Soluções: fotorreportagem conta os bastidores do especial
As reportagens da segunda temporada do especial Mudanças Climáticas no Ceará foram concluídas, mas o conteúdo, não! Então, convidamos você para contemplar conosco imagens da repórter fotográfica Fernanda Barros, que mostram a viagem à Reserva Natural Serra das Almas e os detalhes de bastidores do especial

É verdade, nós não queríamos voltar da Serra das Almas. A fotojornalista Fernanda Barros e eu, Catalina Leite, passamos quatro dias na unidade de conservação para começar a segunda temporada do especial Mudanças Climáticas no Ceará - Soluções. Foi quase um carregamento mental: caminhamos por horas em trilhas, mas ao chegar no alojamento nos sentíamos melhores do que no começo do dia. 

Por isso, pareceu injusto não publicar mais fotos da viagem para a qual fomos gentilmente convidadas pela Associação Caatinga, criadora e mantenedora da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Reserva Natural Serra das Almas. É assim que surge esta fotorreportagem bônus!

Nas legendas das fotos, disponíveis ao clicar nas imagens, oferecemos a você os bastidores das trilhas e entrevistas da miniaventura dos dias 7 a 10 de julho de 2025. Vamos lá?

 

 

Os locais por onde passamos

 

Este é o alojamento da RPPN Serra das Almas, onde passamos a semana. Ele está equipado com dois grandes quartos, um feminino e um masculino, com fileiras de beliches; além de cerca de 10 banheiros completos. O alojamento acolhe funcionários, guarda-parques e pesquisadores durante a estadia na Serra das Almas. Ele não funciona como um hotel e não abriga visitantes ou turistas

Várias das tecnologias sociais com as quais a Associação Caatinga trabalha são utilizadas na sede da RPPN Serra das Almas. Todas são identificadas com placas informativas, como é o caso desse sistema de bioágua
No primeiro dia, chegamos a tempo de fazer uma curta trilha até um mirante. Queríamos ver o por do sol, mas o dia estava nublado (e chuvoso desde Fortaleza). Perdemos o show das cores, mas deu para aproveitar a brisa e a vista maravilhosa do lajeiro, um afloramento rochoso composto por rochas areníticas e pequenas ilhas de vegetação

Na parte baixa da reserva, está localizado o Centro Ecológico Samuel Johnson, onde a Associação Caatinga promove atividades de educação ambiental. Fomos para lá no segundo dia de viagem, para conhecer as trilhas de lá e o centro em si. Estávamos equipadas com perneiras e vários tipos de repelentes de mosquitos — e talvez tenhamos voltado com alguns carrapatos insistentes nas pernas
Na imagem, Daniel Fernandes, diretor-executivo da Associação Caatinga, Samuel Portela, coordenador de Conservação da Biodiversidade da Associação Caatinga, Alberto Klefasz, analista ambiental do Ibama, e Weber Girão, gerente do projeto Asas Araripe, da Aquasis, analisam o viveiro de produção de mudas nativa
O Centro Ecológico fica na parte baixa da reserva, levando mais de uma hora para chegar nele desde a sede, no topo da serra

No mesmo dia da visita ao Centro Ecológico, conhecemos o meliponário da Associação Caatinga. Eles criam as abelhas Jandaíra (Melipona subnitida), abelhas sem ferrão e nativas do Brasil. Elas são lindas e muito tranquilas, e pudemos ver bem de perto como são as colmeias delas. Interessante que a estrutura da colmeia das Jandaíra é diferente daquele padrão que estamos acostumados a ver; elas trabalham mais com potes de mel, como na imagem

Outro espaço que visitamos na Serra das Almas foi o armazenamento de sementes de florestas nativas. A Associação Caatinga está coletando e armazenando sementes das plantas nativas da Caatinga para viabilizar pesquisas e produzir mudas resilientes
Sementes da Caatinga

 

Os caminhos que cruzamos

 

Os nossos colegas e guias durante a viagem foram Sabrina Araújo e Samuel Portela, da Associação Caatinga. A Sabrina trabalha na comunicação da ONG, enquanto o Samuel é coordenador de unidades de conservação. Nós não poderíamos ter pedido por melhor companhia: ambos são pessoas divertidas e interessantíssimas de se conversar
Tivemos sorte de visitar a Serra das Almas no mesmo período em que uma comitiva de biólogos estava na região, para a soltura dos primeiros filhotes de periquito cara-suja nascidos na Serra das Almas. Estavam representantes do Ibama, da Aquasis, do Projeto Arvorar (Beach Park), além de uma equipe de reportagem que estava produzindo um documentário

Na foto, Weber Girão e Jonas Cruz, ambos biólogos da Aquasis. Jonas trabalha com os periquitos cara-suja, principalmente na serra do Baturité, e Weber com o soldadinho-do-araripe, no Cariri

Uma das partes mais encantadoras da viagem foi a Trilha da Gameleira. A gameleira da imagem tem mais de 200 anos e é, de fato, gigantesca. Ela estica as raízes firmes pelo solo, o que me lembrou a sumaúma amazônica
Alberto Klefasz de costas, com uma blusa com os dizeres IBAMA
Na Serra das Almas, vemos uma caatinga que se estica para o céu, muito diferente do que o preconceito imagético. Ela ainda estava verde e muito frondosa, principalmente porque nas serras as plantas demoram um pouquinho mais a perder as folhas

Pelas minhas contas, fizemos todas as seis trilhas disponíveis na Serra das Almas. A maioria delas é muito tranquila e até algumas pessoas sedentárias (como eu e Fernanda estávamos um pouquinho...) conseguem participar. A mais difícil é a Trilha da Gameleira, por ser mais inclinada e com muitas escadas; mas a vista vale tanto a pena!

Ao final do segundo dia, a Associação Caatinga fez uma dinâmica de plantar mudas de plantas nativas em nome dos órgãos que estavam presentes na comitiva. Fomos pegas de surpresa quando vimos que separaram uma plantinha para nós também, em nome do O POVO
Em nome do O POVO, plantamos um pau-branco. A muda era de raiz alongada, uma das técnicas que a ONG está desenvolvendo para plantio em algumas áreas da caatinga. A partir de agora, a Associação irá nos mandar mensagens e fotos do desenvolvimento do nosso pau-branco

A maravilha de acompanhar uma comitiva de biólogos é ter olhos treinados para direcionar nossa atenção. A cada passo, fomos ouvindo histórias de plantas e bichos, passarinhos principalmente. Avistamos até um jacaré, praticamente camuflado no meio do rio
Na imagem, o homem com binóculos é Weber Girão, da Aquasis. Foi no carro dele que fizemos a viagem da sede da Serra das Almas até o Centro Ecológico, e em questão de minutos ele me ensinou a usar os binóculos adequadamente. Agora não erro mais
Caminhada em trilha na Serra das Almas


As pessoas que encontramos


Homem de cabelos grisalhos e óculos escuros fala enquanto gesticula com a mão. Ele veste camiseta verde com logotipos da Aquasis e do Projeto Oasis, tendo árvores ao fundo.
Homem de barba grisalha usa boné verde e camisa da organização Aquasis. Ele está sentado, com expressão atenta, em frente a uma parede clara

Mulher negra sorridente, vestindo blusa rosa, posa sentada em uma cadeira azul dentro de sua casa. Ao lado, há flores coloridas e porta-retratos sobre uma mesa enfeitada.

Homem com camiseta azul da Associação Caatinga gesticula enquanto fala, tendo como fundo a vegetação nativa e uma serra ao longe. A cena transmite conexão com a natureza e o bioma local.
Mulher com camiseta azul observa a paisagem da Caatinga a partir de um mirante. Ao fundo, destacam-se a vegetação nativa e a serra sob um céu parcialmente nublado.
Homem de camiseta azul está em um mirante de madeira, apontando para a imensidão verde da Caatinga. Ao fundo, a paisagem se estende até o horizonte sob céu nublado.

Homem sentado em frente a uma casa, usando boné azul e camisa colorida, gesticula enquanto conversa. Ao fundo, uma mulher de lenço na cabeça observa da porta, demonstrando atenção ao diálogo.

Homem idoso sentado em um sofá dentro de casa, usando camiseta verde e sorrindo. Atrás dele, a parede exibe três pequenos quadros e uma imagem religiosa colorida. O ambiente transmite simplicidade e acolhimento.
Sabrina e Samuel, de costas para a imagem, caminham lado a lado pela trilha na Serra das Almas, rodeados por árvores nativas da caatinga

Mulher de cabelos longos e escuros está em uma área verde, próxima à Lagoa Encantada, falando e gesticulando com a mão. O cenário natural ao fundo é composto por árvores e vegetação abundante, transmitindo tranquilidade.
Mulher idosa com expressão séria está sentada em uma varanda, vestindo um vestido colorido com estampa de bolinhas. Ao lado dela há uma garrafa térmica sobre a mureta e sacos empilhados ao fundo.

Expediente

  • Texto e recursos digitais Catalina Leite
  • Edição O POVO+ Fátima Sudário
  • Imagens Fernanda Barros/O POVO
  • Identidade visual e edição de design Cristiane Frota
  • Agradecimentos Em especial à Associação Caatinga pelo convite à equipe do O POVO+ para visita de quatro dias à RPPN Reserva Natural Serra das Almas, no Planalto da Ibiapaba. Agradecemos também a todas as pessoas que, em suas comunidades, contribuíram para a realização desta reportagem
