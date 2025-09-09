Articulação com Moses e Fernanda é "tentativa desesperada" da base, diz deputado

Foto: Divulgação/Ascom Danilo Forte ￼CIRO Gomes almoçou com membros do União Brasil

Com a indefinição do posicionamento da recém-formada União Progressista, deputado estadual Sargento Reginauro (União) defendeu que as tentativas de atrair os parlamentares Moses Rodrigues (União) e Fernanda Pessoa (União) para presidência estadual do grupo “É uma tentativa desesperada do Governo do Estado”. Em entrevista à Vertical, parlamentar ainda reiterou postura oposicionista do grupo.

“É uma tentativa desesperada do governo do estado, muito mais do que os próprios dois parlamentares (Moses e Fernanda), de tentar de toda forma desestabilizar a oposição aqui no estado do Ceará”, pontua Reginauro. “Eles perceberam a força da dessa federação, se tornando o maior partido do País, o maior tempo de TV, com recursos do fundo partidário. Então, é claro que isso incomoda muito”, argumenta.

LEI MAIS: Prestes a assumir mandato, suplente do União critica gestão de Wagner na sigla

A federação conta com três deputados cearenses alinhados ao governo Elmano de Freitas (PT), Fernanda Pessoa (União), Moses Rodrigues (União) e AJ Albuquerque (PP), enquanto os deputados Danilo Forte (União) e Dayany Bittencourt (União) fazem oposição as gestões petistas.

“O presidente Rueda junto com Ciro Nogueira tornaram público nota oficial da federação, entregaram os ministérios e já deixaram claro vão seguir como oposição”, sustenta Reginauro. Sobre o cenário cearense, o parlamentar contrapõe: “Não faz o menor sentido a gente pensar que aqui no Ceará alguém vai assumir essa federação estando ligado à base do governo Elmano.

O parlamentar faz parte do grupo defensor do ex-deputado federal e atual presidente do União Brasil no Estado, Capitão Wagner, na liderança também da Federação União-PP. Wagner, inclusive, já rechaçou possibilidades de liberarem filiados para apoiar o PT em 2026.



"Todos os deputados, sem exceção, que foram eleitos na bancada federal e na bancada estadual, fizeram campanha de oposição, foram eleitos como parlamentares de oposição, depois fizeram suas definições. Agora estamos caminhando de novo para um rumo que cada um vai ter que fazer sua escolha", finaliza deputado.

Leia mais Romeu diz que Júnior Mano é "um dos pré-candidatos", mas cita oito nomes para a vaga

Petistas rebatem fala de Alcides sobre rezar por morte de Lula: "Fariseu"

Os "fatos imutáveis" da chapa governista para 2026 Sobre o assunto Romeu diz que Júnior Mano é "um dos pré-candidatos", mas cita oito nomes para a vaga

Petistas rebatem fala de Alcides sobre rezar por morte de Lula: "Fariseu"

Os "fatos imutáveis" da chapa governista para 2026

por Camila Maia – Especial para O POVO