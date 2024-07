Crises climáticas é tema do Fórum ESG O POVO

Foto: JÚLIO CAESAR LAIZ Herida é uma das painelistas do Fórum ESG O POVO

Crises climáticas e aquecimento global: suas causas e efeitos para cidades, empresas e sociedade é um dos temas em debate no Fórum ESG O POVO que acontecerá no dia 12 de julho, no auditório Waldyr Diogo, na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

Laiz Hérida, fundadora e CEO da HL Soluções Ambientais e da startup ECOnexões, estará ao lado do biólogo e mestre em Ciências Biológicas, Luiz Drude de Lacerda; e da arquiteta e urbanista pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), Larissa Menescal, no painel ambiental. As incrições gratuitas para o Fórum ESG O POVO pode ser feitas pelo site https://encurtador.com.br/bBWB4.

Selo

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) lançou o Selo Alece ESG na Gestão Pública. A iniciativa vai reconhecer iniciativas já existentes e estimular os municípios cearenses e gestores públicos no desenvolvimento de ações de responsabilidade socioambiental. O Selo conta com apoio da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

A certificação incentiva as administrações públicas a adotarem um modelo socioeconômico sustentável, democrático e participativo, com o potencial de transformar o presente e o futuro da população. O selo terá três níveis, Ouro, Prata e Bronze, contemplando indicadores fundamentados nos três pilares ESG.

No processo de avaliação dos municípios, serão observadas diversas áreas. Na dimensão social, por exemplo, serão avaliados aspectos como acesso à saúde, educação, justiça e melhoria da qualidade de vida da população.

Na área econômica, as iniciativas em prol da erradicação da pobreza, enfrentamento da fome, incentivo à agricultura sustentável e ao consumo responsável estão entre as metas.



Para a área ambiental, o selo levará em conta pontos relacionados à preservação do meio ambiente, como reversão do desmatamento, proteção das florestas e da biodiversidade, combate à desertificação, uso sustentável dos oceanos e dos recursos marinhos e adoção de medidas efetivas contra mudanças climáticas.

A Alece vem desenvolvendo projetos e iniciativas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), contribuindo para a ação global que busca atuar nos principais desafios atuais, como a redução das desigualdades, a proteção do meio ambiente, a promoção de saúde e bem-estar, educação de qualidade e crescimento econômico.

Como forma de disseminar os ODS, o Selo Alece ESG propõe a aproximação dos municípios cearenses com as metas propostas pelas Nações Unidas em busca do desenvolvimento social sustentável e as possibilidades de contribuição para a efetivação.

Empregos

Jovens e adultos das periferias de Fortaleza e do Ceará que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho a dica é o mutirão de empregabilidade realizado pela Gerando Falcões em parceria com intituições, ONG 's e empresas parceiras. O evento ocorrerá dia 5 de julho, das 13h às 16h, na Associação Voar.

Nesse evento estarão presentes a Associação Voar, Instituto Paternus, Instituto Metamorfose, Instituto de Arte e Cidadania do Ceará, Instituto Pensando Bem e empresas como Casa Freitas, Burger King e CRC, além das qualificadoras Ciee e Isbet.

Comunidades

Costureiras da Rede Estrela de Iracema irão receber capacitação exclusiva via Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) para customização de abadás para o período do Fortal. A iniciativa prepara as profissionais não só para o período da micareta, mas também o empoderamento delas, proporcionando novas oportunidades de aprendizado e renda.

As oficinas, que acontecerão de hoje a 15 de julho no RioMar Kennedy. Após a capacitação, as costureiras terão a oportunidade de trabalhar na loja de customização de abadás, cedida pelo shopping. Toda renda que elas arrecadam é dividida entre elas.

Com o termo assinado entre o Banco do Nordeste e o Instituto Pensando Bem, Rutenio Florencio, cerca de 50 empreendedores da região de Vilha Velha, que se enquadrem no Programa Crediamigo, que precisem de orientação empresarial e crédito desburocratizado, serão beneficiados.

O convênio prevê a oferta de orientação voltada à gestão de negócios, além de crédito para insumo. Entre as atividades mapeadas estão salões de beleza, venda de cosméticos, moda e alimentação e bares.

Pecém

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) realizou visita técnica do projeto Agro.BR Mulheres ao Porto de Pecém e a Indústria Usibras, em Fortaleza (CE), com a participação de 10 empresas das cadeias produtivas do cacau, café, chás, frutas, mel, palmito e bebidas. A ideia é ampliar o conhecimento prático das mulheres nos processos industriais e logísticos que envolvem a exportação.

BlueForest Cocoa, Cacauaré - Cacau Nativo da Amazônia, Café Agricultor, YalaCafe Ltda, Tj Frutas e Legumes, Kakao Blumenn Chocolates, Mel Zen, Philá Palmitos, Spinalcool Destilaria e Chagran foram as empresas participantes.

Organizações sociais

O Sistema Fecomércio Ceará desenvolveu o Baião Social em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS). O projeto capacitou, em um ano, 275 organizações sociais, que atuam em áreas como assistência social, educação e esporte, impactando positivamente 200 mil pessoas.

Dentro das formações, o Baião Social estimula a troca de conhecimentos e informações alinhadas às principais discussões e práticas realizadas em nível nacional e global nas temáticas ligadas ao setor social.

O módulo mobilização de recursos e sustentabilidade trabalhou conceitos e técnicas que debateram junto às lideranças boas práticas no âmbito ESG, vinculando como esse conjunto de políticas e iniciativas está proporcionalmente ligado aos objetivos da Agenda 2030, da ONU, sendo fundamental sua aplicabilidade no contexto de desenvolvimento organizacional das organizações de base comunitária e em suas estratégias de governança.

Um exemplo de como esse conhecimento se cunhou na prática foi a preocupação de negócios sociais, desenvolvidos no eixo da aceleração de negócios, terem uma lógica sustentável, tanto ao meio ambiente, como de longevidade das ações realizadas pelas organizações.

Um exemplo é o Instituto Recriar que coleta madeira que antes iria para o descarte dos resíduos, transformando em decoração e móveis. Dentro da concepção do negócio os aspectos sociais e ambientais são considerados, desde o princípio.