Foto: Bruna Brandão/ MTUR Belém (PA) sediará a COP30, em novembro

Você provavelmente deve ter visto alguma notícia falando sobre a COP30, um evento que vai acontecer em novembro em Belém do Pará.

Mas você sabe o que é a COP30? COP é a abreviação para Conference of the Parties, ou “Conferência das Partes” em português: a conferência das Nações Unidas sobre mudanças no clima.

É “30” porque será a trigésima edição da COP; a primeira ocorreu na Alemanha, em 1995. Mas antes de falar da COP30 especificamente, eu preciso trazer um histórico e contextualizar um pouco mais.

A COP é o mais importante evento mundial sobre clima, um encontro anual dos países que integram a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), um pacto firmado por 197 países durante a Eco-92, com o objetivo de evitar os danos da interferência humana no planeta, com foco inicial na redução dos gases de efeito estufa.

Entre os resultados marcantes das COPs está o Acordo de Paris, de 2015, que estabelece metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em todos os países. Um dos grandes focos da conferência é desacelerar as mudanças climáticas e amenizar os efeitos dos impactos que já ocorrem.

Além das negociações entre os tomadores de decisão, diversas outras reuniões e encontros acontecem simultaneamente dentro da conferência para discutir estratégias, apresentar soluções e tecnologias, além de levar dados e evidências científicas a serem considerados nas decisões.

Também é um espaço de mobilização social, que reúne organizações não governamentais, movimentos sociais, povos indígenas, cientistas, jovens e representantes da sociedade civil do mundo todo - todos com um papel essencial nas discussões e na pressão por ações climáticas mais justas e efetivas.

A COP30 ocorrerá no Brasil e contará com representantes de 193 países na tomada de decisões. Realizar a COP na Amazônia, além de ser super simbólico, é uma ótima oportunidade, pois teremos todo o mundo olhando para nós, uma chance única de mostrar o que o país tem feito em relação ao enfrentamento das mudanças climáticas.

Além disso, a COP30 será um marco importante porque, em 2025, os países deverão apresentar novas metas climáticas (as chamadas NDCs), mais ambiciosas do que as atuais. Isso torna a conferência em Belém um momento decisivo para definir o rumo das próximas ações globais no combate às mudanças do clima.

Uma das pautas muito mencionadas para ser levada à COP30 é a pauta oceânica, pois, apesar de o oceano estar relacionado a muitos temas e aparecer de forma transversal nas discussões, ele ainda precisa ganhar mais destaque.

O oceano é um importante regulador climático, responsável por absorver grande parte do calor e do dióxido de carbono emitidos na atmosfera, ajudando a equilibrar o clima do planeta.

Mas, ao mesmo tempo, ele é altamente afetado pelos impactos das mudanças do clima: como o aumento da temperatura da água, a acidificação oceânica e a elevação do nível do mar, que colocam em risco ecossistemas marinhos e comunidades costeiras.

Levar o oceano para o centro das negociações é essencial para garantir uma agenda climática mais integrada, que reconheça que não existe clima saudável sem oceanos saudáveis.

Mas o que você tem a ver com tudo isso? As mudanças climáticas são uma realidade que nos afeta diariamente, seja pelo aumento das temperaturas, pela ocorrência de eventos extremos como chuvas intensas em pouco tempo ou por secas duradouras.

Esses eventos nos impactam, causando diversos problemas, como as inundações que vimos no Rio Grande do Sul em 2024 e as secas que afetam plantações de alimentos, refletindo no preço dos produtos.

Precisamos nos conscientizar, e conscientizar os demais, sobre a importância de discutir mudanças climáticas e cobrar de nossos representantes e governantes políticas e ações que nos ajudem no enfrentamento dessa crise.

A COP30 será um momento histórico para o mundo, mas também uma oportunidade para cada um de nós refletir sobre o papel que temos nessa transformação.