Cid não descarta candidatura
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Apesar de declarar que não tem ambição de ser candidato, Cid Gomes não descarta disputar eleições futuras, inclusive para síndico ou vereador
Ex-governador e hoje senador Cid Gomes, do PSB (Foto: FÁBIO LIMA)
Foto: FÁBIO LIMA Ex-governador e hoje senador Cid Gomes, do PSB

O senador Cid Gomes (PSB) diz e repete que não tem mais ambição pessoal de ser candidato a nada, inclusive à reeleição em 2026. Ele já até apontou seu substituto, o deputado federal Júnior Mano (PSB). Porém, em fala recente, Cid deixou em aberto a possibilidade de novamente concorrer em disputas eleitorais.

"Eu não tenho mais ambição de candidatura, mas se for necessário que eu seja candidato a síndico, eu serei candidato a síndico, se for necessário que eu seja candidato a vereador, eu serei candidato a vereador. Pronto", afirmou em participação do talk-show do humorista Ivo Mil Grau.

Cid prefeito de Sobral?

Questionado diretamente sobre ser candidato a prefeito de Sobral em 2028, o senador declarou que fará no ano em questão e enquanto estiver vivo "o que for necessário fazer".

Estas são as falas mais enfáticas do senador no sentido de que realmente terá o seu nome novamente nas urnas. Mesmo com seu desejo explícito de não concorrer, o grupo aliado da base governista insiste em tê-lo dentro do jogo.

PL Ceará em busca de soluções

Após a confusão envolvendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a suspensão da aliança com Ciro Gomes (PSDB), o PL Ceará sob a liderança do presidente André Fernandes se reuniu para confraternizar e mostrar união.

O almoço também serviu para mostrar as diretrizes das chapas proporcionais. O partido quer eleger seis deputados federais e seis deputados estaduais

Girão não

Apesar da preferência de Michelle Bolsonaro pela candidatura de Eduardo Girão (Novo) para ser o nome da direita contra o PT no Ceará, a escolha pelo senador não agrada a maioria da oposição.

De acordo com apuração da coluna, no almoço do PL ficou dito que a sigla não apoiará Girão, algo defendido por mandatários e aliados.

"O Girão não tem voto nem pra encher uma rifa". "A única opção que não existe é apoiar o Girão, seria suícido", confidenciaram interlocutores.

"Alguém vai ser enganado"

A novela sobre a federação entre União Brasil e PP não parece ter fim. Aliados do governismo cearense garantem que o bloco ficará com a base tendo Moses Rodrigues presidente e Fernanda Pessoa vice. Por outro lado, oposição crava que Capitão Wagner presidirá.

A coluna contactou ambos os lados e ao que parece Antônio Rueda deu a garantia tanto para base como para a oposição de que comandariam a federação. "Alguém vai ser enganado", disse uma fonte.

Pinga-fogo

Crescem os sentimentos de insatisfação de Cid Gomes com Camilo Santana (PT) /// A depender da composição da chapa em 2026, outros figurões também ficaram chateados com o ministro caso sejam preteridos /// "Sem desespero" disse Roberto Cláudio (União) a um aliado em meio a polêmica entre PL e Ciro

 

