Cuidados que fazem a diferença

Foto: Samuel Setubal George Lima, do Solidariedade, abriu a série de perfilados

Desde a sexta-feira, 9 de agosto, as páginas de Política do O POVO vêm publicando os perfis dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza para o pleito 2024.

A estreia foi com George Lima (Solidariedade) na página 8 do impresso. Na edição seguinte, dia 10, uma dupla: Técio Nunes (Psol) e Chico Malta (PCB). Dois dias depois, na segunda-feira, 12, foi a vez da manchete de página: "Quem é Eduardo Girão? Conheça o candidato do Novo".

Internamente, fiz a indicação em comentário enviado a funcionários do Grupo: "no sábado, 10, foram publicadas as trajetórias de Técio Nunes e Chico Malta. Seria bom um QR Code para os anteriores. Pode ter leitor que tenha visto apenas a edição de hoje e não entenda o espaço dado ao Eduardo Girão".

E assim foi dada a sequência: na terça-feira, 13, as trajetórias de Evandro Leitão (PT) e de Zé Batista (PSTU); na quarta-feira, 14: "Quem é André Fernandes? Conheça o candidato do PL"; e no feriado de quinta-feira, 15, o perfil de José Sarto (PDT).

Eis que na quinta-feira, 15, o professor de Educação Física, mestre em Educação Especial e membro do Conselho Consultivo de Leitores 2024, Vicente Cristino, questiona: "Não sei se o jornal vai fazer com uma matéria dessa com todos os candidatos, na minha visão deveria fazer com todos em uma única edição, dentro do mesmo formato, tamanho da foto e da matéria, mostrando que o jornal não está apoiando (algum) candidato, mostrando imparcialidade. Por que o primeiro foi José Sarto?".

O estranhamento foi, mais uma vez, reforçado e compartilhado internamente. Como era de esperar, os leitores não têm o dever e podem não ter o hábito de conferir edição por edição, daí a importância de, ao se tratar de uma série, deixar claro o propósito do veículo. Assim como o conselheiro, quantos outros não tiveram a mesma sensação, seja no sexto dia de publicação, seja no segundo?

Uma simples ventilação (texto que pode ser inserido por meio de frases ou números, por exemplo) ou mesmo um cronograma, detalhando as datas e os respectivos perfis, resolveria a questão e não suscitaria dúvidas ao leitor.

Ainda assim, no dia seguinte, na sexta-feira, 16 (mesma data do fechamento desta coluna), o nono perfil foi apresentado. Desta vez, do candidato do União Brasil, Capitão Wagner, sem nenhuma indicação de textos semelhantes relacionados aos demais candidatos.

Em período destinado a campanhas eleitorais, tudo é maximizado e passa a ser motivo para especulação e deduções equivocadas. O cuidado ao apresentar os conteúdos faz toda a diferença. Fica o alerta para os próximos dias e pautas.

Debates em alta

Os debates políticos são sempre aguardados pelos mais diversos públicos envolvidos. Os eleitores observam as performances dos candidatos; os jornalistas e veículos de comunicação garantem páginas, colunas, "feeds" e áudios de repercussões; e os assessores e demais equipes envolvidas têm a oportunidade de mostrar seus pontos fortes e medir o que pode ser alterado a tempo.

É assim seja qual for o âmbito. Como esquecer o fatídico debate entre Trump x Biden, que culminou na desistência do democrata? No cenário nacional, a troca de insultos entre Guilherme Boulos (Psol) x Pablo Marçal (PRTB) garantiu o protagonismo de ambos em tudo quanto é mídia. Já em Fortaleza, até o momento, foi apenas um debate, o da Band, ocorrido na quinta-feira, dia 8, mas já suficiente para render uma série de pautas, manobras e definições.

Observando o cenário estadual, a rodada de debates a ser promovida pelo Grupo de Comunicação O POVO terá início nesta semana. Os três primeiros ocorrerão no Cariri, mais precisamente nos dias 20, 21 e 22 de agosto, às 17 horas, em Juazeiro do Norte (CE).

Os debates deverão contar com as presenças dos prefeituráveis de Crato, Juazeiro e Barbalha, conhecida como Crajubar, sendo terça, 20, com os candidatos de Barbalha; no dia 21 com os postulantes a prefeito de Crato; e fechando a série, com os concorrentes à Prefeitura de Juazeiro do Norte.

A mediação será do jornalista Luciano Cesário e a transmissão ao vivo ocorrerá pela Rádio O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e pelo canal do O POVO no YouTube.

Já os embates com os candidatos de Fortaleza, Caucaia e Eusébio ficarão para a semana seguinte, nos dias 27, 28 e 29, respectivamente.

Conteúdos de sobra para serem avaliados pelos públicos.

Por falar em Cariri

Em matéria publicada no portal O POVO, na última quarta-feira, 14, foi informada a realização da mostra "esse É Sérvulo Esmeraldo", a ser inaugurada no próximo sábado, 24 de agosto, no Centro Cultural que leva o nome do artista, no Crato.

Para além da exposição, a matéria anuncia a produção de um caderno especial de oito páginas a ser veiculado nesse sábado, 17 (lembrando que a coluna foi fechada na sexta, 16), no Vida & Arte.

Segundo o texto, o material reúne entrevistas com pesquisadores, curadores, socióloga e outros profissionais. A influência do Crato, a atuação e o reconhecimento internacional de Sérvulo também foram pautados.

Uma homenagem mais que merecida ao multiartista, que completaria 95 anos em 2024 e sempre teve uma ligação íntima e direta com O POVO, assim como sua esposa, a artista visual Dodora Guimarães, curadora da exposição e ex-integrante do Conselho Consultivo de Leitores do Grupo.