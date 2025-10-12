Empresários detestam florestas em pé?

Alguns repórteres trocam figurinhas numa Redação. De amenidades bestas a informações que acreditam podem ajudar a "mudar o mundo". São as utopias coletivas que jamais podem ser extintas.

Pode não resolver a Terra toda, mas se conseguir perenizar a existência de uma árvore e os filhos de uma raposa já será uma revolução.

Por esse setembro e outubro de desmatamentos acelerados em Fortaleza, recebi uma mensagem do Whatsapp do inquieto jornalista Carlos Mazza.

Falam que deve ser finalizada na madrugada de hoje (da última quinta), a minuta do novo Plano Diretor de Fortaleza. E que está uma tragédia. Picotaram um monte de áreas verdes.

"Não relacionou as ZPAs extintas e cravou que 96 hectares da floresta do aeroporto estão como Zona de Proteção Ambiental"

Aeroporto excluído! Váááárias Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) extintas... vão criar um monte de proteção em áreas afastadas e desmatar tudo no centro ou no miolo da Capital.

Muita pressão de empresários e construtores peso pesados e, curiosamente, viria até do Palácio da Abolição em cima do Paço Municipal. A impressão é que a Prefeitura de Fortaleza até tinha intenção boa, mas o Estado teria ido pra cima porque não aguentou o lobby dos abonados.

Em resposta, fui atrás do Artur Bruno, superintendente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan). Não relacionou as ZPAs extintas e cravou que 96 hectares da floresta do aeroporto estão como Zona de Proteção Ambiental, o que não existia no Plano anterior. Escreveu-me.

"Há muitos avanços. É necessário fazer uma leitura mais detalhada no Plano Diretor de Fortaleza"

É a pauta do momento e precisa não sair da pauta. Infelizmente, por causa de uma devastação de mais de 46 hectares de mata e fauna. Tudo feito com o aval da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e do Governo do Ceará.

Disse-me mais. Aumentamos em quase 40% as áreas ambientais (ZPA + Zonas Urbanas Sensíveis). Só ZPA foram 20% em relação ao Plano de 2009. Aumentamos em 218% as áreas de patrimônio cultural (eram 4 áreas, passaram a ser 8). Falou-me Bruno.

Eram 45 Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) em 2009, passamos para 86. "Há muitos avanços". É necessário fazer uma leitura mais detalhada. É o mais avançado Plano Diretor da história de Fortaleza, me escreveu com gentileza o homem do Ipplan.

"Artur Bruno aguenta porrada dos ambientalistas e caminha bem no meio da autofagia de empresários e construtores "

A floresta do Miriú, a Arie das Dunas do Cocó, a mata de cerrado Abreu Matos e o devastado ecossistema do Aeroporto, "bandeiras do ambientalismo", estão agora em ZPA. "E não eram. Só como exemplos". Defendeu o secretário de Evandro Leitão (PT).

Artur Bruno é o tipo do gestor que aguenta porrada dos ambientalistas e caminha bem no meio da autofagia de empresários e construtores que detestam florestas em pé.

Com todas as pressões, inclusive de setores do então governo Camilo Santana (PT), fez uma boa gestão à frente da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará. Melhor do que a atual.

A impressão é que, nesse setembro e outubro de desmatamentos, houve uma corrida para derrubar florestas da Capital que resistiam.

"Não interessa se era Mata Atlântica ou Caatinga. Ali, tinha um ecossistema consolidado"

A mata vizinha a dos Correios, antes uma vila militar, correram lá e devastaram uma área que o Exército vendeu à Idibra. O curioso é o Exército vendendo um espaço verde que poderia ter sido anexado à Floresta dos Correios.

E, por derradeiro, foram extintos mais de 46 hectares de mata na zona do aeroporto Pinto Martins. E não interessa se era Mata Atlântica ou Caatinga. Ali, tinha um ecossistema consolidado com árvores e fauna. Não se abre mão de uma floresta em pé, se potencializa.

O mapa do Prodema/UFC, da cientista Elisa Maria, mostra por que não se deve desaparecer com uma mata e bichos. A temperatura, na superfície do entorno da zona desmatada no aeroporto Pinto Martins – 61,93 há ao todo – subiu de 31 graus Celsius para maior que 33 graus. Morte e calor!

