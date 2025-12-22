Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Em sessão plenária realizada na quarta-feira, 17, a última do ano de 2025, o vereador Antônio Garcez (PP) solicitou um minuto de silêncio pela morte do jornalista e ex-secretário do município, Euclides Moreira Neto. Como mostrou o colunista Guálter George.
"Acabei de receber a notícia do falecimento do Euclides Moreira. Faleceu e eu queria, no final de expediente, pedir um minuto de silêncio. Pois é, acabou de falecer", disse o vereador, sendo atendido pelo presidente da sessão e a homenagem foi prestada.
Após o momento, Euclides veio a se manifestar negando ter morrido, e declarou ainda ter causado choque e situações desagradáveis ao seu ciclo pessoal com a notícia da falsa morte.
“Foi lamentável. Alguém passou uma informação equivocada para o vereador e ela não foi checada. Isso viralizou, virou piada e causou protestos. Teve gente que passou mal achando que eu tinha morrido. Eu tenho uma amiga, Geisa Moraes, que baixou a pressão em pleno supermercado. Teve que ser socorrida e tudo. São coisas que terminam comprometendo de uma forma ou de outra as pessoas", falou em entrevista ao G1.
Câmara de Fortaleza também prestou homenagem póstuma a homem vivo