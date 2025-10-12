Empresários detestam florestas em pé?

Demitri Túlio é editor-adjunto do Núcleo de Audiovisual do O POVO, além de ser cronista da Casa. É vencedor de mais de 40 prêmios de jornalsimo, entre eles Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), Embratel, Vladimir Herzog e seis prêmios Esso. Também é autor de teatro e de literatura infantil, com mais de 10 publicações
O mapa do Prodema/UFC, da cientista Elisa Maria, mostra por que não se deve desaparecer com uma mata e bichos. A temperatura, na superfície do entorno da zona desmatada no aeroporto Pinto Martins – 61,93 há ao todo – subiu de 31 graus Celsius para maior que 33 graus. Morte e calor!
Em resposta, fui atrás do Artur Bruno, superintendente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan). Não relacionou as ZPAs extintas e cravou que 96 hectares da floresta do aeroporto estão como Zona de Proteção Ambiental, o que não existia no Plano anterior. Escreveu-me.
"Há muitos avanços. É necessário fazer uma leitura mais detalhada no Plano Diretor de Fortaleza"
Disse-me mais. Aumentamos em quase 40% as áreas ambientais (ZPA + Zonas Urbanas Sensíveis). Só ZPA foram 20% em relação ao Plano de 2009. Aumentamos em 218% as áreas de patrimônio cultural (eram 4 áreas, passaram a ser 8). Falou-me Bruno.
Eram 45 Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) em 2009, passamos para 86. "Há muitos avanços". É necessário fazer uma leitura mais detalhada. É o mais avançado Plano Diretor da história de Fortaleza, me escreveu com gentileza o homem do Ipplan.
"Artur Bruno aguenta porrada dos ambientalistas e caminha bem no meio da autofagia de empresários e construtores "
A floresta do Miriú, a Arie das Dunas do Cocó, a mata de cerrado Abreu Matos e o devastado ecossistema do Aeroporto, "bandeiras do ambientalismo", estão agora em ZPA. "E não eram. Só como exemplos". Defendeu o secretário de Evandro Leitão (PT).
Artur Bruno é o tipo do gestor que aguenta porrada dos ambientalistas e caminha bem no meio da autofagia de empresários e construtores que detestam florestas em pé.
Com todas as pressões, inclusive de setores do então governo Camilo Santana (PT), fez uma boa gestão à frente da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará. Melhor do que a atual.
A impressão é que, nesse setembro e outubro de desmatamentos, houve uma corrida para derrubar florestas da Capital que resistiam.
"Não interessa se era Mata Atlântica ou Caatinga. Ali, tinha um ecossistema consolidado"
A mata vizinha a dos Correios, antes uma vila militar, correram lá e devastaram uma área que o Exército vendeu à Idibra. O curioso é o Exército vendendo um espaço verde que poderia ter sido anexado à Floresta dos Correios.
E, por derradeiro, foram extintos mais de 46 hectares de mata na zona do aeroporto Pinto Martins. E não interessa se era Mata Atlântica ou Caatinga. Ali, tinha um ecossistema consolidado com árvores e fauna. Não se abre mão de uma floresta em pé, se potencializa.
O mapa do Prodema/UFC, da cientista Elisa Maria, mostra por que não se deve desaparecer com uma mata e bichos. A temperatura, na superfície do entorno da zona desmatada no aeroporto Pinto Martins – 61,93 há ao todo – subiu de 31 graus Celsius para maior que 33 graus. Morte e calor!