiais de Algodão Regenerativo.

As novidades fazem parte da nova coleção de Outono Inverno 24. O processo de reciclagem de tecidos promove a inclusão social e a preservação ambiental e sendo que 70% das peças são de algodão, a marca reconhece a importância de se alinhar às práticas ESG, apresentando inovações em sua cadeia.

A aposta em produtos provenientes de uma agricultura regenerativa permite produzir com maior responsabilidade socioambiental, mantendo a qualidade e a escala.

Também em parceria exclusiva com Vicunha a Calvin Klein participou do projeto de desenvolvimento de tecido reciclado a partir de reaproveitamento de peças que seriam descartadas. Como resultado produziram uma família de produtos jeanswear.

A marca de moda estimula e patrocina a produção de algodão orgânico no Brasil através da agricultura familiar no Nordeste.

Em parceria com instituições que acompanham e prestam assessoria a tais famílias, desde as técnicas de cultivo até a venda e o beneficiamento do algodão, resultando em matéria-prima sustentável. Com isso, quebra barreiras e aproxima o pequeno agricultor ao consumidor final.

Cias e o meio ambiente



A Naturágua lançará na primeira quinzena de abril a Premium, embalagem sustentável e reciclável que pode ser 100% reutilizada.

O novo produto foi desenvolvido para atender ao nicho de consumidores que valorizam a saúde, o bem-estar e estão engajados com os impactos ambientais gerados a partir de suas escolhas pessoais e responsáveis de consumo.

A embalagem é produzida em alumínio laminado, finamente desenhada com temas ambientais e tampa pilfer, será comercializada em duas versões com gás e sem gás.

Lançada inicialmente em Fortaleza e no Ceará, a novidade estará disponível para venda em restaurantes, cafeterias, lojas de conveniência e redes de supermercados premium da capital cearense.

Há mais de uma década, a empresa obteve e a mantém a ISO 22.000, certificação de sistema de gestão e segurança alimentar concedido pelo BVC. Também opera integralmente com energia 100% limpa, com parque solar próprio de 5MW.

E preserva a Floresta do Curió, uma área de mata atlântica preciosa, de mais de 50 hectares, em plena área urbana da capital cearense situada em frente a uma de suas unidades produtivas.

A Natura lançou a terceira edição do Natura Innovation Challenge. Este ano, o Natura Startups, programa de aceleração de startups da marca, enfatiza o compromisso da empresa com negócios regenerativos e a busca por soluções inovadoras tendo como temática central a compensação de carbono.

O programa selecionará até cinco startups do mercado global, incluindo países da América Latina, Estados Unidos e Europa.

As inscrições, que já estão abertas no site naturainnovationchallenge.com, são seguidas de um processo seletivo que inclui etapas de análise e seleção, apresentação de pitch, diagnóstico das startups, prova de conceito para definir a viabilidade das soluções, mentoria individual e coletiva, além de acompanhamento ao longo do programa.

A PepsiCo, que tem a agenda de ESG - PepsiCo Positive (pep+), investe em processos e produtos para reduzir o uso de água em sua cadeia produtiva e anunciou seus avanços pela preservação de recursos hídricos no Brasil.

Desde 2021, a empresa reduziu em cerca de 14% o uso de água em média de suas oito fábricas, tendo como comparativo a média de água utilizada em 2020, o que equivaleria a mais de 111 mil m³ de água - quantidade suficiente para abastecer uma cidade de 31 mil habitantes por um mês.

Entre as ações de sustentabilidade da Coca-Cola com o público do Lollapalooza Brasil para um mundo sem resíduos teve a mobilização para uso de copos reutilizáveis e uma ação de troca de resíduos por brindes. As pessoas levavam seus materiais em pontos de coleta e escolhiam, como brindes, meias ou pochetes.

Além disso, a marca, em parceria com a Cooperativa de Coleta Seletiva Capela do Socorro promoveu a coleta e separação dos resíduos gerados durante o evento. Desde o início de sua operação a sustentaPET já coletou mais de 100 mil toneladas de PET pós-consumo do meio ambiente.

O Colosso Fortaleza recolhe cerca de 1,5 toneladas de resíduos por mês com a iniciativa. São mais de 350 kg coletados por semana. Além disso, o complexo implementou programas de coleta seletiva eficientes, incentivando os visitantes e funcionários a descartarem seus resíduos de forma responsável, contribuindo assim para a redução da poluição e para a preservação dos recursos naturais.

E investiu em sistemas de armazenamento apropriados para garantir que o óleo usado em suas operações seja descartado de maneira segura e ecologicamente correta, prevenindo assim a contaminação do solo e da água.

A Urbmídia investe em tecnologia sustentável, alimentando seus painéis com duas usinas próprias, Cascavel e Mombaça. As usinas solares totalizam a capacidade de 1,5 MW que geram aproximadamente 200 mil kWh por mês, resultando em uma redução significativa de 78 toneladas de CO2 mensalmente.

Além disso, ela contribui para a preservação do meio ambiente ao evitar a poluição do ar, conservar água e proteger a biodiversidade local. Essa fonte de energia limpa e renovável demonstra os benefícios da transição para uma matriz energética sustentável.

Mulheres na Engenharia



Estão abertas as inscrições para 80 vagas do Programa de Estágio ArcelorMittal Pecém 2024, dividido em três perfis de oportunidades: 30 vagas afirmativas para mulheres estudantes de Engenharias de todo o Ceará; estudante nível Técnico (40 vagas) e estudante nível Superior (10 vagas), estes dois últimos direcionados a residentes em São Gonçalo do Amarante, Caucaia e Paracuru.

O programa conta com a parceria do Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará), da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Saiba mais em https://encr.pw/NZwl2.

Café com conhecimento



Com proposta inovadora voltada a negócios sociais e ESG, a Time Two Coffee, startup que reúne experts dos mais variados segmentos, funciona como uma cafeteria virtual que permite conectar o público com um time de pessoas que passaram por experiências pessoais impactantes e se colocam disponíveis para ajudar a jornada profissional e pessoal dos interessados por meio de conversas e aconselhamentos.

A partir do acesso ao site timetwocoffee.com.br, o interessado escolhe o “cafezeiro”, pessoas de destaque em sua área de atuação, disponíveis para ajudar, de acordo com a temática e especialidade do seu interesse, e agendar um horário. Os valores mudam de acordo com o consultor, sempre a partir de R$100/hora.

Durante aconversa virtual a pessoa recebe orientações, aprende, transforma dúvidas em decisões assertivas. Essa conversa também traz benefícios para diversas instituições sociais e ambientais locais como o Abrigo São Lázaro, Associação Peter Pan, Iprede, Apae, Casa Sol Nascente, Instituto Dia Feliz, Associação Caatinga.

Agenda 2030

Beatriz Gurgel, a especialista cearense em captação de recursos para projetos sociais e diretora da BG Soluções Sociais, será uma das participantes da 3ª edição do Fórum Ambição 2030. O evento está agendado para o próximo dia 3 de abril, em São Paulo e é um evento anual promovido pelo Pacto Global da ONU.

Ambição pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS visa desafiar e apoiar as empresas integrantes do Pacto Global da ONU para que estabeleçam metas ambiciosas e integrem os objetivos de desenvolvimento sustentável em suas estratégias de negócio, considerando também a cadeia e o engajamento com stakeholders.

