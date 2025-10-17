Mais conhecimento para quem se garante

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-05-2025: Feira do conhecimento celebra o conhecimento do Ceará (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

A Feira do Conhecimento 2025 foi lançada. É oficial e o tema é “Planeta Água: a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”. Ganha pontos extras ao forçar o entendimento de que tecnologia é boa, mas aplicada aos problemas reais, é ainda melhor.

A Feira tem a gerência da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), e acontece de 6 a 8 de novembro. É, portanto, bem aí. Acontece no Centro de Eventos do Ceará e a entrada é gratuita, então só depende de você querer, para ter acesso ao conjunto de inteligências desenvolvido. Um conjunto que não é pequeno.

Detalhe que não é mero detalhe: é fundamental sabermos que esse conhecimento é sempre associado ao empreendedorismo, movimento mais que necessário para fazer avançar economicamente as pessoas e o próprio estado.

O público terá acesso a 200 expositores e 80 horas de programação gratuita. Tem competições, atividades interativas, games e robótica. O Labomar (UFC) participa diretamente em função do Planeta Água. E a cereja do bolo, que é o Ceará Awards - um prêmio para quem se garante.

Como diria Caetano

O nome do programa é Inova+ Invest Nordeste e quer trabalhar capacitação, aceleração, conexões e acesso ao capital. É muita coisa para abraçar, porém o acréscimo da palavra “invest” traz a expectativa de ajuda em um dos grandes gargalos e sonho de toda startup: aporte de capital. Ideias boas sobram, ousadia também.

Capital humano, vamos nos superando e lutando, como sempre foi. Mas a grana que ergue e destrói coisas belas, ainda é a dor. Mentoria é fundamental? Com absoluta certeza, porém é preciso chegar na “formação prática de capital” conforme promete o programa, que a propósito é ligado à Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP). O lançamento será em novembro, o que é bem aí.

Internet Livre

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) proposta pelo deputado Léo Suricate (Psol), que reconhece a internet como direito fundamental, equiparando-a a serviços essenciais como água e energia elétrica.

Na prática, os poderes estaduais precisarão ter um olhar público para o acesso à rede. Haverá projetos que abordem mais e mais democratização, além de inclusão digital. Isso reforça letramento, serviços, empreendedorismo e outros.

IA contra a fome

Ainda sobre tecnologia aplicada aos problemas reais. Uma ferramenta de IA criada pelo Pacto Contra a Fome faz parte da campanha "Jogue Contra o Desperdício”. A campanha é nacional porque há muita gente com fome. E muita gente desperdiçando alimentos.

A ferramentas de conscientização a TIA, uma assistente virtual disponível gratuitamente no WhatsApp, ajuda a reduzir o desperdício de maneira simples, com sugestões de receitas criativas com os ingredientes que as pessoas já têm na geladeira ou despensa, fazendo cálculo de quantidades certas de comida para evitar exageros.

Brisanet

A Brisanet divulga os dados operacionais de setembro de 2025 com crescimento de 56,5 mil novos clientes. Declara marca de 700 mil chips ativos e presença da sua cobertura móvel em 296 municípios brasileiros, alcançando cerca de 14,3 milhões de pessoas.

A empresa tem registrado crescimento constante nesse segmento, impulsionado pelos investimentos em infraestrutura, que somaram mais de R$ 485 milhões apenas no primeiro semestre deste ano.