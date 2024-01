A resposta do Planalto a Luizianne

Foto: AURÉLIO ALVES Lula no lançamento da Pedra fundamental do ITA Fortaleza

A Presidência da República afirma que convidou Luizianne Lins (PT) para participar de evento com Lula (PT) em Fortaleza na última sexta-feira, 19, e que a deputada teria "lugar no palco se tivesse comparecido". A informação consta em nota do Palácio do Planalto encaminhada à coluna por integrantes do governo Elmano de Freitas (PT). Na nota, a Presidência também destaca que "todos os deputados federais do estado" foram convidados e tinham "assentos reservados". Posição foi emitida logo após Luizianne se ausentar de evento realizado na Capital com participação de Lula e do ministro Camilo Santana (PT). Justificando a ausência, a assessoria de imprensa da deputada destacou que a petista já havia sido impedida de subir ao palco em passagem anterior de Lula por Fortaleza organizada pelo Ministério da Educação.

Convite

"Ela foi convidada e teria lugar no palco se tivesse comparecido. Não temos informação sobre o comparecimento da parlamentar ao evento ontem", diz ainda nota emitida pelo Palácio do Planalto sobre o caso.

Disputa

De um jeito ou de outro, ausência da deputada acabou acirrando ainda mais ânimos da disputa interna do PT de olho na candidatura do partido à Prefeitura de Fortaleza. Concorrente deve ser definido só em março.

Pré-campanha

Coincidência ou não, a corrente petista Resistência Socialista Ceará lançou sexta-feira nota em apoio à candidatura de Guilherme Sampaio a prefeito. Manifestação destaca boa relação dele com grupos estadual e federal do PT.

À espera

Grupo de Roberto Claudio (PDT) e José Sarto (PDT) ainda aguarda movimentação de Cid Gomes (PDT) e aliados para definir próximos passos de olho na montagem da estratégia eleitoral do bloco para 2024.

Estratégia

Segundo integrantes de peso do grupo, uma informação crucial será o número de prefeitos que seguirão Cid na migração para o PSB no próximo dia 4 de fevereiro. PDT quer ter "plano B" e até "C" em todos os municípios.

Vacinas

Pesquisa do Conselho Federal de Medicina (CFM) sobre vacinação de crianças contra Covid-19 saiu do ar nos últimos dias. Ação era questionada por diversos médicos, inclusive o infectologista cearense Roberto da Justa.

Élcio nega crítica a bombeiros

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27-07-2023: Vice Prefeito de Fortaleza Élcio Batista na rádio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Vice-prefeito de Fortaleza Élcio Batista (PSDB) esclarece que nunca direcionou, "de forma alguma", críticas que fez sobre controle do incêndio no Parque do Cocó ao time do Corpo de Bombeiros que atuou para combater as chamas.

Repúdio

Na última sexta-feira, publicação do vice-prefeito nas rede sociais apontando "zero compromisso" e "zero agilidade" no caso foi objeto de nota de repúdio da corporação, que apontou desrespeito aos servidores.

Governo

Élcio, no entanto, afirma que críticas eram direcionadas "à liderança do governador", "que deveria tomar providências" para sanar problemas recorrentes no Cocó. Ele destaca que só em 2021 foram quatro incêndios no parque.

Horizontais

Vice-diretor da Faculdade de Direito da UFC, o jurista Machidovel Trigueiro Filho lançará em 25 de março seu novo livro "Direito Constitucional, Administrativo e Tributário para Concursos". Obra tem foco específico em matérias mais cobradas em concursos públicos, com resolução de questões de diversas provas.