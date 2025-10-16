Ceará cria 10 mil vagas na construção de janeiro a agosto

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 19-08-2024: Novas tecnologias construtivas aplicadas em obras de construção civil no Ceará. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Entre janeiro e agosto deste ano, foram criadas 10.329 vagas formais, o dobro das registradas em igual período de 2024 na construção civil no Ceará. O resultado coloca o estado entre os que mais impulsionaram o mercado de trabalho no Nordeste, com destaque para Fortaleza, que abriu 5.881 novos postos no intervalo. Foi o maior número entre as capitais da região.

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), Renato Correia, define o momento do Ceará como um "ciclo virtuoso". Em agosto, o setor empregava 88,6 mil trabalhadores com carteira assinada no Estado, alta de 7,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior. A construção de edifícios responde por quase metade desses empregos (43,4 mil). E não foram só os arranha-céus que cresceram - muitas vezes de maneira violenta, com os paredões dos superprédios. O segmento foi o que mais subiu no período, com avanço de 10,1%.

No período janeiro-agosto, as vagas na construção aumentaram 51,9% em comparação com 2024. O número de contratações em obras de edifícios saltou 245%, na leitura da Cbic, reflexo direto do aumento na demanda habitacional e do aquecimento do mercado imobiliário local. As vendas residenciais também acompanharam o momento. No primeiro semestre, foram comercializadas 5.507 unidades em Fortaleza, crescimento de 31% frente ao mesmo intervalo do ano passado.

700 MIL CHIPS

Brisanet declara mais 56 mil clientes

A Brisanet declara em setembro crescimento de 56,5 mil novos clientes, ultrapassando a marca de 700 mil chips ativos. A cobertura móvel da operadora cearense, com sede em Pereiro, está em 296 municípios, alcançando 14,3 milhões de pessoas. Os investimentos em infraestrutura somaram mais de R$ 485 milhões no primeiro semestre.

SETEMBRO

Carros usados têm breque na desvalorização

A desvalorização dos carros usados no Ceará perdeu potência em setembro. É o que mostra o Índice Webmotors, Segundo o indicador mensal, a categoria registrou depreciação de -0,507% no mês, diminuindo a retração no estado em 0,009 ponto percentual em relação a agosto, quando o recuo havia sido de -0,516%.

A retração identificada no Ceará foi maior quando comparada com a média nacional. Os usados tiveram em setembro desvalorização de -0,477%. Em agosto, o índice nacional havia sido de -0,408%. "A desaceleração no Ceará reforça uma tendência de estabilização, após meses de depreciação mais forte.

Esse movimento pode estar relacionado a ajustes na oferta e demanda, além de fatores econômicos que influenciam consumidores e concessionárias", avalia Mariana Perez, CPO (diretora de estratégia) da Webmotors.

Foto: DANIEL GALBER Silvonei José participou de entrevista na O POVO CBN

VATICANO

"Voz do papa" faz ponderação sobre padres midiáticos

O jornalista Silvonei José, diretor responsável do Programa Brasileiro da Rádio Vaticano - Vatican News- e intérprete dos papas para o português desde São João Paulo II, diz que cada sacerdote dispõe de um dom dado por Deus, no entanto, é necessário que estejam atentos para evitar que a mensagem divina seja ofuscada pelo mensageiro.

"Tem uma única questão que me preocupa: quando o mensageiro é maior que a mensagem. Aí nós temos uma bola fora, é bola oito matada porque nós perdemos o norte, a direção", disse ontem na rádio O POVO CBN. E você, pensou em qual padre midiático diante dessa opinião?

ESTUDANTES

Mais 3 mil CNHs populares custam R$ 4,5 milhões

Programa que beneficiou mais de 180 mil pessoas desde sua criação, em 2009, a CNH Popular foi ampliada com mais três mil vagas para estudantes de graduação e ensino técnico de instituições públicas estaduais e federais. O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou, com aporte de R$ 4,5 milhões. Tirar a carteira tem um custo pesado para muita gente e é supersimpático dar.

Horizontais

FB azul - Tales de Sá Cavalcante diz que a unidade Eusébio da rede de ensino é a mais rentável de todas. A mais novata, a filial Crato, ainda está com nota vermelha, mas ele disse que logo vai passar.

MEC baby - Cristovam Buarque defende que o Governo tenha um ministério da educação básica. Para ele, ex-ministro da Educação no primeiro Lulado, hoje o MEC não tem como mirar além da Academia. Ele palestrou no almoço do Lide Ceará ontem.



