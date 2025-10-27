Os brasileiros esquecidos na Ucrânia

Foto: OLEKSII FILIPPOV / AFP Um militar olha para fotografias de companheiros mortos no "Muro em Memória dos Mortos pela Ucrânia" no Dia da Independência da Ucrânia, em Kiev, em 24 de agosto de 2025

Os mercenários brasileiros que aceitaram lutar pela Ucrânia na guerra contra a Rússia estão comendo o pão que o diabo amassou para poderem retornar ao Brasil.

A Ucrânia não paga os salários prometidos, retém os passaportes e os deixam no front da guerra, em especial na fronteira com a Polônia. Mais de 100 brasileiros apelam a deputados e senadores, já que a Embaixada do Brasil em Kiev informa que os mercenários têm contratos de trabalho e o Governo não pode interferir. No País, ninguém parece se importar com a situação.

A Embaixada da Ucrânia em Brasília faz vista grossa e afirma desconhecer os casos. E no Palácio do Planalto, ninguém sabe de nada.

Com propostas de salários a US$ 4 mil (R$ 22 mil), muitos brasileiros foram fisgados. A guerra já dura três anos e ainda não teve um acordo de paz firmado.

Readequação salarial

De cara nova, a ex-Eletrobras, agora Axia Energia, faz mudanças internas. Fontes ouvidas pela Coluna relatam que na tarde da sexta-feira, 24, e-mails institucionais foram disparados com um aviso de readequação salarial, ou seja, a revisão de salário dos funcionários. Procurada, a Eletrobras não se pronunciou até o fechamento.

Lado a lado

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu a transição energética e exploração de petróleo no Brasil, sede da COP30 em novembro, em Belém (PA).

A declaração foi dada em entrevista ao EsferaCast, podcast da Esfera Brasil. Silveira afirmou que os dois assuntos ‘se complementam’ e que a exploração é benéfica para o desenvolvimento do País.

Xô confusão!

Os torcedores baderneiros poderão ficar fora dos estádios e eventos esportivos no Brasil. A Comissão de Segurança da Câmara aprovou o PL 4068/25, que cria um cadastro nacional de torcedores violentos.

A proposta visa garantir a segurança nos estádios e arredores, além de combater as torcidas organizadas. O projeto é do deputado Sargento Gonçalves (PL-RN) e ainda será analisado em caráter conclusivo.

Exploração em Tupi

A Advocacia-Geral da União obteve vitória parcial na arbitragem internacional entre a Agência Nacional do Petróleo e o consórcio formado por Petrobras, Shell e Petrogal, que explora o campo de Tupi, na Bacia de Santos.

A decisão do Tribunal Arbitral da Câmara de Comércio Internacional manteve R$ 22,2 bilhões em depósitos judiciais referentes à disputa sobre a delimitação do campo.

Sem fila

São Paulo registrou queda de 7% nas filas de espera em bares e restaurantes da cidade de novembro de 2024 a agosto de 2025.

O levantamento também aponta crescimento de 2% no número de reservas, o que ressalta maior digitalização no setor e melhor planejamento dos consumidores. A pesquisa é da Tagme e Abrasel, e considerou os 100 estabelecimentos com maior volume de reservas na capital.

