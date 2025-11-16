Oposição 2, governo 0, democracia 1000

Foto: carlus campos 1611gualter.jpg

Glêdson Bezerra, do Podemos, e Roberto Costa Filho, do PSDB, são dois prefeitos de oposição, comandam municípios (Juazeiro do Norte e Iguatu, respectivamente) incluídos entre os 10 mais importantes do Ceará e, na sexta-feira, enfrentaram um mesmo desafio: escapar de tentativas de cassação dos seus mandatos em julgamentos que aconteceram na sequência, durante sessão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O resultado final favoreceu os dois, com placares diferentes, e, pelo menos no âmbito do Judiciário cearense, os casos estão encerrados. Glêdson e Roberto podem se considerar livres, enfim, para cuidarem de suas gestões em tempo integral e buscarem meios de cumprir aquilo que prometeram em palanque. Embora, claro, os interessados em tirá-los dos cargos ainda disponham da instância de Brasília e, certamente, irão acioná-la para as últimas tentativas.

Entenda-se como coincidência que, em ambas as situações, os derrotados pertenciam ao partido hegemônico no Ceará atualmente, no caso, o PT. É a sigla do governador, a do ministro da Educação (licenciado em seu mandato de senador) e, de quebra, também a do presidente da República. Muita força acumulada, sem dúvida.

Assim, de certa forma, o fato de os resultados no TRE beneficiarem nomes ligados à oposição estadual termina por ser, indiretamente, uma espécie de atestado de independência do Judiciário. Como deve ser sempre, o peso das provas, acusando ou defendendo, parece ter orientado as decisões dos julgadores, dos quais se espera distanciamento de outros interesses ou motivações. Nada extraordinário, em verdade.

Roberto Costa Filho é acusado de abuso de poder político, sendo que três dos juízes do TRE acolheram a acusação e os outros três consideraram não haver provas que ligassem os acusados (além dele o vice Francisco das Frutas, também tucano) às irregularidades apontadas pelo adversário petista, Ilo Neto. O entendimento que há no Tribunal é de que uma situação de empate, como aconteceu, determina que prevaleça a sentença da primeira instância, onde a ação havia sido declarada improcedente, inclusive porque tem a ver com a manifestação de vontade popular através das urnas.

Glêdson Bezerra, que derrotou Fernando Santana (deputado licenciado e hoje secretário de Recursos Hídricos), igualmente enfrentava a acusação de abuso de poder político e econômico, neste caso porque era candidato à reeleição em 2024. Aqui, porém, a decisão de primeira instância era pela cassação, obrigando-o a reverter o quadro em plenário no TRE, algo que conseguiu com folga já que o placar final foi de 5x1 em favor de sua permanência no cargo.

O que se sabe é que tanto em Juazeiro do Norte como em Iguatu as apostas às vésperas do julgamento indicavam uma certa tendência pelos afastamentos, clima muito alimentado por especulações de que estaria havendo movimentações políticas intensas, inclusive com visitas de lideranças influentes a juízes da Corte Eleitoral. Em suas residências.

Talvez as tais visitas efetivamente aconteceram, é possível que magistrados, por educação, tenham aberto suas portas para conversas com pessoas interessadas em conhecer suas posições acerca das ações sob análise do TRE, mas, se assim o foi, as vitórias de Glêdson e de Roberto Filho ganham um significado ainda maior. A influência política, se tentada realmente em relação aos casos dos dois municípios, não prevaleceu, o que parece uma boa notícia para a própria democracia.

Racismo é questão da Justiça

O Tribunal de Justiça do Ceará adota um caminho acertadíssimo ao "'comprar a briga" do combate ao racismo. Com ações concretas, não apenas através de discursos politicamente corretos. Recentemente, criou a Comissão de Políticas Judiciárias de Promoção de Igualdade Racial, colocando à sua frente o desembargador André Costa, negro e ativista da causa desde quando atuava como advogado. Está entregue a ele, por isso, o comando de uma programação animada que será cumprida a partir de amanhã, no âmbito local e do poder, dentro da Semana da Consciência Negra, destacando-se o "Mutirão de Julgamento e Impulsionamento de Processos com Ênfase na Temática Racial".

Como meta, "a eliminição"

O mutirão foi determinado pelo Conselho Nacional de Justiça e, segundo André Costa, o TJ do Ceará está direcionando seu foco para impulsionar e julgar os processos judiciais que envolvem casos de racismo, cotas raciais e comunidades quilombolas nas 1ª e 2ª instâncias. "Nosso objetivo é eliminar o racismo e garantir que todas as pessoas, independentemente da cor/raça/etnia, tenham acesso à Justiça e aos cargos do Judiciário em condições de igualdade e de equidade", diz ele. A abertura oficial da Semana da Consciência Negra acontece às 8h30min de amanhã (segunda-feira), na Escola de Magistratura do Ceará. Na sequência da solenidade haverá, no mesmo local, palestra do professor Hélio Silva Junior, a convite do Clube de Leitura Luiz Gama, sobre "Protocolo para julgamento com Perspectiva Racial: teoria e prática". O palestrante é negro e uma das maiores autoridades no assunto no plano nacional.

Comenda Ariosto Holanda

O Instituto Iracema Digital homenageia quatro personalidades na próxima terça-feira com a Comenda Ariosto Holanda. Serão elas: Acrísio Sena, Guilherme Muchale, Marluce Ayres e Wally Menezes. Todos, na definição de Mauro Oliveira - o nome que toca o instituto com entusiasmo incomum -, donos de "vozes e gestos que ecoam o espírito Ariosto de ser". Refere-se a uma das figuras públicas que, no seu tempo de governos e parlamentos, deixou marcas até hoje presentes nas comunidades e sempre com foco na expansão do conhecimento. O bairro do Pirambu foi um dos maiores beneficiados por essa ação presente dele, o que justifica a homenagem de colocar seu nome na comenda. O evento acontece a partir de 8h30min, no auditório Waldir Diogo, que fica no edifício-sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) - avenida Barão de Studart, Av. Barão de Studart, 1980.

A bancada de Aldigueri

São ousados os planos do deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB) para o ano eleitoral de 2026. Por isso, inclusive, é que segue na primeira fila dos defensores da gestão Elmano de Freitas (PT) sempre que a oposição ataca com mais força. A ideia dele é eleger-se deputado federal com votação expressiva e mandar para Assembleia Legislativa pelo menos três aliados, dentre os quais o irmão Aníbal Filho, hoje prefeito de Granja. Convenhamos, uma bancada pessoal, se confirmada, bem expressiva.

O incômodo de Ivo Gomes

No Beco do Cotovelo, endereço da fofoca política em Sobral, diz-se que o ex-prefeito Ivo Ferreira Gomes (PSB) tem mal estar a cada indicação de que o grupo de Oscar Rodrigues e Moses Rodrigues, prefeito e deputado federal, pai e filho, ambos filiados ao União Brasil, estará no palanque de reeleição do petista Elmano de Freitas ano que vem, em tese, seu candidato a governador. Ivo não quer qualquer aproximação com seus adversários políticos locais e dificilmente irá rever essa posição até que a próxima temporada eleitoral chegue. O esforço é de evitar que isso não contamine o irmão, senador Cid Gomes, este sim, vital para o projeto petista no Ceará.





POLÍTICA NA HORIZONTAL

Eduardo Girão (Novo) anuncia que a ex-primeira dama Michele Bolsonaro confirmou presença dia 30 próximo em Fortaleza para prestigiar o ato político no qual se lançará candidato ao governo do Ceará em 2026.

Não deixa de ser uma novidade interessante para quem, como ele, busca se credenciar como candidato da linha conservadora oposicionista. Girão questiona a aproximação recente de Ciro Gomes ao grupo.

Ciro Gomes (PSDB) anuncia para dezembro próximo, em Fortaleza, um grande seminário para colocar em foco a segurança pública e a problemática do crime organizado, na perspectiva de como deve ser combatido.

Claro que partindo do princípio de que o quadro é de caos no setor e que a responsabilidade por isso é do governo do PT. Espera-se que também apresente as soluções que entende existirem e que seus ex-aliados não colocam em prática.

Heráclito Vieira, que comanda hoje o Judiciário cearense, é o novo presidente do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre). Houve disputa e ele venceu o colega de Roraima, desembargador Leonardo Cupello.

O Consepre reuniu-se durante a semana em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e, segundo ficou definido, o próximo encontro acontecerá em Fortaleza, entre 25 e 27 de fevereiro de 2026.