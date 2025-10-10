Floresta do Aeroporto: Empresa diz que relatório do Ibama foi "precipitado"

Foto: JÚLIO CAESAR Marcos Roberto Dubeux, presidente da Aerotrópolis Empreendimentos, visitou a Redação do O POVO

A Aerotrópolis Empreendimentos, responsável pela obra que desmatou cerca de 40 hectares no entorno do Aeroporto de Fortaleza, reafirmou ontem conformidade da ação com a lei ambiental. Em visita ao O POVO, o presidente da empresa, Marcos Roberto Dubeux, defendeu legalidade da licença da Superintendência Estadual de Meio Ambiente (Semace) autorizando a obra e questionou relatório do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) que identificou a existência de recurso hídrico na região. "Foi superficial. Não tem base técnica, metodologia, comparativos de mapa, nada", contesta, classificando o documento como "precipitado". Neste sentido, a empresa destaca que já encomendou estudos independentes para reafirmar a legalidade da obra.

APP?

A existência ou não de um riacho na área é relevante pois, pela lei, são Áreas de Preservação Permanente (APP) todas as terras no entorno de "qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros".

Estadual

Licença da Semace de 2023 nega uma APP na região, apontando apenas um "acúmulo residual" de chuvas na área. Nesta quinta-feira, a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) emitiu parecer no mesmo sentido.

Federal

Em duas inspeções no local, no entanto, fiscais do Ibama constataram a "destruição de uma APP no entorno" de um riacho. Também apontam existência de Mata Atlântica em estágio "médio" ou "avançado" de regeneração.

Denúncia

O vereador Gabriel Biologia (Psol) também rejeita a tese dos órgãos estaduais, apontando mapas antigos da Prefeitura de Fortaleza, de 1995, que já reconheciam a perenidade do trecho. Caso é apurado pelo MPCE.

De volta

Com chegada em Fortaleza confirmada para este sábado, 11, a deputada federal cearense Luizianne Lins (PT) deve ser recebida por parlamentares e militância petista no Aeroporto Pinto Martins a partir das 15 horas.

Militância

A deputada volta ao Ceará após integrar a Flotilha Global Sumud, que tentou furar bloqueio militar de Israel na Faixa de Gaza. Interceptada pelo exército israelense, ela ficou presa cinco dias na região e foi deportada pela Jordânia.

Foto: AURÉLIO ALVES Deputado federal José Guimarães, líder do PT na Câmara, participou do Jogo Politico e foi entrevistado pelos jornalistas Erico Firmo e Carlos Mazza

Guimarães: "Vamos para a luta"

Líder do governo Lula, José Guimarães (PT) reafirmou ontem candidatura ao Senado em 2026. Em entrevista ao Jogo Político, ele negou repetir gesto de 2014, quando abriu mão de candidatura em prol da indicação de Camilo Santana (PT) ao Governo.

Sem volta

"Não tenho disposição de negociar a minha saída", afirmou, confirmando até intenção de disputar nas discussões internas do PT caso o partido avalie outras alternativas. Vamos para a luta, vamos para a disputa", afirma.

Alto lá

O deputado também mandou "recado" para pré-candidatos que têm votado contra o governo, como Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União). "Quem estiver votando contra não terá o apoio do presidente Lula", diz.

Dia das Crianças



Opção ao ar livre e em contato com a natureza, para este domingo, Dia das Crianças? /// Show de Giuliano Eriston, vencedor do The Voice, e atrações infantis, no Parque Rio Branco, tem acesso gratuito, a partir das 15h. /// "Tá Meio Musical Esse Ambiente", com realização do CCBNB e apoio da Secultfor.



