Foto: Reprodução/Youtube: Câmara Municipal de São Luís Vereadores de São Luís fazem minuto de silêncio para homem vivo

É, aconteceu de novo. Novamente uma câmara municipal de capital presta uma homenagem póstuma a alguém que caminha entre os vivos. Desta vez, foi o parlamento de São Luís que protagonizou uma cena digna de The Office na última semana.

Em sessão plenária realizada na quarta-feira, 17, a última do ano de 2025, o vereador Antônio Garcez (PP) solicitou um minuto de silêncio pela morte do jornalista e ex-secretário do município, Euclides Moreira Neto. Como mostrou o colunista Guálter George.

"Acabei de receber a notícia do falecimento do Euclides Moreira. Faleceu e eu queria, no final de expediente, pedir um minuto de silêncio. Pois é, acabou de falecer", disse o vereador, sendo atendido pelo presidente da sessão e a homenagem foi prestada.

Confira o momento:

Após o momento, Euclides veio a se manifestar negando ter morrido, e declarou ainda ter causado choque e situações desagradáveis ao seu ciclo pessoal com a notícia da falsa morte.

“Foi lamentável. Alguém passou uma informação equivocada para o vereador e ela não foi checada. Isso viralizou, virou piada e causou protestos. Teve gente que passou mal achando que eu tinha morrido. Eu tenho uma amiga, Geisa Moraes, que baixou a pressão em pleno supermercado. Teve que ser socorrida e tudo. São coisas que terminam comprometendo de uma forma ou de outra as pessoas", falou em entrevista ao G1.

Câmara de Fortaleza também prestou homenagem póstuma a homem vivo

O momento realizado na câmara municipal da capital do Maranhão remete diretamente a cena do final de setembro na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Na ocasião, o vereador Professor Aguiar Toba (PRD) pediu um minuto de silêncio pelo suposto falecimento do conhecido comerciante Raimundo do Queijo.

Após a homenagem dos vereadores, a informação foi desmentida ainda no plenário. O momento repercutiu e gerou até uma festa de "ressureição" de Raimundo, juntando clientes, políticos e um ambiente descontraído com direito a vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), cantando ao vivo e vaia cearense.