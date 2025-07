Oito periquitos cara-suja são reintroduzidos na Serra das Almas

Foto: FERNANDA BARROS Essa foi a terceira soltura dos periquitos cara-suja na Reserva Natural Serra das Almas

Oito periquitos cara-suja (Pyrrhura griseipectus) foram reintroduzidos à Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Reserva Natural Serra das Almas, na madrugada desta terça-feira, 8. A unidade de conservação está localizada em Crateús (CE), na divisa entre Ceará e Piauí.

A última vez que o periquito cara-suja foi comprovadamente registrado na Serra da Ibiapaba foi em 1910. Desde então, a espécie exclusivamente nordestina estava extinta na região, com populações caindo drasticamente em todo o Ceará, em razão do desmatamento e da caça.

Em 2003, a espécie foi reconhecida pelo Governo Brasileiro como criticamente ameaçada de extinção, e em 2007 a ONG Aquasis dá início ao projeto Periquito Cara-Suja. Com a tecnologia das caixas-ninho, a organização foi capaz de repopular a Serra do Baturité, e agora trabalha na reintrodução da ave nas outras florestas serranas cearenses.



Leia mais Aratanha, o santuário vazio à procura de habitantes Sobre o assunto Aratanha, o santuário vazio à procura de habitantes

O projeto de reintrodução na Serra das Almas é uma parceria entre a ONG Aquasis, a Associação Caatinga e o projeto Refaunar Arvorar, do Beach Park. "Essa soltura é especial porque houve reprodução de um casal, que hoje estão com seis filhotes", comemora Fábio Nunes, biólogo e gerente do projeto Periquito Cara-Suja na Aquasis.

Foram reintroduzidos dois adultos, oriundos de uma apreensão do Ibama em combate ao tráfico de animais, e seis filhotes. Quatro dos pequeninos são fruto da reprodução do casal apreendido, enquanto os outros dois foram adotados de uma ninhada da Serra do Baturité.

Foto: FERNANDA BARROS Periquitos cara-suja se alimentam na abertura do recinto de aclimatação, na unidade de conservação da Associação Caatinga

A ideia é reintroduzir indivíduos em várias vezes, até garantir que a Serra das Almas tenha uma população bem estabelecida de caras-sujas. Para isso, é preciso que os animais se reproduzam e mantenham a quantidade de indivíduos superior às mortes por predação — processo natural que garante o equilíbrio ecossistêmico da unidade da conservação.

Leia mais "Conservação se faz com gente": os bastidores do censo do periquito cara-suja Sobre o assunto "Conservação se faz com gente": os bastidores do censo do periquito cara-suja

A soltura ocorreu na madrugada. Às 4 da manhã dessa terça-feira, 8, os biólogos abriram o janelão do recinto de aclimatação enquanto os periquitos dormiam. Nos primeiros raios de sol, por volta das 5h30min da manhã, as aves começaram a acordar.

Curiosos com o janelão aberto e atraídos por um prato recheado de frutas, a família começou a explorar a vida livre. A motivação final foi o chamado dos periquitos cara-suja das solturas anteriores, que a partir das 6h alçaram um voo coordenado pelas árvores. As organizações seguirão monitorando a população para averiguar o sucesso da reintrodução.