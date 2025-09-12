O futuro do PL Ceará sob novo comando

Foto: Samuel Setubal André Fernandes, Jair Bolsonaro, e Carmelo Neto

O PL Ceará mudará seu comando a partir do dia 22 de setembro. O deputado federal André Fernandes ocupará o lugar do deputado estadual Carmelo Neto. Disputando espaços internamente, André largou na frente após a quase vitória para prefeito de Fortaleza em 2024, saindo com o status não só de maior nome do PL, mas também de maior liderança da oposição no Estado.

O evento de posse acontecerá em Brasília, com a presença do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e reunirá parlamentares que devem, no futuro, se filiar à sigla.

São eles os deputados estaduais Antônio Henrique e Lucinildo Frota, ainda filiados ao PDT, e os vereadores de Fortaleza, PPCell (PDT), Jorge Pinheiro (PSDB), Pedro Matos (Avante).

Girão em cena

O senador Eduardo Girão (Novo) também marcará presença, segundo o próprio parlamentar confirmou à coluna. Isso já aumenta sua especulação de possível ida dele ao PL. Vale lembrar que ele é pré-candidato ao Governo do Ceará.

De acordo com um mandatário do partido ouvido pela coluna, a preço de hoje, é mais provável que Girão seja o candidato a governador pelo PL do que o partido apoiar Ciro Gomes (PDT) ou Roberto Cláudio (sem partido).

Ciro Gomes

Acabou o amor com o Ciro?

O motivo, segundo confidenciou a fonte, é ainda a postura de Ciro em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Quando o pedetista chamou os Bolsonaro de "burros", André reagiu dizendo que o PL teria candidato próprio. A aliança da oposição estava bem encaminhada naquela altura.

Ainda de acordo com esse mesmo interlocutor, Ciro tem todo um histórico de ataques a Bolsonaro e aos próprios membros da oposição, colocando a aliança em situação difícil quando for a debate.

Prioridades

Apesar disso, a grande maioria dos mandatários do PL é entusiasta da candidatura de Ciro. Ouvi até de um membro que cravou: "O candidato é ele". Eles o consideram bem mais competitivo do que Girão. O apoio, porém, dependerá da postura de Ciro, porque há vontade de André e de filiados de apoiá-lo.

Foi reforçado ainda que a prioridade número um do PL é eleger senador(es). Alcides Fernandes, pai de André, futuro presidente, é candidato alçado por Ciro e Bolsonaro. Priscila Costa também se articula para ser candidata.

Leia mais "Bolsonarização" de Tarcísio é desafio para Ciro Gomes

PL resiste em apoiar Ciro ao Governo Sobre o assunto "Bolsonarização" de Tarcísio é desafio para Ciro Gomes

PL resiste em apoiar Ciro ao Governo

Novela

Caminhando para a segunda quinzena de setembro, a federação entre União Brasil e PP ainda não definiu seu presidente, se fica na oposição ou não, e nem a data da filiação de Roberto Cláudio. A indefinição incomoda oposição que vê ofensivas do Governo para atrair o bloco.

Pinga-fogo

