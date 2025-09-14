Soluções: fotorreportagem conta os bastidores do especial

As reportagens da segunda temporada do especial Mudanças Climáticas no Ceará foram concluídas, mas o conteúdo, não! Então, convidamos você para contemplar conosco imagens da repórter fotográfica Fernanda Barros, que mostram a viagem à Reserva Natural Serra das Almas e os detalhes de bastidores do especial

É verdade, nós não queríamos voltar da Serra das Almas. A fotojornalista Fernanda Barros e eu, Catalina Leite, passamos quatro dias na unidade de conservação para começar a segunda temporada do especial Mudanças Climáticas no Ceará - Soluções. Foi quase um carregamento mental: caminhamos por horas em trilhas, mas ao chegar no alojamento nos sentíamos melhores do que no começo do dia.

Por isso, pareceu injusto não publicar mais fotos da viagem para a qual fomos gentilmente convidadas pela Associação Caatinga, criadora e mantenedora da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Reserva Natural Serra das Almas. É assim que surge esta fotorreportagem bônus!

Nas legendas das fotos, disponíveis ao clicar nas imagens, oferecemos a você os bastidores das trilhas e entrevistas da miniaventura dos dias 7 a 10 de julho de 2025. Vamos lá?

Os locais por onde passamos

Os caminhos que cruzamos



As pessoas que encontramos





