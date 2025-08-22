Ciro contra Camilo é pessoal

Foto: Fabio Lima Ciro Gomes e Camilo Santana: componente pessoal

O nível dos ataques de Ciro Gomes (PDT) contra os seus adversários sempre foi forte, não à toa coleciona desafetos e processos, mas contra Camilo Santana (PT) é diferente: a questão é mais pessoal. Aparecendo na cena eleitoral após dizer várias vezes que não queria mais ser candidato a nada, Ciro voltou a se colocar sob julgamento do eleitor ao afirmar ser pré-candidato a governador. Pra quê? Para encarar Camilo e o PT.

As declarações não são só crítica política. A mais recente foi "fracote", após Camilo dizer que tudo não passa de "dor de cotovelo".

Tem método

Não é apenas uma avaliação minha. Consultei fontes que me certificaram: o alvo do Ciro é Camilo. Tanto que Elmano de Freitas (PT), atual governador, nem é chega a ser tão alvo assim. A crítica quanto a ele é política. Ao ministro da Educação, não.

Elmano é cota do Camilo

"Ele (Ciro) tem Elmano como cota de Camilo. Não tem rusga com o Elmano. É pessoal", disse um parlamentar.

"Foi o Ciro que fez o Camilo", confidenciou outro. Essa tese já foi dita pelo próprio Ciro no sentido de que agora precisa "destruir o monstro que criou".

O racha de 2022 ainda causa efeitos na política cearense. Esse possível enfrentamento de Ciro com o PT é de uma mágoa ainda não superada.

Base não se amedronta

Petistas dizem não estar "amedrontados" com a oposição e a federação União Progressista. Ainda tentam trazer o bloco pra base.

"Nós temos muito o que fazer no Ceará para estarmos preocupados com a oposição", disse Guilherme Sampaio, líder de Elmano.

"Eu teria uma preocupação se realmente houvesse uma centralidade estratégica política, mas não tem", afirmou De Assis.

Plano Diretor e Áreas Verdes

A Comissão que analisa o Plano Diretor na Câmara de Fortaleza (CMFor) aprovou projeto que muda zoneamento ambiental na Sabiaguaba. O curioso é que pra pautar revogações do prefeito Evandro Leitão de exclusões de áreas verdes a comissão quer esperar novembro. Para relaxar leis ambientais eles foram rápidos.

Comando

A federação União Progressista deve definir próxima semana os presidentes nos estados. Capitão Wagner é o mais cotado para comandar, mantendo o bloco

na oposição.

O "quase" se deve à esperança da base estadual, que tenta ainda atrair o bloco. Cenas para os próximos capítulos.



