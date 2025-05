Vendem sonhos e entregam desesperança

Foto: Sedes dos três poderes exibem representação da Constituição Federal

Governos precisam ter respostas. E eles têm. Não necessariamente respondem a fundo, mas calados não ficam. No exercício de suas funções no Executivo, os governantes praticam aquilo que fazem sob treinamento nos debates eleitorais. Recorrem ao verbo como arma e vão tocando o barco. As pesquisas mostram o que arde e levam-se os bálsamos. Para cada questão um argumento em forma de projeto ou programa em andamento. Ainda que seja um piloto, apenas uma experiência pontual sem nenhum impacto relevante na realidade dos números.

Números. Em se tratando deles, o importante é mirar nos percentuais. Seja nas reduções, seja nos aumentos. Quedas nos índices negativos são gasolina para discursos e campanhas. Subidas em desempenho idem. Mas evitam os dados absolutos. Aqueles a traduzir o cenário da vida real. Na segurança, os homicídios caem, mas a quantidade de cadáveres assusta. No turismo, o País bateu recorde no quadrimestre com 4,4 milhões de visitantes, mas França e Espanha atraem mais de 100 milhões no ano. Por esta razão, a parte antipática fica para o jornalismo. Entrar nas entrelinhas. Fazer as perguntas incômodas. Provocar respostas para além do que ensaiam.

O balanço vazio das redes

A avalanche de inserções dos gestores públicos nas redes sociais gera a falsa sensação de dinamismo, de atividade incessante e, sobretudo, de volume de trabalho. Brasil afora, o dress code compõe. Tem coletinho de todas as cores. Dão fumos de ocupado. Aliás, eles estão nas araras do legislativo também. Mas, qual nada! É edição pura. As entrevistas coletivas de outrora viraram lives. Muitas delas. Nas tais transmissões ao vivo, as perguntas são as que se quer responder. Não há contraponto.

Tragédia de situação

A comédia de situação, ou melhor, a tragédia, não é encenada apenas por quem está no Poder. Habita a oposição também. Falta consistência, falta cerimônia nas articulações e nas concessões em nome dos projetos de poder. Vira e mexe nas conversas informais, gente eleita e não eleita se refere aos mandatos como negócios. Ser parlamentar com emendas Pix é mais negócio do que ser ministro com orçamento contingenciado.

O Judiciário, o Ministério Público e o entorno, em frequentes ocasiões (não são todas e nem todos), dão de ombros para o mundo lá fora, atentos ao bem estar de si. Os ensolarados dois meses de férias por ano e as nomeações cruzadas - nas quais parentes ocupam cargos sem nepotismo aparente - são a síntese dessa indiferença.

Diante da desgraceira, ainda há quem não entenda como os poderes paralelos foram se instalando. Ora nas próprias forças policiais, ora nas forças armadas - por meio de células golpistas - ou nas facções criminosas, cujas barbatanas decerto têm prolongamentos nos três poderes. Os vácuos não se demoram. Tudo é muito desafiador e convida a desistir. Eles contam com isso.

BURACO DA ESTRADA É MAIS EMBAIXO

Conclusões do TCE irritam técnicos da SOP

Foto: AurÉlio Alves Estradas do Ceará Na imagem, vacas na na CE-375 em direção Solonópole;TCE apontou fiscalização falha por parte da SOP e houve reação de técnicos

As equipes de técnicos da Superintendência de Obras Públicas do Estado (SOP) não digeriram as conclusões do estudo feito pelo Tribunal de Contas do (TCE) sobre a qualidade da fiscalização das obras de estradas. O veredicto do estudo foi trazido pela Coluna na edição do dia 11 passado. Em suma, o processo relatado pela conselheira Onélia Leite Santana, em sessão virtual de julgamento, disse que o monitoramento das obras rodoviárias no Ceará é frágil e precisa mudar. Chamou a atenção a deficiência crítica na estimativa de tráfego durante a vida útil das rodovias analisadas e elevados percentuais de desconto contratual em comparação ao orçamento base. O TCE viu coisas estranhas. Até ensaios em obras feitos em quantidade menor do que o obrigatório na hora de receber o serviço concluído. Traduzindo: negligência. Mas para técnicos da SOP, o buraco nessa estrada é mais embaixo. Há muitas queixas ainda sobre a Era Quintino. O ex-superintendente Quintino Vieira comandou por oito anos, ao longo da Era Camilo, e deixou uma imensa cratera de insatisfeitos. Ninguém assume, mas queixam-me muito do planejamento e modelo de fiscalização. Entrou Valdeci Rebouças, mas depois de quase dois anos boa parte da equipe do antecessor nem foi para o acostamento.

CHAMADA PÚBLICA

Enel investe R$ 6 milhões em sete projetos de eficiência

Com um total investido de R$ 6 milhões, a Enel Ceará bateu o martelo sobre o resultado da Chamada Pública de Eficiência Energética de 2024. Entre os aprovados estão projetos para eficientização de iluminação, condicionamento ambiental, geração de energia e refrigeração, a serem executados nos próximos meses. Em iluminação pública, passaram projetos das prefeituras de Itaiçaba e Caririaçu. Na lista também estão a Sociedade de Assistência e Proteção à Infância (Sopai), Legião da Boa Vontade (LBV), PRF-CE, Funece e o Hospital do Exército. Com a finalização dos setes projetos, a economia de energia deverá chegar a 1.6 mil MWh/ano. Em Itaiçaba, por exemplo, serão substituídas 773 lâmpadas por modelos LED.

POR QUE?

Rigor do MEC com o EaD ignorou veterinária

A importante decisão do Governo Federal - leia-se Ministério da Educação - de barrar o ensino a distância para lista de cinco cursos da área da saúde - Medicina, Direito, Odontologia, Psicologia e Enfermagem - e apertar o rigor com outros tantos deixou de lado, de maneira inusitada, os cursos de medicina veterinária. O Conselho Federal (CFMV) não se conforma, o que é compreensível. Na semana passada, o Cade aplicou multa contra o Conselho por travar registro de novos profissionais de cursos EaD. A propósito, é necessário que o rigor não se confunda com a satanização do EaD. O Brasil são vários e a modalidade quando bem adotada gera impactos positivos.

ARQUITETURA E ENGENHARIA

ExpBrasil abre operação em São Paulo

O escritório cearense de arquitetura e engenharia ExpBrasil abriu operação em São Paulo. É algo que já vinha rodando no formato de parceria com a S A (Saraiva Associados), com sede na Capital paulista, mas com matriz em Lisboa. O sócio da ExpBrasil, Gustavo Amorim, conta que no final do ano passado chegaram a um acordo de sociedade. Foi ampliado o atendimento conjunto em arquitetura e foi adicionado engenharia no formato de projeto integrado. Chega com carteira. A sociedade foi estratégica para atendimento ao Sesi, já atendem o Hub de Incorporação - com 20 incorporadores - e fareja o setor de saúde. Em tempo: Gustavo participou como palestrante do BIM Fórum Conference Brasil, evento sobre Modelagem da Informação da Construção.

LETREIRO

Sobre a liberdade do mau gosto no Abolição

Foto: JOSÉ HISSA Letreiro desrespeita conjunto arquitetônico desenhado por Sergio Bernardes

Dodora Guimarães, curadora da obra do artista plástico cearense Sérvulo Esmeraldo, subscreve a crítica feita pelo arquiteto e professor aposentado da UFC José Hissa. Ele foi tema da Coluna de sexta-feira e deu entrevista na rádio O POVO CBN sobre o quão infeliz foi a decisão de instalar um letreiro imenso com a palavra Liberdade, em pleno conjunto arquitetônico tombado do Palácio da Abolição. "Desrespeitoso igualmente a 'exposição' de artefatos tridimensionais sob a linda área sob o imponente Mausoléu (agora ex-mausoléu de Castelo Branco)". Dodora chama de "uma ação de gosto duvidoso realizada com dinheiro público". E adverte: "Dinheiro que falta para a preservação de obras de arte públicas".

Horizontais

Leroy faz 10 anos em Fortaleza - A operação da Leroy Merlin em Fortaleza, a primeira no Nordeste, completa 10 anos em 2025. Ao todo, a equipe da filial é formada por mais de 250 profissionais e figura entre as 10 unidades com maior faturamento do País, com um resultado de R$ 230 milhões em 2024. Nos últimos anos, a unidade recebeu um investimento de R$ 4 milhões. Este ano abriu Brasília e Bauru. Nesta última, em um novo formato: a primeira loja compacta.

Vida após o aço - O ex-presidente da outrora Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), hoje ArcelorMittal Pecém, Sérgio Leite, hoje atua no Grupo Sereng e Tecnokor como membro dos conselhos de administração. Ele também é sócio-diretor na SGL Consultoria Empresarial sócio da Naturalle Indústria, Comércio e Exportação.

Cartaz - O Cine São Luiz está aniversariando e na próxima sexta-feira, 30, às 19h, serão exibidos os vídeos "Antes do fim" e "Reinauguração do Cine Teatro São Luiz", ambos dirigidos pelo cineasta, médico e muito querido Glauber Paiva (o pai).

Dor de cabeça - Lugar mais adequado só o Palácio do Planalto. Na noite de sexta-feira, o Congresso Nacional recebeu a projeção de frases em apoio ao Dia Nacional de Combate à Cefaleia (19 de maio) - uma doença sem cura que é a principal causa de incapacitação das mulheres. Uma ação da campanha "Maio Bordô", promovida pela Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBCe).

Bets impactam inadimplência nos condomínios - A inadimplência da taxa de condomínio no Brasil subiu em março e atingiu 6,80%, na média nacional. O valor é o maior dos últimos 10 meses, segundo levantamento realizado pela Superlógica. São carimbados como inadimplentes, boletos que estão há mais de 90 dias vencidos. Já em relação a fevereiro deste ano, o índice apurado pela Superlógica foi de 5,96%. O menor percentual dos últimos 12 meses foi registrado em dezembro de 2024: 5,76%. A base de dados é composta por cerca de 300 mil condomínios de todas as regiões. Os maiores índices são no Norte (8,60%), seguido do Centro-Oeste (6,59%), Nordeste (6,03%), Sudeste (5,68%) e Sul (4,83%). O diretor de Crédito do Grupo Superlógica, João Baroni, cita três motivos: o aumento da inflação,a taxa de juros e as bets. "São fatores que reduzem o poder de compra da população e, consequentemente, aumentam a inadimplência" A prioridade ficam sendo despesas mais caras, como cartão de crédito, aluguel, empréstimos e cheque especial.

Veículos - As vendas do Novo Hyundai KONA Hybrid começam dia 5 de junho em todo o Brasil. Equipado com motorização híbrida, amplia o portfólio de veículos eletrificados da marca coreana, recentemente renovado com o IONIQ 5, 100% elétrico. Começa em R$ 214.990.