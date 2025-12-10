Fala do vice-prefeito de São Paulo expõe necropolítica

Foto: Paulo Guereta/Secom/PMSP Vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello Araujo (PL)

No último domingo, 7, ocorreram manifestações em diferentes capitais brasileiras com o mote "Mulheres Vivas". Os protestos tinham o intuito de visibilizar e politizar a epidemia de feminicídios que assola nosso país. A mobilização nacional reuniu políticos, famosos e anônimos.

Em São Paulo, estima-se que 9,2 mil pessoas estiveram reunidas na Avenida Paulista para protestar. É cada vez mais recorrente a presença de mulheres nas ruas protestando contra ataques e retrocessos aos seus direitos.

Em 2018, as mulheres foram às ruas reunidas em unívoco pelo #EleNão. O movimento era uma declaração aberta de rechaça à candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais recentemente, em 2023, mulheres protestaram contra a violência política de gênero empunhando a insígnia “Elas ficam”, em alusão ao risco de cassação por suposta quebra de decoro de 06 deputadas federais.

A mobilização da sociedade civil contrasta, de forma veemente, com a letargia e omissão programada do Congresso Nacional em discutir e levar a votação pautas como o fim da jornada 6x1 que beneficiaria, principalmente, as mulheres, dado que é sobre os ombros femininos que pesam os trabalhos domésticos e de cuidado, o que acarreta duplas e até triplas jornadas.

No que concerne estritamente aos direitos das mulheres é flagrante os conchavos políticos arquitetados com o objetivo de viabilizar o voto de medidas que prejudicam as mulheres, a exemplo do chamado PL do estupro, que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio.

É nessa mesma concepção que emergiu a proposta de reduzir a cota de gênero na política ocorrida ano passado.

Violência política de gênero tem múltiplas faces

Os ataques avançam por dois motivos. Primeiro, pela baixa representatividade das mulheres no parlamento, atualmente temos 18% de presença feminina na Câmara dos Deputados e 19% no Senado Federal.

Paralelamente, à pífia presença feminina, temos que lidar com barreiras culturais erguidas por deputadas e senadoras que embaraçam os avanços na agenda feminina.

Já se tornou um clichê afirmar que o congresso atual é o pior da história do Brasil. Essa afirmação torna-se mais vívida quando analisamos a política sob um recorte de gênero, dada à misoginia quase institucionalizada que paira sob o Congresso Nacional. Um fato ocorrido muito recentemente demonstra de forma cristalina o descaso aos direitos das mulheres, incluindo o direito à vida.

Em entrevista, o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello Araujo (PL), ao ser questionado acerca do aumento do número de feminicídios respondeu afirmando que “a pauta de hoje é a anistia”.

A fala do vice prefeito é uma demonstração de como o preconceito e a discriminação sofrida por mulheres cotidianamente acaba por naturalizar a hierarquização de vidas humanas, segundo critérios de classe social, gênero e cor. A hierarquia aponta quais vidas podem ser descartadas.

Podemos analisar o descaso público com a morte de mulheres como expressão da necropolítica. O pronunciamento do Coronel Mello (PL) é prova inconteste do desvalor da vida humana e também revela que no jogo político as preocupações estão voltadas para a sobrevivência política de algumas lideranças partidárias e interesses eleitoreiros de grupos que querem se perpetuar no poder.

