FM Rodrigues é próxima só no que interessa

Foto: Luciano Cesário/Rádio O POVO CBN 7 DE MARÇO DE 2024 Caminhão da FM Rodrigues causou a morte de dois passageiros de ônibus

A concessão dos serviços de iluminação pública e da rede de semáforos de Fortaleza, contrato para mais de R$ 4 bilhões e com vigência de 15 anos, renova por uma década e meia a relação com uma empresa daquelas que não têm nenhum trânsito com a Cidade. A FM Rodrigues abriu uma base, por meio de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), conforme manda o edital, mas é um exemplo de empresa distante.

Incêndio atinge galpão de empresa de iluminação

Assim, distante em termos. É próxima naquilo que interessa. A companhia presta serviços semelhantes em Manaus, Teresina, São Paulo e Cuiabá. Onde chega, arruma parceiros locais. É um jeito de facilitar a vida. Muito comum em diferentes ramos.

No Mato Grosso, no ano passado, o consórcio Unicoba FM Rodrigues venceu a disputa para a modernização da iluminação pública no Mato Grosso, o chamado MT Iluminado. Contrato no valor aproximado de R$ 88 milhões. Foco na substituição de lâmpadas convencionais por lâmpadas LED, além de melhorias na infraestrutura de iluminação pública.

Acidente com dois mortos

A FM Rodrigues é a empresa paulistana da qual um caminhão causou em Fortaleza a morte de duas pessoas a bordo de um ônibus, na madrugada do dia 7 março de 2024. Um caminhão-guincho da empresa colidiu com a traseira de um ônibus de transporte coletivo (linha 815 - Tancredo Neves/Papicu/Messejana).

Mas nada mudou

O cesto de elevação do caminhão atingiu a parte de trás do ônibus. O guindaste rompeu o vidro traseiro do coletivo e entrou no veículo, atingindo os passageiros. Duas pessoas que estavam no ônibus morreram no local ou logo após o resgate. Elas ficaram presas entre as ferragens. Outras três ficaram feridas.

A FM Rodrigues lamentou o ocorrido, prestou solidariedade aos familiares das vítimas e informou que abriu um processo interno para apurar as circunstâncias do acidente. Nada mais se falou e, tampouco, a empresa do contrato de R$ 4 bilhões se dispôs a rever a sua relação com a Cidade.

MEDICINA

Especializações de fim de semana

A propósito do tema da Coluna passada "Médicos especialistas, em termos", um médico-leitor afirma: "o problema é que algumas sociedades médicas afrouxaram a comprovação de experiência, bastando uma declaração assinada por um sócio ou por serviço informando que ele exerceu a especialidade por x anos". Não há fiscalização para checar a real capacidade do serviço. "Assim nos últimos anos surgiram figuras com título de especialista em cardiologia que nunca pisaram em um serviço de cardiologia estruturado". O mercado serve hoje uma série de pós-graduações de final de semana e cursos preparatórios para as provas. Um alento, a Sociedade de Cardiologia do Ceará criou uma comissão para identificar e denunciar as tais figuras.

KICK OFF NO NORDESTE

Franquia bilíngue abre em Fortaleza e São Luís

A Ways Bilingual School, rede de franquias bilíngues do grupo Arco Educação, começa o ano com duas novas unidades no Nordeste: uma em Fortaleza e outra em São Luís. Marca a chegada da marca à região. O plano de investimentos da rede já ultrapassa R$ 35 milhões. A rede projeta o lançamento de 50 novas escolas nos próximos cinco anos. Em Fortaleza, onde nasceu a Arco, a Ways abre sua segunda escola no País — a primeira fora de São Paulo. Dá o pontapé inicial dia 20 e declara ter mais de 150 matrículas. Já em São Luís, a inauguração está programada para março.

E OS APP?

Prefeitura cria infra para quem trabalha por aplicativo

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) inaugura nesta segunda-feira, 12, a primeira Paradinha, espaço de apoio para quem trabalha com aplicativos - para entrega ou transporte de passageiros. Era promessa de campanha do prefeito Evandro Leitão (PT). Fica sob o viaduto da Santana Júnior com Santos Dumont. Tem área de convivência e descanso, banheiros, bebedouros e totens para carregamento de celulares e calibrador de pneus. A Prefeitura não menciona apoio alguma das gigantes de aplicativo no serviço, uma tarefa que deveria ser delas, aliás.

TALO

Apodi usa carnaúba para gerar energia

A Cimento Apodi desenvolve, em Jaguaruana, vizinho à sua fábrica em Quixeré, um modelo de negócios que transforma os talos da carnaúba em biomassa. Começou em 2018. São aproveitados resíduos (palha) da safra da carnaúba - espécie abundante no Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte - para transformar em fonte de energia renovável.

SEDA

Setor têxtil feliz com Acordo Mercosul-UE

A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) está muito satisfeita com a aprovação do acordo Mercosul e União Europeia. Para o setor têxtil e de confecção brasileiro, vê no acordo múltiplas oportunidades.

1. Expansão do comércio de bens manufaturados e têxteis com países que possuem práticas justas de comércio;

2. Aumento de investimentos e cooperação tecnológica;

3. Cooperação na área de sustentabilidade. Maior proximidade do bloco europeu nas discussões sobre regulamentos voltados para o setor têxtil e de confecção que vem avançando;

4. Diálogo cultural e fortalecimento de setores criativos;

5. Qualificação e desenvolvimento de pessoas.

horizontais

Pouco para quem recebe - A Confederação Nacional de Municípios (CNM) realizou uma projeção de impacto do reajuste do salário mínimo nacional para as prefeituras este ano. Com o salário mínimo passando de R$ 1.518 para R$ 1.621, um acréscimo de R$ 103, a CNM estima um aumento de R$ 4,28 bilhões nas despesas de pessoal ativo das prefeituras até o final de 2026.

Ternura - O Complexo Ternura, do grupo Anjo da Guarda, também com as funerárias Paz Eterna e Anjo da Guarda, é hoje regional. Tem centros de velório, cemitérios próprios e floricultura com produção de flores. Hoje está em municípios do Interior do Ceará, além de Pernambuco, Bahia, Piauí e Maranhão. Ao todo, são cerca de dois mil funcionários — 42 deles exclusivamente na unidade Ternura, na Aldeota.

Gratuito - A Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), em parceria e com financiamento do Banco do Brasil e Tesouro Nacional, lançou a pós-graduação em "Contabilidade ao Setor Público" gratuita.

Na bomba - O Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento sobre comportamento de preços das transações realizadas nos postos de combustível em todo o País, aponta que os preços médios do etanol e da gasolina registraram alta no acumulado de 2025. Entre janeiro e dezembro, o etanol apresentou aumento de 4,61%, enquanto a gasolina teve variação positiva mais moderada, de 0,48%.

Na média - Em janeiro de 2025, o etanol era comercializado, em média, a R$ 4,34, valor que chegou a R$ 4,54 em dezembro. Já a gasolina passou de um preço médio de R$ 6,31 no início do ano para R$ 6,34 ao final do período.

