Camilo no plano nacional e estadual

Camilo Santana (PT) é fundamental para os planos petistas no plano do Ceará, onde ele é a maior liderança, e também nacionalmente, sendo um dos cotados para suceder o presidente Luiz Inácio Lula (PT) num futuro talvez não tão longe assim, e ocupar postos estratégicos e de alto calibre. E esse protagonismo do cearense independe de estar na urna ou não em outubro deste ano.

O que se tem de concreto é que Camilo deixará o Ministério da Educação (MEC) até a abril para estar livre para fazer campanha e a disposição para concorrer ao que for. Mesmo com a ventilação de voltar a concorrer a governador do Ceará, ele endossa a escolha de Elmano de Freitas (PT) à reeleição, mas já ressaltou que a "política é dinâmica".

O ano iniciou com especulações de possível troca na cadeira de Camilo no Ministério de Lula. Ele é cotado para comandar a Justiça. O perfil articulador visando à aprovação da Proposta de Emenda a Constituição (PEC) da Segurança Pública e o enfrentamento que fez ao motim no Ceará em 2020 o gabaritam para o posto, segundo aliados. A posição neste cargo o garantiria destaque visibilidade já pensando em concorrer a presidente no futuro.

O ministro se reuniu com Lula na quinta-feira, 8, mas a conversa sobre troca de cadeira não foi tema, porém despachos do MEC para 2026.

Em contato com a coluna, aliados próximos ao Camilo afastaram a tese. "Acho que é só conversa pra gerar burburinho. Não avançará", assegurou uma fonte. José Guimarães (PT), líder do Governo Lula, chamou o movimento de especulação, como noticiou Camila Maia da coluna Vertical.

Os mesmos que afastam a tese de Camilo vir a ser ministro da Justiça também afirmam que ele não concorrerá a governador, mesmo se o adversário for Ciro Gomes (PSDB), que já sinalizou querer o embate direto contra o seu maior adversário hoje.

Candidato ou não, Camilo é fundamental para os planos governistas neste ano. Ele é o maior puxador de votos para Elmano, assim como pode ser Cid Gomes (PSB), e quem tem maior poder de decisão na escolha de vice-governador(a) e das duas unidades de candidatos ao Senado Federal.

Foto: FÁBIO LIMA Ciro Gomes afirma candidatura ao governo do Ceará

Ciro já pensa em plano de governo

A reta final de 2025 e início de 2026 de Ciro é de reuniões quase diárias na sede do PSDB. Cada vez mais concretizada a sua pré-candidatura a governador, o tucano já até se reuniu com lideranças municipais para pensar num plano de governo.

Esta construção de plano está ligado participação do ex-senador Tasso Jereissati, envolvido em todos os diálogos e articulações em torno da possível candidatura de Ciro. Outro ponto foco, segundo ouvi de aliados, é na escuta da população de diferentes municípios. Ciro deve começar a percorrer o Ceará.

Haley Filho despediu-se do cargo de procurador-geral de Justiça///Herbet Gonçalves Santos assume o comando do Ministério Público do Ceará (MPCE) no dia 16 de janeiro///