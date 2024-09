Eleições: equilíbrio e cautelas

Foto: Reprodução O Agregador de Pesquisas eleitorais é uma das novidades

Daqui a uma semana, no dia 6 de outubro, eleitores de todo o Brasil - exceto Distrito Federal - vão às urnas para escolher seus representantes nas Prefeituras e nas Câmaras de Vereadores. Se em algumas capitais, como Recife, por exemplo, o cenário está praticamente definido, em Fortaleza e em outras cidades cearenses os resultados ainda são uma incógnita.

A cobertura jornalística não fica restrita à editoria de Política. Para além do factual, no dia da eleição, o antes também envolve as demais áreas da Redação, assim como todas as plataformas. Vide o caderno Vida & Arte, de 24 de setembro, que apresentou os quatro candidatos mais bem posicionados nas recentes pesquisas. Excetuando André Fernandes, do PL, que não fez o envio das respostas, os outros três - Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) - responderam às mesmas três perguntas relacionadas à área cultural da Cidade.

Em Economia, o leitor também conferiu o que foi dito por candidatos da Capital em encontro promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL de Fortaleza). No decorrer do mês de setembro foram recebidos na instituição os candidatos do PT, do Novo, do União Brasil e do PDT. Cada um recebeu o "Manifesto do Comércio", contendo as demandas do varejo.

Em tempo: de acordo com matéria publicada no O POVO, no dia 18 de setembro, "inicialmente, a previsão era a de que o candidato André Fernandes (PL) tivesse participado, no último dia 10, da série de sabatinas promovida, o que acabou não ocorrendo. Conforme a CDL Fortaleza, o postulante alegou questões de agenda para justificar a não participação na iniciativa".

A programação geral da cobertura do Grupo de Comunicação O POVO foi anunciada no dia 2 de agosto, em reportagem de página dupla. O título destacava: "O POVO terá pesquisa em quatro municípios e fará debates em seis". Já o abre (escrito abaixo do título) acrescentava: "Haverá ainda sabatinas com todos os candidatos de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, até três horas de cobertura política ao vivo todos os dias nas redes sociais, podcast, newsletter, canal no WhatsApp, além de novos colunistas que analisarão o cenário eleitoral a partir dos municípios do Interior".

Há poucos dias, um acréscimo: o Agregador de Pesquisas Eleitorais, disponível no OP+ . A ferramenta apresenta as tendências eleitorais para 2024 nas principais cidades brasileiras, por meio de gráficos interativos.

As sabatinas e os debates incluem o programa O POVO News, o podcast Jogo Político e as rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri. De todas as etapas previstas, estamos em meio às sabatinas com os candidatos de Fortaleza, que devem seguir até a próxima quarta-feira, 2. De todos os nove postulantes, André Fernandes foi o único, até agora, a não comparecer ao programa O POVO News.

Questionamentos

Debates costumam ser palco de conflitos. No caso do Debate do O POVO, em Fortaleza, dia 27 de agosto, além dos "memes" repercutidos nacionalmente, a ausência do candidato Eduardo Girão (Novo) foi motivo de recorrentes indagações de leitores.

A justificativa foi constantemente divulgada por meio de matérias, notas, releases e noticiário nas rádios: "Foram convidados para participar dos debates do O POVO aqueles de partidos, de federações ou de coligações com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, conforme prevê o art.46 da Lei 9.504/1997 e o § 1º do art. 44 da Resolução n. 23.671/21 do Tribunal Superior Eleitoral. Foram convidados os que alcançaram esse número até o dia 20 de julho".

Vale lembrar que, semanas depois, Girão participou, unicamente, do primeiro bloco do debate promovido pela TV Otimista e foi expulso no intervalo, diante de decisão judicial.

A propósito: tanto Eduardo Girão como os candidatos do PSTU (Zé Batista) e PCB (Chico Malta) integram a lista de sabatinas da O POVO CBN e do O POVO News, assim como as ações promovidas pelas mídias sociais ao apresentarem os nove candidatos à Prefeitura de Fortaleza e um vídeo com cada um respondendo como "qual seria sua comemoração caso ganhem a disputa pela Prefeitura de Fortaleza?". Por falar em mídias sociais, conteúdos também merecem destaque: qual a função de um vereador, checagem de notícias e outros.

Ainda sobre os espaços cedidos, outra pauta despertou a atenção de leitores. Na última segunda-feira, 23, por exemplo, a integrante do Conselho Consultivo de Leitores, a advogada Mabel Portela, questionou: "Não houve manifestação do André Fernandes no jornal de hoje. Faltou o contraditório, tanto na coluna do Carlos Mazza quanto na matéria do Vitor Magalhães, em Política. Por mais que tenha saído na edição de ontem, domingo, penso que na de hoje deveria haver. A gente lê o jornal todo dia, mas nem todo mundo lê…. O que é uma lástima", apontou.

A conselheira se refere à nota principal da coluna Vertical intitulada "Juiz mantém vídeo de Wagner contra André" e à matéria "André x Wagner: Entenda como a disputa por votos da direita colocou ex-aliados em pé de guerra". Já na edição de domingo, 22, a maior parte da página 22 foi dedicada ao ato realizado por Fernandes junto ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), no bairro Conjunto Ceará.

A conselheira tem razão ao indicar que nem todo leitor confere todas as edições. Entretanto, neste caso específico, a presença de Fernandes na sabatina no O POVO News, por exemplo, seria um bom espaço para mostrar suas versões dos fatos.

Presenças e ausência

Nessa semana, duas presenças e uma ausência foram motivos de questionamento por parte dos leitores. A primeira foi a longa entrevista com o ministro Camilo Santana (PT) na O POVO CBN. "Tem sido recorrente a presença do Camilo na rádio...sem falar que ele passou boa parte do tempo (da entrevista) elogiando o (candidato) Evandro", indicou um ouvinte.

A outra foi a do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Na edição de quarta-feira, 25, foi publicada, na coluna Vertical, uma foto dele junto à presidente e publisher do O POVO, jornalista Luciana Dummar. O registro, segundo a nota, é resultado de uma visita institucional.

Na mesma edição, em Economia, foi informada a lista de artistas a se apresentarem na próxima festa do Réveillon de Fortaleza. Roberto Cláudio esteve na solenidade de anúncio, ocorrida na recém-inaugurada Ponte do Ingleses. Sim, o questionamento veio: "Política não publicou? O POVO não questionou?" De fato, por que ele estava na solenidade? Estava como, com que cargo? A editoria foi perspicaz ao trazer o calendário de anúncios das últimas edições da festa. Até então, as atrações nunca haviam sido divulgadas com tamanha antecedência.

Ambos os leitores têm razão. Presenças, ausências e registros exigem cautela e equilíbrio, ainda mais em período eleitoral.