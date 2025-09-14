Soluções: fotorreportagem conta os bastidores do especial

É verdade, nós não queríamos voltar da Serra das Almas. A fotojornalista Fernanda Barros e eu, Catalina Leite, passamos quatro dias na unidade de conservação para começar a segunda temporada do especial Mudanças Climáticas no Ceará - Soluções. Foi quase um carregamento mental: caminhamos por horas em trilhas, mas ao chegar no alojamento nos sentíamos melhores do que no começo do dia.
Por isso, pareceu injusto não publicar mais fotos da viagem para a qual fomos gentilmente convidadas pela Associação Caatinga, criadora e mantenedora da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Reserva Natural Serra das Almas. É assim que surge esta fotorreportagem bônus!
Nas legendas das fotos, disponíveis ao clicar nas imagens, oferecemos a você os bastidores das trilhas e entrevistas da miniaventura dos dias 7 a 10 de julho de 2025. Vamos lá?
A série de reportagens especiais explica as causas, os efeitos e as soluções das três consequências mais drásticas das mudanças climáticas no Ceará.