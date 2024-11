Leitão e o Parque da Sabiaguaba

Foto: carlus campos 1011demitre.jpg

Caro Evandro Leitão,

Segue uma carta de intenção contra os maus tratos sofridos pelo Parque Municipal das Dunas da Sabiaguaba. A maior e mais exuberante Unidade de Conservação de Proteção Integral da Prefeitura de Fortaleza.

Começo assim, desejar que não sejas um prefeito negligente em relação ao Parque da Sabiaguaba. Como foram Roberto Cláudio (PDT), durante oito anos, e José Sarto, nos últimos quatro anos.

Luiazianne Lins (PT), de seu partido, não foi incluída na lista de desafetos ambientais porque teve a coragem de criar o Parque, mesmo com a grita de especuladores imobiliários e a sabotagem da parte que não presta da construção civil em Fortaleza.

"Aquelas virilhas de floresta nas fendas das areias grandes não podem ser extintas"

Pois bem, como você é chegante e prometeu ser diferente do negacionista André Fernandes (PL), a expectativa é que finalmente o prefeito de Fortaleza enxergue o Parque do jeito que ele é e muito mais além. Ali é uma transcendência galáctica.

Aquele conjunto de dunas lunares numa capital ambientalmente vulnerável, feito Fortaleza, ainda é um privilégio de poucas cidades na Terra. Aquelas virilhas de floresta nas fendas das areias grandes, que se movem, não podem ser extintas.

Até hoje, 18 anos depois da criação do Parque da Sabiaguaba, a Unidade de Conservação somente perdeu para a Cidade que incha insustentável.

"Nem RC nem Sarto barraram os especuladores de terras no Parque da Sabiaguaba"

Fiz pelo menos umas dez colunas, desde a primeira gestão de Roberto Cláudio, além de matérias, denunciando que o Parque não teve o cuidado para uma área de proteção intocável.

Nem RC nem Sarto barraram os especuladores de terras no Parque da Sabiaguaba - ricos e parte dos pobres usados na indústria da invasão. Difícil, mas novas invasões não poderiam ter sido toleradas em uma área demarcada para a floresta, as dunas, os bichos, a água e os povos dali.

De imediato, fica a sugestão, o senhor precisa nomear um gestor para vivenciar o Parque. Viver é expressão de desejo. Teria de fundar uma sede oficial na Sabiaguaba e o administrador diagnosticar problemas e potencialidades turísticas, ecológicas e científicas.

"Como o Parque não tem cerca, lá é terra de ninguém"

O Parque da Sabiaguaba é agenda positiva para a Prefeitura de Fortaleza em uma era de mudanças climáticas e extinções aceleradas. RC e Sarto ignoraram ou foram levados a fechar os olhos. A Unidade de Conservação jamais teve um gestor e nunca possuiu uma sede.

Copie-se o que funciona de razoável no Parque Estadual do Cocó. Outra sugestão, convide o Paulo Lira para um seminário, ele é ex-gestor do Cocó e foi do Conselho do Parque da Sabiaguaba - conhece a área. Ou o próprio Artur Bruno, ex-secretário do Meio Ambiente do Ceará.

Sim, sobre a duna mãe e as outras caixas de água doce... elas precisam de cuidados há duas décadas. Até aqui, somente conheceram a degradação. Da presença humana sem fiscalização, do lixo e do tráfego "liberado" de veículos. Como o Parque não tem cerca, lá é terra de ninguém.

"A carta, Evandro Leitão, é um fio de esperança pela Unidade de Conservação"

O vereador Gabriel Biologia (Psol), que o ajudou na eleição, tem um projeto de um túnel para um trecho da CE-010 que evitaria mais destruição da duna mãe. Ele também, junto a Jeovah Meireles, geógrafo da UFC, e à comunidade poderiam traçar planos de turismo e convivência sustentável no Parque.

A carta, Evandro Leitão, é um fio de esperança pela Unidade de Conservação. Desejando que diferentemente dos outros prefeitos, não sejas conivente com a degradação das dunas da Sabiaguaba, da floresta e dos bichos que também têm direito à Fortaleza.

E, claro, pelo ser humano que ali habita e não flagela mais ainda o Parque da Sabiaguaba.

Resumo da missiva. É colocar finalmente um gestor; fundar uma sede; botar cerca; dialogar e traçar com a comunidade os rumos sustentáveis para o Parque a partir de janeiro de 2025.

O senhor, prefeito eleito na peinha, será cobrado para ser diferente de RC e Sarto na Sabiaguaba!

