Brutalismo e bolsonaristas

No sonho, geralmente, a gente não corre. Ou voa sem asas ou flutua. Talvez seja a consciência transbordante num ato do indizível. Não seria quimera, possivelmente seja um talante fora do corriqueiro brutal. E podemos estar mortos e também vivos no onírico.
Começo empolado, assim, porque tenho necessidade de caçar sonhos e abstrair o grosseiro encalacrado. Atualmente, a super naturalização da ruindade compartilhada é quase sem fim, online e ao vivo.
Bergson voltou num baú miúdo de ossos e pó, quase nada. E a mãe, dona Luíza Gurjão, aos 96 anos, acreditou no sonho do retorno do filho passageiro. Recebeu-o, não teve como abraçá-lo, reverenciou a arca e, poucos meses depois, também partiu. Ditadura não traz felicidade.
Presos, torturados, estupradas e ocultados por quem não admitia opositores políticos e daí uma guerrilha de carnificina, indo e vindo, como sequela. Quando não se incorpora a tal democracia - mesmo imperfeita - o extremo da brutalidade vai querer arrebentar o outro.
Sessenta e um anos depois de ditadura 1964-1985, um presidente da República (militar reformado do Exército), três generais, uma almirante de esquadra, um tenente-coronel e dois delegados da Polícia Federal, todos golpistas, são condenados por tentarem demolir o exercício da política coletiva.
Não é distopia e tem a ver, não há como deslembrar, do aluvião de defuntos da Covid-19 e o fim dos sonhos de cada um. Mais de 700 mil criaturas retiradas de suas trivialidades e possibilidades, a maioria privadas de uma vacina. Foi medonhez.
A tentativa de golpe, quase tiveram certeza, iria passar impune. Um cabo e um soldado fechariam o STF. Ora, os ditadores no Brasil e seus faccionados foram passando pela história incólumes. Nada de grandes fraturas pra eles, mas as feridas abertas até aqui para quem pensava divergente.
Pois foi condenada além da política do brutamonismo, o patíbulo racista, o misógino, homofóbico, transfóbico, machista... a aporofobia... e a mentalidade perene contra os povos que estavam aqui no horror das invasões, dos estupros e das escravizações patrocinadas por europeus.
Foram sentenciados os desmatamentos, a grilagem e os incêndios hediondos contra a floresta e quem nela vive.
Não foi um dia feliz o 11 de setembro de 2025 no Brasil, foi necessário e terá de existir para sempre no cotidiano e nos corações.
Uma amiga, a Jerônimo, usou da ilusão de existirem estrelas para lembrar que a matéria não se desfaz. Ali é um pó brilhante, talvez, e sonhamos que têm pontas. Até morremos, paramos de funcionar o corpo, mas não deixamos de existir.